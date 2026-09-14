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ルチアーノ・スパレッティ、5ゴールが生まれたサッスオーロとのスリラーで勝利への意欲が裏目に出たユベントスの戦術を擁護
スパレッティ監督、自らのアグレッシブなアプローチを擁護
スパレッティ監督は、サッスオーロに3-2で敗れた混乱の一戦後も選手たちを厳しく批判することはせず、むしろ最終的に敗戦につながった野心を称賛した。ビアンコネーリはマペイ・スタジアムで激しい打ち合いに巻き込まれ、終盤に勝利を狙って前に出たことで、鋭いカウンターの餌食となった。この敗戦がとりわけ痛手となったのは、決勝点を決めたのが現在ユヴェントス保有の選手であるアジッチであり、試合終了間際のラストプレーでとどめを刺したためだ。
指揮官は、終盤に喫した2失点は勝利をもぎ取ろうと必死になる中でバランスを失った結果だったと認めた。「喫した2失点は、バランスを失ったことで生まれたものだ。しかしそれは、難しくなっていた試合をひっくり返したいという思いがあったからであり、実際に私たちはひっくり返すに値していた」と指揮官は説明した。「もちろん、ユーベがあのようにスペースを空けてはいけないのは事実だ。しかし、彼らは試合に勝つためにそうしたのであり、その可能性はあった。簡単な選択肢は、バランスを保って敗戦を避けることだった。だが、私たちがやったように勝ちに行くのはより難しい道であり、私はその姿勢を評価している。私たちはプレーを完結できず、代償の大きい痛恨の敗戦を喫することになった」
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終盤の失速と守備の脆さ
指揮官は、サッスオーロに躍動を許した守備の脆さが表れた具体的な場面を指摘した。セバスティアーノ・エスポジトの先制点につながったオフサイドトラップの失敗について、より根深い問題の表れだと認め、ボールへの十分なプレッシャーがないまま最終ラインを高く設定しすぎていたと認めた。試合終了間際のラストプレーでアジッチに決められた一撃は、完全な攻撃姿勢に伴うリスクを厳しく思い起こさせるものとなった。
「選手たちは私が求めたことをやろうとしていた。ハーフタイムの時点では、私たちのプレーには満足していなかった。決定的なフィニッシュにつながらないまま、あまりにも多くのクロスがボックス内に入っていたからだ。シュートは打っていたが、私にとってはそれでは不十分だった」とスパレッティは述べた。
「後半はギアを上げてくれたし、それは良かった。当然ながら、冷静さとバランスが必要だ。そこは間違いなく、もっと良くしなければならなかった部分でもある。なぜなら、まさに試合終了間際に守備全体が崩されてしまったからだ。残り30秒で、あのFKはそのままボックス内へ入れなければならなかった。だが実際にはショートで始めてしまい、ボールを失った」
ゼグロバの輝きもユベントスを救うには不十分だった
この夜はユベントスにとって全く収穫がなかったわけではなく、エドン・ゼグロヴァは、なぜ自身がこのリーグ屈指の危険なウインガーと見なされているのかを示した。アタッカーは見事な2得点で長いゴール欠乏を終わらせ、まずは内側に切れ込んで12ヤードの位置からシュートを決め、その後は混戦のペナルティーエリアを低い弾道の一撃で射抜き、スコアを2-2の同点とした。
スパレッティは、こうした気まぐれな才能に伴う守備面でのトレードオフを認めつつも、ゼグロヴァの唯一無二の脅威をすぐに強調した。「狭いスペースでこうした1対1を作り出すと、彼は手が付けられず予測不可能になる」と指揮官は語った。「その後、簡単なボールを失うこともあるし、ウイングで戻って走るだけのクオリティーがないのかもしれない。だが、攻撃的なサッカーをするなら、彼は信じられない選手だ。
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「ひどい」敗戦と今後の道筋
試合終了のホイッスルが鳴ると、ユベントス陣営は置かれた状況の現実を突きつけられた。勝ち越し点を狙ってあらゆる手を尽くして前がかりになった末、鋭いカウンターに仕留められた。スパレッティは順位表に関する落胆を隠さず、この結果を順位表にも、そして高まりつつあったチームの自信にも影響する「痛恨」の敗戦だと表現した。
「我々は、本当に痛い試合を落とした。熱意という意味でも、順位表という意味でも、あらゆる面で大きな代償を払った。それでも私は彼らに勝ちに行くよう求めた。少しやりすぎたのかもしれないが、この姿勢は気に入っている」とスパレッティは締めくくった。
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