スパレッティ監督は、サッスオーロに3-2で敗れた混乱の一戦後も選手たちを厳しく批判することはせず、むしろ最終的に敗戦につながった野心を称賛した。ビアンコネーリはマペイ・スタジアムで激しい打ち合いに巻き込まれ、終盤に勝利を狙って前に出たことで、鋭いカウンターの餌食となった。この敗戦がとりわけ痛手となったのは、決勝点を決めたのが現在ユヴェントス保有の選手であるアジッチであり、試合終了間際のラストプレーでとどめを刺したためだ。

指揮官は、終盤に喫した2失点は勝利をもぎ取ろうと必死になる中でバランスを失った結果だったと認めた。「喫した2失点は、バランスを失ったことで生まれたものだ。しかしそれは、難しくなっていた試合をひっくり返したいという思いがあったからであり、実際に私たちはひっくり返すに値していた」と指揮官は説明した。「もちろん、ユーベがあのようにスペースを空けてはいけないのは事実だ。しかし、彼らは試合に勝つためにそうしたのであり、その可能性はあった。簡単な選択肢は、バランスを保って敗戦を避けることだった。だが、私たちがやったように勝ちに行くのはより難しい道であり、私はその姿勢を評価している。私たちはプレーを完結できず、代償の大きい痛恨の敗戦を喫することになった」