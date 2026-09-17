マッケニーとアンドレア・カンビアーゾの復帰は大きな追い風となる一方で、ユヴェントスは依然として非常に長い欠場者リストを抱えており、スパレッティの戦術的なプランニングを難しくしている。ビアンコネリは合計9人の主力選手を欠く見通しで、ケナン・ユルディズ、ケフラン・テュラム、マヌエル・ロカテッリ、アルカディウシュ・ミリクらが含まれる。さらに、ロイド・ケリーは出場停止で起用できず、エドン・ゼグロヴァは大会に向けたクラブの公式UEFA登録メンバーに含まれていないため、引き続き出場資格がない。この選手層の薄さにより、トゥーン・コープマイネルスのような選手には高い基準を維持するためのさらなる責任がのしかかっている。

スパレッティは、残る主力選手たちが一段と奮起する重要性を強調し、とりわけオランダ代表のコープマイネルスに言及した。同選手は同胞たちとの中盤の攻防で極めて重要な存在になるという。「彼は我々にとって重要な存在だ」とスパレッティは強調した。「我々は常に、彼が発揮できると分かっているレベルでプレーすることを期待している。どの試合でも、個人的に判断しなければならない場面がある」

「彼には、正しい判断を我々に示す責任がある。そうしたものを彼が持っていることは分かっている。そうでなければ、強い国際的なフットボーラーにはなれない。私は確信している。試合だけでなく練習でも、彼は素晴らしいものを見せてくれているからだ。我々にはコープマイネルスからそうしたものが必要だ」