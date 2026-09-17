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ルチアーノ・スパレッティ、負傷から復帰したUSMNTのスター選手がNEC戦でユヴェントスの先発に入ると認める
マッケニー、即先発起用へ
スパレッティ監督は、木曜日のヨーロッパリーグ初戦に向けたメンバー選考について大きな最新情報を明かし、国内での失望を振り払いたいユベントスにとって、マッケニーがあす出場すると認めた。複数の主力チームメートとともに戦列を離れていたこのアメリカ人MFは、火曜日と水曜日にフルトレーニングを問題なく消化し、欧州の舞台に向けた準備が整っていることを示した。スパレッティ監督は、手薄な中盤において28歳のこの万能型MFがもたらす戦術面とリーダーシップの価値に触れつつ、早急にチームへ復帰させたい考えを示した。
「彼らは我々の評価対象の一部だ。ピッチに立つ選手たちについては慎重でなければならない。なぜなら、2人か3人は試合を最後まで終えられないからだ。私はさまざまな理由からマッケニーをピッチに立たせたい。マッケニーはあすプレーする。あなたたちに何の確証も与えられなかったことを申し訳なく思っていた」とスパレッティ監督は明かした。
- AFP
コープマイネルスにユーベをけん引することが求められる
マッケニーとアンドレア・カンビアーゾの復帰は大きな追い風となる一方で、ユヴェントスは依然として非常に長い欠場者リストを抱えており、スパレッティの戦術的なプランニングを難しくしている。ビアンコネリは合計9人の主力選手を欠く見通しで、ケナン・ユルディズ、ケフラン・テュラム、マヌエル・ロカテッリ、アルカディウシュ・ミリクらが含まれる。さらに、ロイド・ケリーは出場停止で起用できず、エドン・ゼグロヴァは大会に向けたクラブの公式UEFA登録メンバーに含まれていないため、引き続き出場資格がない。この選手層の薄さにより、トゥーン・コープマイネルスのような選手には高い基準を維持するためのさらなる責任がのしかかっている。
スパレッティは、残る主力選手たちが一段と奮起する重要性を強調し、とりわけオランダ代表のコープマイネルスに言及した。同選手は同胞たちとの中盤の攻防で極めて重要な存在になるという。「彼は我々にとって重要な存在だ」とスパレッティは強調した。「我々は常に、彼が発揮できると分かっているレベルでプレーすることを期待している。どの試合でも、個人的に判断しなければならない場面がある」
「彼には、正しい判断を我々に示す責任がある。そうしたものを彼が持っていることは分かっている。そうでなければ、強い国際的なフットボーラーにはなれない。私は確信している。試合だけでなく練習でも、彼は素晴らしいものを見せてくれているからだ。我々にはコープマイネルスからそうしたものが必要だ」
スパレッティ、トリノで高まるプレッシャーを一蹴
自身の立場をめぐる監視の目が強まり、アントニオ・コンテがクラブに電撃復帰するとのうわさも取り沙汰される中でも、スパレッティはイタリアメディアから発せられる雑音に動じていない。ベテラン指揮官は試合前会見で、プロジェクトへの献身を改めて強調し、ベンチで何十年も過ごす中で打たれ強さを身につけたと主張した。さらに、現在の仕事上の困難と自身の生い立ちを重ね合わせ、イタリアで過ごした若い頃に直面した現実の苦労に比べれば、トップレベルの指揮官として受ける外部からのプレッシャーは色あせるものだと示唆した。
「プレッシャーを受け入れることを学ぶのは薬のようなものだ。正しく生きる助けになる。私はそれをずっと昔に学んだ。10歳の時でさえ、家族が困難な時期を過ごしていたから、放課後に手伝わなければならなかった。だから『プレッシャー』を気にすると思うか。私は自分の仕事をとても大切にしているし、敗戦後の反発は実際のところ気にしていない。なぜなら、それは私にはコントロールできないことだからだ。何に注意を向け、いつ注意を向けないかは私が決める。そして今回は、それに焦点を当てないことを選んだ」とスパレッティは語った。
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NECナイメヘンの挑戦を尊重している
ヨーロッパリーグ初戦は、セリエAで6位に終わったシーズンを終えて臨むユヴェントスにとって、思わぬ落とし穴となる可能性がある。スパレッティは、NECのペーター・シュロイダー監督の戦術的な大胆さをすぐさま称賛し、エールディヴィジの相手に対しては、いかなるメンタル面の緩みも許されないと自軍に警告した。イタリア人指揮官は特に、オランダの同チームが逆足ウイングを使い、高い技術力を備えている点を挙げ、サッスオーロ戦の敗戦後に話し合われた守備面の修正をユーベが実行できなければ、問題を引き起こしかねないと指摘した。
「シュロイダーは、強いフットボールのアイデンティティーを持つ国で、自分のアイデアを押し通す勇気を示した。可能な限り高いレベルにあるリーグで3位に入り、足跡を残した。我々は、多くの質の高いアイデアを盛り込んだ『パーソナライズされた』ゲームプランを想定しなければならない。準備ができていなければ、不意を突かれる可能性がある。彼らにはタディッチのような優れた選手もいるし、ゴールへ向かって絞って入ることを狙っているため、逆足ウイングでプレーする」と、スパレッティは述べた。
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