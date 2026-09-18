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ライブ
FBL-EUR-C3-JUVENTUS-NIJMEGENAFP
Yosua Arya
翻訳者：

ルチアーノ・スパレッティ、ユベントスがヨーロッパリーグでNECナイメヘンを圧倒する中、「数的優位をもたらす存在」カミル・グラバラを称賛

ルチアーノ・スパレッティ
カミル・グラバラ
ユヴェントス
UEFAヨーロッパリーグ
ユヴェントス 対 NECナイメヘン
NECナイメヘン

ルチアーノ・スパレッティ監督は、アリアンツ・スタジアムでNECナイメヘンを相手にヨーロッパリーグで5-0の圧勝を収めたことを受け、喜びをあらわにした。イタリア人指揮官は、落ち着いたプレーを見せたデビュー戦のGKカミル・グラバラを称賛し、戦力が手薄な状況を受けて施した戦術変更が成功したことも強調した。

  • 欧州での圧倒的なパフォーマンス

    スパレッティ監督は、ヨーロッパリーグでナイメヘンに5-0で圧勝する試合を見届けたあと、完全に満足した様子でアリアンツ・スタジアムを後にした。イタリア人指揮官は、選手たちがオランダの相手を粉砕したこの一戦で見せた容赦のない戦いぶりに大いに満足していた。

    この結果は欧州大会における完璧なスタートを意味するものであり、その中でも際立っていたのがデビュー戦となったGKグラバラのパフォーマンスだ。この守護神は初出場でクリーンシートを達成し、即座に指揮官とチームメートの信頼を勝ち取った。

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    グラバラがデビュー戦で輝く

    スパレッティは試合終了の笛の後、新たなGKをすぐさま特別に称賛した。『Sky Sport Italia』に対して、グラバラの現代的なシュートストップ能力と、プレッシャー下でもボールを配給できる力を強調している。

    「足元の技術と落ち着きを示したグラバラを祝福したい」とスパレッティは説明した。「こうした試合ではGKがプラス1人になる。そして、ああいう形でピッチ内のフリーの選手を見つけられれば、スペースは開けてくる」

  • 手薄なスカッドへの適応

    大差での勝利にもかかわらず、スパレッティはチームの形を変えることが必要なリスクだったと認めた。現在はスカッドの人数が手薄で、指揮官は結果を確保するために戦術的アプローチを修正せざるを得なかった。

    「自分たちが見せたものを考えれば、もっとコンパクトにできたはずだし、当然ながら最終ラインの背後のスペースもより少なくできたはずだ」と同監督は述べた。「試合の流れを踏まえれば、何かを変えるという選択は正しかった。今は使える選手が本当に少ないので、適応しなければならない」

    また、選手たちの全体的な判断力も称賛し、こう付け加えた。「彼らは迷いのない状態でピッチに入り、疑いを決断に変え、それをうまく実行した。何かを成し遂げたいという気持ちを最大限に生かすことができていた」

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    欧州での勢いを追い風に

    この圧巻の5-0勝利を受け、ユベントスは今後の国内戦に向けて回復と準備を進めなければならない。指揮官は、この戦術的柔軟性と決定力が週末にも持ち越されることを期待しているはずだ。使える選択肢が限られる中、スパレッティは今後もグラバラのような新たに台頭してきた存在に大きく頼り続けることになる。

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