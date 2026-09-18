大差での勝利にもかかわらず、スパレッティはチームの形を変えることが必要なリスクだったと認めた。現在はスカッドの人数が手薄で、指揮官は結果を確保するために戦術的アプローチを修正せざるを得なかった。

「自分たちが見せたものを考えれば、もっとコンパクトにできたはずだし、当然ながら最終ラインの背後のスペースもより少なくできたはずだ」と同監督は述べた。「試合の流れを踏まえれば、何かを変えるという選択は正しかった。今は使える選手が本当に少ないので、適応しなければならない」

また、選手たちの全体的な判断力も称賛し、こう付け加えた。「彼らは迷いのない状態でピッチに入り、疑いを決断に変え、それをうまく実行した。何かを成し遂げたいという気持ちを最大限に生かすことができていた」