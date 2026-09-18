AFP
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ルチアーノ・スパレッティ、ユベントスがヨーロッパリーグでNECナイメヘンを圧倒する中、「数的優位をもたらす存在」カミル・グラバラを称賛
欧州での圧倒的なパフォーマンス
スパレッティ監督は、ヨーロッパリーグでナイメヘンに5-0で圧勝する試合を見届けたあと、完全に満足した様子でアリアンツ・スタジアムを後にした。イタリア人指揮官は、選手たちがオランダの相手を粉砕したこの一戦で見せた容赦のない戦いぶりに大いに満足していた。
この結果は欧州大会における完璧なスタートを意味するものであり、その中でも際立っていたのがデビュー戦となったGKグラバラのパフォーマンスだ。この守護神は初出場でクリーンシートを達成し、即座に指揮官とチームメートの信頼を勝ち取った。
- Getty Images Sport
グラバラがデビュー戦で輝く
スパレッティは試合終了の笛の後、新たなGKをすぐさま特別に称賛した。『Sky Sport Italia』に対して、グラバラの現代的なシュートストップ能力と、プレッシャー下でもボールを配給できる力を強調している。
「足元の技術と落ち着きを示したグラバラを祝福したい」とスパレッティは説明した。「こうした試合ではGKがプラス1人になる。そして、ああいう形でピッチ内のフリーの選手を見つけられれば、スペースは開けてくる」
手薄なスカッドへの適応
大差での勝利にもかかわらず、スパレッティはチームの形を変えることが必要なリスクだったと認めた。現在はスカッドの人数が手薄で、指揮官は結果を確保するために戦術的アプローチを修正せざるを得なかった。
「自分たちが見せたものを考えれば、もっとコンパクトにできたはずだし、当然ながら最終ラインの背後のスペースもより少なくできたはずだ」と同監督は述べた。「試合の流れを踏まえれば、何かを変えるという選択は正しかった。今は使える選手が本当に少ないので、適応しなければならない」
また、選手たちの全体的な判断力も称賛し、こう付け加えた。「彼らは迷いのない状態でピッチに入り、疑いを決断に変え、それをうまく実行した。何かを成し遂げたいという気持ちを最大限に生かすことができていた」
- Getty Images Sport
欧州での勢いを追い風に
この圧巻の5-0勝利を受け、ユベントスは今後の国内戦に向けて回復と準備を進めなければならない。指揮官は、この戦術的柔軟性と決定力が週末にも持ち越されることを期待しているはずだ。使える選択肢が限られる中、スパレッティは今後もグラバラのような新たに台頭してきた存在に大きく頼り続けることになる。
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