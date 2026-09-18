この勝利は、直近の国内戦でサッスオーロ相手に喫した失望の残るつまずきに対する、これ以上ない特効薬となった。欧州の舞台で跳ね返すだけの精神的な強さを、このチームが備えていることを示した形だ。スパレッティは、敗戦によって生じた不安を選手たちがピッチ上での的確な判断へと変え、アリアンツ・スタジアムでの90分間を通してオランダの相手が打開策を見いだせない戦術プランを遂行したと指摘した。

「選手たちが頭をクリアにしてピッチに入り、敗戦後に生まれる疑念を正しい判断に変え、適切な選択をしたことに非常に満足している」と同氏は説明した。「ゴールも見事だったし、自分たちのスタイルと哲学を生かしながら、相手のアクションを自分たちに有利な形で利用することができた。後方から深く組み立てて相手を引き出し、その後にスペースを攻めた」