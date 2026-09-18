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ルチアーノ・スパレッティ、ユヴェントスがヨーロッパリーグでNECを5-0で粉砕した試合でついに初得点を挙げたフランス代表FWランダル・コロ・ムアニを評価も手厳しく分析
スパレッティがコロ・ムアニにさらなる奮起を要求
今夏の移籍市場で大きな期待を背負って加入したフランス人FWは、ついに初ゴールを記録し、クラブが主要な補強ターゲットとした理由であるフィジカル面の特長を示した。スコアは大差となったものの、スパレッティは自チームにまだわずかな上積みの余地がある点をすぐに指摘し、とりわけコロ・ムアニのパフォーマンスに言及した。この指揮官は、フィジカルコンタクトの面で、同選手にはまだ到達していない段階があると見ている。
「彼は楽に走ることができるし、この強さもある。こうした形でスペースがあるのは、明らかに彼の特長を際立たせる。ただ、デュエルでもっと踏ん張れるようにならなければならない。こうした場面では、彼はもっと力を注ぐ必要がある。なぜなら、彼は強くてコンディションも良いからだ。昨夜は合宿所で一人だった。彼はとても気にしているし、もっとできないと苦しむ。だから彼には『よくやった』と言っている」と、スパレッティは『Sky Sports Italia』に語った。
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サッスオーロ戦の敗戦から立ち直って
この勝利は、直近の国内戦でサッスオーロ相手に喫した失望の残るつまずきに対する、これ以上ない特効薬となった。欧州の舞台で跳ね返すだけの精神的な強さを、このチームが備えていることを示した形だ。スパレッティは、敗戦によって生じた不安を選手たちがピッチ上での的確な判断へと変え、アリアンツ・スタジアムでの90分間を通してオランダの相手が打開策を見いだせない戦術プランを遂行したと指摘した。
「選手たちが頭をクリアにしてピッチに入り、敗戦後に生まれる疑念を正しい判断に変え、適切な選択をしたことに非常に満足している」と同氏は説明した。「ゴールも見事だったし、自分たちのスタイルと哲学を生かしながら、相手のアクションを自分たちに有利な形で利用することができた。後方から深く組み立てて相手を引き出し、その後にスペースを攻めた」
NECの攻撃的なアプローチに敬意
大差のスコアとなったとはいえ、スパレッティはこの結果が相手の質の低さではなく、継続的な集中力のたまものであるとすぐに強調した。エールディビジのNECは、高強度のフットボールを展開するチームとしての評価を背負ってトリノに乗り込み、ユベントスの指揮官は自軍に一瞬たりとも気の緩みは許されないと断言していた。戦術的な規律を保ったことで、ビアンコネリはNECの積極的なスタイルがもたらす脅威を封じ込めることができた。スパレッティは、この戦い方がグループステージの進行とともに大会内の他チームに大きな問題を引き起こすと考えている。
「今夜は最後まで集中を切らさなかった。相手のスピードは強力で、危険な存在になり得た」とスパレッティは語った。「5-0の後なら簡単に話せるが、ボデ／グリムト戦では敗れたとはいえ、彼らはgreat heatだった。NECはそのプレースタイルによって、いくつものチームに問題をもたらすだろう」と述べた。
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初物尽くしの夜、そしてベテランの復活劇
コロ・ムアニに加え、この試合ではユベントスにとってほかにもいくつかの明るい材料があった。ニコ・ゴンサレスは好調を維持し、先制点を記録。さらにニック・ボルテマーデもクラブ初ゴールを決めた。感情面で最も大きな意味を持ったのは、長期離脱を強いられていたペール・シュールスがハイレベルな舞台に復帰したことだったかもしれない。チームとしてのパフォーマンスは、数日前には一時的に動揺しているようにも見えたこのスカッドに対し、スパレッティが層の厚さと自信を着実に築いていることを示しており、今後の試合に向けて高い基準を打ち立てた。
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