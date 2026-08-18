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ルチアーノ・スパレッティが、ユヴェントスがグリエルモ・ヴィカーリオ獲得前にアリソン・ベッカーとエミリアーノ・マルティネスを狙った理由を説明
スパレッティが野心的なGK補強ターゲットを明かす
元トッテナム・ホットスパーのGKがトリノの名門に加入した。契約はまず1シーズンのレンタルで、買い取りオプション付き。移籍金は報道によれば800万ユーロに、出来高200万ユーロが加わる形だ。ただ、候補リストに載っていたビッグネームは彼だけではなかった。スパレッティは、クラブが最終的にこのイタリア代表を選ぶ前に、リヴァプールのベッカーやヴィラのマルティネス獲得を探っていた理由を問われると、率直に答えた。指揮官は、プレミアリーグで実績を積んだ彼らのようなプロフィールの選手は、当初、チームに即座のリーダーシップをもたらす方法として見られていたことを示唆した。
「いくつか評価すべき点はあったが、全体としてヴィカーリオに疑いはなかった。おそらく我々は、アリソンやマルティネスのような経験あるGKがいれば、彼らは我々が探していた名前でもあったので、経験という面でまだ何かを上積みできると考えたのだろう。しかし、ヴィカーリオも大会で優勝してきたし、非常に重要なクラブで海外経験も積んでいる。だから、我々はそのレベルにいる」とスパレッティは説明した。
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グリエルモ・ヴィカーリオの資質
アリソンやマルティネスへの注目度の高い関心が取り沙汰される中でも、スパレッティはアリアンツ・スタジアムにもたらされるビカーリオのプロ意識と精神的な強さをすぐさま称賛した。同監督は、これ以上ないほど競技に献身する選手を確保したと考えており、多くの同世代の選手たちとは一線を画す成熟さを強調した。
「ビカーリオは成熟した、知的で、プロフェッショナルな選手だ。家に帰って自由な時間を過ごしている時でさえ、このスポーツのことを考えているような、そういう血統を持っている」とスパレッティは続けた。「自分の職業をもっと軽く捉えている選手もいるが、ビカーリオは私が好む、献身的な選手の一人だ。正しい成長過程を歩んできた。理由は分からないが、ここ1年はおそらく何かを奪われ、それによって力を発揮できなかったのだろう。それでも彼はトップクラスのGKであり続けている」
ジョン・ルクミで南米らしい粘り強さを加える
ユベントスはゴールマウス以外でも守備の選択肢を強化しており、ボローニャからジョン・ルクミを獲得した。スタディオ・レナト・ダッラーラでのプレーで印象を残したこのコロンビア人センターバックは、昨季のチームに欠けているとスパレッティが感じていたフィジカル面での存在感をもたらすことが期待されている。指揮官は、ルクミが南米のDFに共通する特有の気質を備えていると指摘しており、それが国内と欧州の両方を戦うシーズンの厳しさにおいて重要になると考えている。
「ルクミには、我々が本当に必要としていた推進力とフィジカルがある」とスパレッティは語った。「これは非常に南米的なもので、彼らはそれを『ガラ』と呼ぶ。そうしたキャラクターが試合に表れるんだ」
- AFP
得点力のある補強と創造性の火花
この夏のチーム刷新では、ランダル・コロ・ムアニと若手ケリム・アライベゴヴィッチも加入した。スパレッティは2人について高く評価している。指揮官は、コロ・ムアニへの賛辞がナポリを率いていた当時にまでさかのぼることを明かし、欧州の舞台でその実力を自ら目の当たりにしていたと説明した。
「ナポリにいた時、チャンピオンズリーグでコロ・ムアニと対戦したことがあり、彼の特長を評価していた。しばらく追ってもいた」と指揮官は明かした。「彼は完成度の高いストライカーだ。スペースを突き、チームのために働き、スピードがあり、技術もある。あらゆる要素を備えている。アライベゴヴィッチについて言えば、創造性とクオリティーがあり、並外れたクラスを持っている。見ていて楽しい選手だ。あとは実際のプレーで結果につなげられるかを見ていかなければならない。というのも、彼は素晴らしい左足を持ち、特定の1つの役割だけでなく、いくつか異なるポジションでプレーできるからだ」
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