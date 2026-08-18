元トッテナム・ホットスパーのGKがトリノの名門に加入した。契約はまず1シーズンのレンタルで、買い取りオプション付き。移籍金は報道によれば800万ユーロに、出来高200万ユーロが加わる形だ。ただ、候補リストに載っていたビッグネームは彼だけではなかった。スパレッティは、クラブが最終的にこのイタリア代表を選ぶ前に、リヴァプールのベッカーやヴィラのマルティネス獲得を探っていた理由を問われると、率直に答えた。指揮官は、プレミアリーグで実績を積んだ彼らのようなプロフィールの選手は、当初、チームに即座のリーダーシップをもたらす方法として見られていたことを示唆した。

「いくつか評価すべき点はあったが、全体としてヴィカーリオに疑いはなかった。おそらく我々は、アリソンやマルティネスのような経験あるGKがいれば、彼らは我々が探していた名前でもあったので、経験という面でまだ何かを上積みできると考えたのだろう。しかし、ヴィカーリオも大会で優勝してきたし、非常に重要なクラブで海外経験も積んでいる。だから、我々はそのレベルにいる」とスパレッティは説明した。