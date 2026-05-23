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ルカ・モドリッチ、ACミランでの去就について言及せず。40歳の名手はさらなるタイトル獲得を目指す
ACミランの将来について
サン・シーロとの契約は今シーズンで満了となり、1年間の延長オプションがあるものの、モドリッチの去就を巡る憶測が膨らんでいる。 レアル・マドリードでの輝かしいキャリアを終え、2025年夏にフリーでミランに加入したクロアチア代表は、いまだ戦力として健在だ。同年代の多くの選手が引退を考える中、彼は契約延長や他クラブ移籍の選択肢も残している。
スポルトメディアセットの取材に、来季の去就を問われたモドリッチは「ミランでとても幸せだ。だが今は日曜日のカリアリ戦とCL出場権が最優先だ。それ以外は様子を見よう。クラブともフロントとも監督とも関係は良好だ」と語った。
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サン・シーロでのタイトル獲得への意欲
ラ・リーガ4回、チャンピオンズリーグ6回など多くのタイトルを取ってきたモドリッチだが、現役生活をただ過ごすだけでは満足しない。イタリアに移籍した目的は明確だ。ミランでプレーするうちに主要タイトルを勝ち取り、トロフィーコレクションにさらに加えたいと語っている。
「ミランを選んだのは、チームを助け、優勝したかったからだ。今年は叶わなかったが、その思いは変わらない。今は日曜の試合のことだけ考えている」と語った。また、ミラノ生活については「素晴らしい街」と絶賛し、現地文化や食を楽しんでいるという。
カリアリ戦にマスクを着用して復帰
頬骨骨折から回復中のモドリッチは、今週末にACミランで戦列に復帰する見込みだ。今後も保護用ヘッドギアを着用する。
モドリッチは「体調は良く、フィジカルも上がっている。 チーム練習にも合流し、マスクにも慣れた。準備はできている。早くピッチに戻りたい。ジェノア戦のように仲間を助けられないのは外で見ていてつらい。最終決定はアッレグリ監督だが、自分は出場可能だ。」
マスク姿がスーパーヒーローに例えられたが、彼は謙虚に語った。「自分は普通の人間です。身を守るために着けているだけで、スーパーヒーローではありません！」
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40歳まで長生きする秘訣
40歳のモドリッチは衰えを見せず、今季36試合で2ゴール3アシストを記録。マスク姿での復帰はスーパーヒーローに例えられるが、バロンドール受賞経験のある彼は「成功の要因は超人ではなく規律だ」と語る。
自身の活躍について彼は「十分な睡眠、徹底したトレーニング、細部への配慮が重要だが、最も大切なのはサッカーへの情熱と愛だ」と語った。