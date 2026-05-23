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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ルカ・モドリッチ、ACミランでの去就について言及せず。40歳の名手はさらなるタイトル獲得を目指す

ルカ・モドリッチ
ACミラン
ACミラン 対 カリアリ
カリアリ
セリエ A
マッシミリアーノ・アッレグリ

契約残りわずかとなったルカ・モドリッチが、ACミランでの将来に言及。40歳でもクロアチアのレジェンドはアッレグリ監督の下で不可欠な存在であり、サン・シーロでタイトルを獲得してキャリアを締めくくる決意だ。

  • ACミランの将来について

    サン・シーロとの契約は今シーズンで満了となり、1年間の延長オプションがあるものの、モドリッチの去就を巡る憶測が膨らんでいる。 レアル・マドリードでの輝かしいキャリアを終え、2025年夏にフリーでミランに加入したクロアチア代表は、いまだ戦力として健在だ。同年代の多くの選手が引退を考える中、彼は契約延長や他クラブ移籍の選択肢も残している。

    スポルトメディアセットの取材に、来季の去就を問われたモドリッチは「ミランでとても幸せだ。だが今は日曜日のカリアリ戦とCL出場権が最優先だ。それ以外は様子を見よう。クラブともフロントとも監督とも関係は良好だ」と語った。

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  • AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    サン・シーロでのタイトル獲得への意欲

    ラ・リーガ4回、チャンピオンズリーグ6回など多くのタイトルを取ってきたモドリッチだが、現役生活をただ過ごすだけでは満足しない。イタリアに移籍した目的は明確だ。ミランでプレーするうちに主要タイトルを勝ち取り、トロフィーコレクションにさらに加えたいと語っている。

    「ミランを選んだのは、チームを助け、優勝したかったからだ。今年は叶わなかったが、その思いは変わらない。今は日曜の試合のことだけ考えている」と語った。また、ミラノ生活については「素晴らしい街」と絶賛し、現地文化や食を楽しんでいるという。

  • カリアリ戦にマスクを着用して復帰

    頬骨骨折から回復中のモドリッチは、今週末にACミランで戦列に復帰する見込みだ。今後も保護用ヘッドギアを着用する。

    モドリッチは「体調は良く、フィジカルも上がっている。 チーム練習にも合流し、マスクにも慣れた。準備はできている。早くピッチに戻りたい。ジェノア戦のように仲間を助けられないのは外で見ていてつらい。最終決定はアッレグリ監督だが、自分は出場可能だ。」 

    マスク姿がスーパーヒーローに例えられたが、彼は謙虚に語った。「自分は普通の人間です。身を守るために着けているだけで、スーパーヒーローではありません！」

  • Hellas Verona FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    40歳まで長生きする秘訣

    40歳のモドリッチは衰えを見せず、今季36試合で2ゴール3アシストを記録。マスク姿での復帰はスーパーヒーローに例えられるが、バロンドール受賞経験のある彼は「成功の要因は超人ではなく規律だ」と語る。

    自身の活躍について彼は「十分な睡眠、徹底したトレーニング、細部への配慮が重要だが、最も大切なのはサッカーへの情熱と愛だ」と語った。

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