ルカ・モドリッチ、ACミランでの去就について言及せず。40歳の名手はさらなるタイトル獲得を目指す

ラ・リーガ4回、チャンピオンズリーグ6回など多くのタイトルを取ってきたモドリッチだが、現役生活をただ過ごすだけでは満足しない。イタリアに移籍した目的は明確だ。ミランでプレーするうちに主要タイトルを勝ち取り、トロフィーコレクションにさらに加えたいと語っている。

「ミランを選んだのは、チームを助け、優勝したかったからだ。今年は叶わなかったが、その思いは変わらない。今は日曜の試合のことだけ考えている」と語った。また、ミラノ生活については「素晴らしい街」と絶賛し、現地文化や食を楽しんでいるという。