Getty Images Sport
翻訳者：
ルカ・モドリッチ、記録的屈辱を喫したイングランド戦後にクロアチアの「壊滅的」なパフォーマンスを痛烈批判
リエカで歴史的な屈辱の夜
クロアチアは土曜日、リエカでイングランドに容赦ない7-0の大敗を喫し、サッカー史上で最も苦しい夜を味わった。決定力の高いイングランドの攻撃陣がクロアチア守備陣を切り裂き、ハリー・ケインとブカヨ・サカがそれぞれ2得点。さらにアンソニー・ゴードン、ジュード・ベリンガム、モーガン・ロジャースにも得点が生まれ、この前例のない大勝を完成させた。
この7失点での敗戦は、クロアチアが1991年に独立したサッカー国家となって以降、史上最大の敗戦差となった。国際舞台での粘り強さと歴史的な躍進で知られる国にとって、土曜日の崩壊の規模は前例のないどん底を意味するものとなった。
- AFP
モドリッチ、歴史的敗戦後に怒りをあらわに
スペイン戦で休養を与えられた後、先発メンバーに復帰したモドリッチは、ネーションズリーグの一戦で見せた自分たちの競争心の欠如について、痛烈かつ率直な評価を下した。本拠地でこれほど消極的なパフォーマンスを見せた理由を、本人も見いだせずにいた。
「デュエルもなく、ファウルもなく、アグレッシブさもなく、一体感もない。こうしたパフォーマンスを説明するのは難しい。私はここに20年いるが、試合後に恥を感じたのは初めてだ」と、この伝説的ゲームメーカーは『Jutarnji』が伝えたコメントで語った。
モドリッチはさらに熱を帯びた口調で続け、この結果が世界のサッカー界における自国の立場を傷つけたとの見方を示した。「負けることはある。今の彼らの方が優れているからだ。しかし、こんな負け方をして、長年かけて築いてきた評判を台無しにするのは受け入れられない。とても恥ずかしく思う」と付け加えた。
無力なチームの出来を取り繕うことを拒否する
このMFは状況を取り繕うことなく、ピッチ上の雰囲気を完全な無力感だったと表現した。チームは戦術面でもフィジカル面でも圧倒され、試合を通して相手の後手に回り続けたと感じていた。2006年のデビュー以来、多くの栄光と苦境を経験してきたこの長年のキャプテンにとって、最も衝撃的だったのは連係の欠如だった。
「サッカーはこんなふうにやるものではない。2人少ない状態でプレーするなら、こんな戦い方はできない。しかも、僕たちは4人か5人少ないように見えた。壊滅的な夜だった」と、モドリッチは戦術的な崩壊を振り返って説明した。「ただ、お互いを責めたり、誰が悪いのかを探したりするべきではない。この状況を一緒に受け止めるべきだ。僕たちは難しい状況から立ち直ってきたし、大敗したこともある。だが、代表でこんな試合の後にこんな感覚を抱いたことは一度もない」と付け加えた。
- Getty Images Sport
スペイン戦を見据えて
モドリッチとチームメートたちにとって、この先の道のりはさらに厳しくなる。次は強豪スペインとの一戦に向けて準備しなければならないからだ。ピスフアンでの大敗の記憶がなお生々しく残る中、主将は姿勢と強度を全面的に変えるよう求めた。現在のパフォーマンス水準では、国際舞台で求められる基準にはまったく届いていないと警鐘を鳴らしている。
「自分たちは結束し、まとまり続けなければならない。次もまた厳しい試合が待っているからだ。そして自分たちの本来の姿を示す必要がある。悔しさと誇り、向上心、意志、結束力が自分たちにはあるのだと示さなければならない。それは一夜にして失われていいものではない」と、モドリッチは語った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。