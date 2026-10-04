このMFは状況を取り繕うことなく、ピッチ上の雰囲気を完全な無力感だったと表現した。チームは戦術面でもフィジカル面でも圧倒され、試合を通して相手の後手に回り続けたと感じていた。2006年のデビュー以来、多くの栄光と苦境を経験してきたこの長年のキャプテンにとって、最も衝撃的だったのは連係の欠如だった。

「サッカーはこんなふうにやるものではない。2人少ない状態でプレーするなら、こんな戦い方はできない。しかも、僕たちは4人か5人少ないように見えた。壊滅的な夜だった」と、モドリッチは戦術的な崩壊を振り返って説明した。「ただ、お互いを責めたり、誰が悪いのかを探したりするべきではない。この状況を一緒に受け止めるべきだ。僕たちは難しい状況から立ち直ってきたし、大敗したこともある。だが、代表でこんな試合の後にこんな感覚を抱いたことは一度もない」と付け加えた。