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ルカ・モドリッチ、レアル・マドリー移籍でのジョゼ・モウリーニョの「執拗な」極秘の役割を明かす サンティアゴ・ベルナベウ帰還も計画か
モドリッチ、レアル・マドリー移籍を振り返る
モドリッチは、マドリーで数々のタイトルを勝ち取った年月を経て、サッカー史上でも屈指の影響力を持つMFとしての地位を確立した。ベテラン司令塔はスペインの首都で非常に高い基準を打ち立て、クラブはその再現に大きな苦戦を強いられてきた。現在はサンティアゴ・ベルナベウを離れてプレーしているモドリッチだが、自身が加入した当時の経緯について率直に振り返っている。
クロアチア代表MFは、自身のキャリアを決定づけた移籍を実現させた最大の原動力として、モウリーニョの名前を具体的に挙げた。モドリッチはスパーズで際立った4シーズンを過ごした後、2012年に3500万ユーロの移籍金でレアル・マドリーに加入した。しかし、この移籍は当初、批評家たちの懐疑的な見方を招き、決して順調な取引ではなかった。
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モウリーニョによる重要な移籍介入
『マルカ』のインタビューで語ったモドリッチは、最終的にこの移籍が成立した決定的な理由は、モウリーニョの並外れた粘り強さにあったと説明した。クラブ間の複雑な交渉の中で、このポルトガル人指揮官は「ノー」を受け入れようとしなかったという。
「クラブ全体もそうだが、僕の加入において最も重要だったのはモウリーニョだったと思う」とモドリッチは明かした。「彼はあの夏に僕を獲得するため、自分にできることをすべて、本当にすべてやってくれた。
「トッテナムとの交渉は簡単ではなかった。難しく、長かった。そして、もしモウリーニョがあれほど強く求めていなければ、マドリーは交渉から撤退していたかもしれない。だからこそ、彼が最も重要だったと思う」
もっと一緒にいられたらと願っている
モドリッチはまた、この移籍における役割を果たしたクラブ会長フロレンティーノ・ペレスに対して、深い愛情と感謝の念を示した。それでも、初日からのモウリーニョの支えと愛情こそ、自分にとってすべてだったと強調した。
しかし2人にとって残念なことに、スペインでともに仕事をした時間は最終的に短いものとなった。2012-13シーズンは、レアル・マドリーで指揮を執ったモウリーニョにとって最後の年となった。チームは主要タイトルの獲得に失敗し、チャンピオンズリーグでは準決勝で敗退。これを受けて指揮官は退任した。
「唯一残念だったのは、彼の下で1年以上プレーできなかったことだ」とモドリッチは語った。「彼と過ごしたあの1年で多くを学んだが、もっと長く彼のためにプレーしたかった」
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ベルナベウ復帰か？
モドリッチは現在、イタリアの名門ミランと2027年6月まで契約を結んでいる。モウリーニョの現体制下で選手としてマドリードに復帰する可能性については笑って一蹴した一方で、このMFは現役生活を終えた後にスペインに腰を落ち着ける意向を明確にした。将来的な希望の最上位にあるのは、ベルナベウへの復帰で、役員職や管理部門での役割を担うことだ。
「マドリーは私の家だし、もちろんいつか戻りたい」とモドリッチは認めた。「だが、もしそうなるとしても、どのような形で、どんな役割になるかは分からない」
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