モドリッチは、マドリーで数々のタイトルを勝ち取った年月を経て、サッカー史上でも屈指の影響力を持つMFとしての地位を確立した。ベテラン司令塔はスペインの首都で非常に高い基準を打ち立て、クラブはその再現に大きな苦戦を強いられてきた。現在はサンティアゴ・ベルナベウを離れてプレーしているモドリッチだが、自身が加入した当時の経緯について率直に振り返っている。

クロアチア代表MFは、自身のキャリアを決定づけた移籍を実現させた最大の原動力として、モウリーニョの名前を具体的に挙げた。モドリッチはスパーズで際立った4シーズンを過ごした後、2012年に3500万ユーロの移籍金でレアル・マドリーに加入した。しかし、この移籍は当初、批評家たちの懐疑的な見方を招き、決して順調な取引ではなかった。