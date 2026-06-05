ルカ・モドリッチを超える選手は現れるか？ クロアチアが「素晴らしい才能」を輩出し続ける中、イヴァン・ペリシッチが将来のバロンドール受賞者を予想。

6月11日に開幕する2026年ワールドカップを控え、近日中に詳細が明らかになる見込みだ。主要大会を控えるズラトコ・ダリッチ監督率いるチームについて問われたPSVのエース、ペリシッチはエールディヴィジ連覇の勢いそのままに語った。 「ワクワクしているし、集中しています！ワールドカップは毎回言葉では言い表せないほど特別です。国中からの応援と大きな期待を感じられるからです。

「プレッシャーは大きいですが、それが最大のモチベーションになります。世界の舞台でクロアチアを代表できることは常に光栄なことですし、MACKAGEとのカプセルコレクションを身にまとってアメリカに到着できることで、この経験はさらに思い出深いものになります。」

MACKAGEはクロアチア代表と提携し、世界的に有名なユニフォームからインスピレーションを受けたウェアを発表した。代表デビューから13年、37歳のペリシッチは「クロアチアのユニフォームの色を見るたび、計り知れない誇りを感じる。チーム全員も同じ気持ちだ」と語った。

ピッチ内外でこのユニフォームを着られることは大きな名誉です。自国のユニフォームを着られるのは特権です。MACKAGEのカプセルコレクションは、カラーパレットや細部でクロアチアを洗練かつ控えめに表現し、力強いオマージュになっています。」