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ルカ・モドリッチを超える選手は現れるか？ クロアチアが「素晴らしい才能」を輩出し続ける中、イヴァン・ペリシッチが将来のバロンドール受賞者を予想。
イヴァニセビッチやチリッチ、スケルやボバンなど、クロアチアは世界的なスーパースターを輩出している。
人口400万人に満たないこの国は、スポーツ界で多くのスターを輩出してきた。テニスではゴラン・イヴァニセビッチとマリン・チリッチがグランドスラムを制し、バスケットボールではトニ・クコッチがマイケル・ジョーダンと共にシカゴ・ブルズで3度のNBA制覇を達成した。
サッカーでも、モドリッチが注目される以前、ダヴォル・スケル、ズヴォニミル・ボバン、ロベルト・プロシネツキがレアル・マドリード、バルセロナ、ACミランで活躍した。
そしてモドリッチは、ロナウドとメッシが長く支配したバロンドールを破り、世界最高の舞台で国威を発揚した。
- MACKAGE
クロアチアはモドリッチに続くバロンドール受賞者を輩出できるか？
40歳ながらFIFAの大会に再び出場する彼。クロアチアからまた同じ高みへ届く選手が出るだろうか？代表153試合出場を誇るこのウインガーは、MACKAGEとのコラボレーションでGOALに語った。「クロアチアには、特にサッカーで、常に才能が育ってきました。 人口400万に満たない国が長年成し遂げてきたことは、本当に特別だ。
ルカのバロンドール受賞は、クロアチアが最高峰に立てることを証明しました。今後もさらに多くの偉業と勝利が生まれると信じています。」
2026年ワールドカップを控え、誇り高きクロアチア代表チームに高まる期待
6月11日に開幕する2026年ワールドカップを控え、近日中に詳細が明らかになる見込みだ。主要大会を控えるズラトコ・ダリッチ監督率いるチームについて問われたPSVのエース、ペリシッチはエールディヴィジ連覇の勢いそのままに語った。 「ワクワクしているし、集中しています！ワールドカップは毎回言葉では言い表せないほど特別です。国中からの応援と大きな期待を感じられるからです。
「プレッシャーは大きいですが、それが最大のモチベーションになります。世界の舞台でクロアチアを代表できることは常に光栄なことですし、MACKAGEとのカプセルコレクションを身にまとってアメリカに到着できることで、この経験はさらに思い出深いものになります。」
MACKAGEはクロアチア代表と提携し、世界的に有名なユニフォームからインスピレーションを受けたウェアを発表した。代表デビューから13年、37歳のペリシッチは「クロアチアのユニフォームの色を見るたび、計り知れない誇りを感じる。チーム全員も同じ気持ちだ」と語った。
ピッチ内外でこのユニフォームを着られることは大きな名誉です。自国のユニフォームを着られるのは特権です。MACKAGEのカプセルコレクションは、カラーパレットや細部でクロアチアを洗練かつ控えめに表現し、力強いオマージュになっています。」
- MACKAGE
クロアチアの試合：ワールドカップのグループステージで対戦するのはどのチームか？
クロアチア代表チームの公式オフフィールドウェアサプライヤーであるMACKAGEは、人口400万人足らずながら世界トップクラスで戦うクロアチア代表と、職人技で世界的に評価されるブランドという、集中力と技術で鍛えられた二つの力に共通点を見出します。 クロアチアサッカーの伝統は、規律と厳格さ、卓越性への追求で支えられています。それはMACKAGEがデザインと製造で大切にする原則と重なります。その精神は、ブランドの指針「AESTHETICS THAT PROTECT（守る美学）」に表れています。
シーズンや性別を問わず楽しめる本カプセルコレクションは、赤・白・ネイビーの国旗カラーで伝統を表現。アウター、ニット、ポロシャツ、ボトムスを揃え、取り外し可能なビブやフードで汎用性を高めています。
クロアチア代表は6月17日、テキサス州AT&Tスタジアム（NFLダラス・カウボーイズの本拠地）でイングランドと対戦し、2026年ワールドカップをスタートさせます。グループLではパナマ、ガーナとも対戦。ピッチ内外でスタイリッシュなパフォーマンスを見せ、モドリッチ率いるチームへの注目を集めることを目指しています。