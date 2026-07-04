AFP
翻訳者：
ルカ・モドリッチは残留するのか？ ルーベン・アモリム監督が、ベテランMFにACミランとの契約延長を行使するよう説得を試みている
アモリム、モドリッチ獲得を最優先
ミランのルーベン・アモリム新監督は、まずベテランMFルカ・モドリッチの残留を最優先している。彼はモドリッチを単なる戦力ではなく、チーム文化を築く要と位置づける。
『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、アモリム監督はすでにモドリッチと電話で話し、1年間の延長条項を行使して残留するよう強く希望している。監督は、年齢を重ねても彼の技術とメンタリティが依然として高いレベルにあると確信している。
- AFP
チャンピオンズリーグでの失望も、サン・シーロとの絆は切れなかった
正式契約は未締結ながら、両者は提携継続で完全一致しています。元レアル・マドリードのスーパースターは、この1年でミランに定着。娘エマがミランU-13アカデミーで成長するなど、家族の絆が安心感を強めています。
モドリッチは、チームが来季チャンピオンズリーグ出場権を逃したことで契約延長に迷いがあった。しかし、ヨーロッパリーグで戦う魅力と、名門を欧州トップレベルに復活させる挑戦が、彼の戦術的モチベーションを高めた。
ACミラン、新時代へ準備進む
モドリッチが契約を完了すれば、サン・シーロでの2年目は前監督アッレグリの堅守システムとは大きく異なる。アモリム体制では超攻撃的戦術へ移行するため、40歳のモドリッチの出場時間管理を全面的に見直す必要がある。
新任のポルトガル人監督の下では、公式戦全試合で中盤の要として起用されることはなくなるだろう。国内リーグに加えヨーロッパリーグでの長距離移動も控えるミランは、アモリム監督がモドリッチを外科手術並みの精度で起用し、卓越した視野を適切な時間帯に活用して影響力を最大化させる計画だ。
- AFP
モドリッチの数字が物語っている
9月に41歳の誕生日を迎えるモドリッチは、昨シーズンミランで37試合に出場（先発32試合、2864分）。2ゴール3アシストを記録した。
カタールW杯では全4試合に先発し、ガーナ戦でアシストを記録。しかし32強戦でC・ロナウド率いるポルトガルに1－2で敗れ、大会を去った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。