正式契約は未締結ながら、両者は提携継続で完全一致しています。元レアル・マドリードのスーパースターは、この1年でミランに定着。娘エマがミランU-13アカデミーで成長するなど、家族の絆が安心感を強めています。

モドリッチは、チームが来季チャンピオンズリーグ出場権を逃したことで契約延長に迷いがあった。しかし、ヨーロッパリーグで戦う魅力と、名門を欧州トップレベルに復活させる挑戦が、彼の戦術的モチベーションを高めた。