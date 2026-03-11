Getty Images Sport
ルカ・モドリッチの退団は「レアル・マドリードとスペインサッカーにとって大きな間違いだ」とイバン・ラキティッチが語る
マドリードの変遷からミラノの復興へ
レアル・マドリードの首脳陣は昨夏、世代交代を最優先課題と位置付け、ジュード・ベリンガム、エドゥアルド・カマヴィンガ、フェデリコ・バルベルデといった若手選手を中心に未来を築く道を選んだ。モドリッチはトップレベルの選手であり続けたものの、その役割は次第に控え選手へと移行していた。昨夏に契約が満了した際、クラブは次世代への道を切り開くため、敬意を込めた別れを選んだ。
ACミラン加入後、40歳の巨匠は「サッカーに年齢は関係ない」ことを証明し、ロッソネリの戦いで中心的な存在となっている。 今季すでに全大会通算30試合に出場し、2得点3アシストを記録。現在セリエA2位のチームを支えるベテランのリーダーシップは、首位インテルとの差を7ポイント以内に抑える原動力となっている。イタリアのトップリーグにおいて、彼の冷静な洞察力とプロ意識が今なお衰えを知らないことを証明している。
スペインサッカー界の損失
ラジオMARCAでのインタビューでラキティッチは同胞のレガシーを振り返り、こう語った。「レアル・マドリードだけでなくスペインサッカー全体にとって重大な過ちだった。彼をもっと強く引き留めるべきだったと確信している」 現在のマドリードの状況を見れば、監督も彼を喜んで起用するだろう。残念なのは、我々が選手の年齢を若すぎると見なす傾向にあることだ。ルカが示しているのは、サッカーに年齢制限など存在しないということだ」
ラキティッチはさらにモドリッチの類まれなプロ意識を強調し、こう付け加えた。「彼は他の多くの選手とは違います。それは偶然ではありません。彼は自分自身を大切にし、しっかり準備しているからです。結局、努力する者が報われるのです。彼は幸せで、満足し、とても楽しんでいます。重要なのは、私たちが彼を可能な限り楽しむことなのです」
モドリッチが活躍する中、マドリードは苦戦
現監督アルバロ・アルベロアの指揮下で、マドリードは苦境に立たされている。中盤はモドリッチが10年以上も提供してきたような支配力とテンポ設定の才に欠ける場面が目立つ。アルベロアには才能あるフィジカル派選手を擁しているが、中盤に落ち着きをもたらすベテランの存在が欠如しているため、今季は試合を支配する能力が大きく損なわれている。 ラキティッチが指摘したように、アルベロア監督は今この瞬間に、船を操るモドリッチ級の選手を何としても手に入れたいと考えているだろう。
前シーズン、マドリードの苦戦はトニ・クロース引退後の後継者不在が原因とされた。今やベルナベウのチームはリーガでバルセロナに4ポイント差をつけられ、コパ・デル・レイからも敗退。特に40歳のモドリッチがセリエAで絶賛される中、中盤に生じた「モドリッチの穴」を埋められなかったという同様の批判に直面している。
マドリードとモドリッチの今後はどうなるのか？
モドリッチのサン・シーロでの鮮烈なデビューシーズンを受け、ロッソネリは契約をさらに12ヶ月延長するオプション発動を強く要請している。マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるチームは、セリエA首位のインテルとの差を縮め、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す。この展望がクロアチア代表スターの残留を促すことを期待している。
一方のマドリードは、負傷者続出の危機に直面している。水曜日のチャンピオンズリーグ・マンチェスター・シティ戦では、キリアン・エムバペ、ジュード・ベリンガム、エデル・ミリターオらを欠くことになる。
