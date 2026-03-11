ルカ・モドリッチの退団は「レアル・マドリードとスペインサッカーにとって大きな間違いだ」とイバン・ラキティッチが語る

ラジオMARCAでのインタビューでラキティッチは同胞のレガシーを振り返り、こう語った。「レアル・マドリードだけでなくスペインサッカー全体にとって重大な過ちだった。彼をもっと強く引き留めるべきだったと確信している」 現在のマドリードの状況を見れば、監督も彼を喜んで起用するだろう。残念なのは、我々が選手の年齢を若すぎると見なす傾向にあることだ。ルカが示しているのは、サッカーに年齢制限など存在しないということだ」

ラキティッチはさらにモドリッチの類まれなプロ意識を強調し、こう付け加えた。「彼は他の多くの選手とは違います。それは偶然ではありません。彼は自分自身を大切にし、しっかり準備しているからです。結局、努力する者が報われるのです。彼は幸せで、満足し、とても楽しんでいます。重要なのは、私たちが彼を可能な限り楽しむことなのです」