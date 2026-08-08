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「ルカ・モドリッチにからかわれた！」。インテルのスター、ハカン・チャルハノールがダービーでの冗談の応酬とチャンピオンズリーグの夢を明かす
チャルハノール、植毛いじりを笑い飛ばす
チャルハノールは、最近受けた植毛手術を受けて浴びた軽いからかいについて語った。クロスタウンのライバルであるACミランから加入して以降、インテルで重要な存在となっている32歳の司令塔は、新たな見た目が多くのジョークを呼んだことを認めた。トルコ代表MFは、その冗談交じりのいじりが自身のチームメートだけでなく、最近のダービーでの一戦でモドリッチからもあったと明かした。しかし、元レバークーゼンの同選手は、SNSでの反応や同業選手たちからのコメントをまったく気にしていない。
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モドリッチへのダービー冗談もMFは動じず
詳細な話し合いの中でこの状況に触れたチャルハノールは、ピッチ上で受けたからかいについて率直に語った。相手選手やチームメートからの軽いやり取りは、自信にまったく影響していないと強調した。
「植毛をした。チームメートや、この前のダービーではモドリッチにもからかわれた」と、チャルハノールは『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えたところによれば説明した。「でも自分は気にしていない。今の方が気分はいい」
インテルのスターが欧州制覇に照準
美的な議論を超えて、チャルハノールはイタリアサッカー界でインテルを支配的な存在として維持することにしっかりと焦点を当てている。前季にスクデットを獲得したトルコ人キャプテンは、サン・シーロでさらなるチームとしての成功に向けて意欲を失っていない。新シーズンに向けた目標を語ったプレーメーカーは、ユヴェントスとミランからの挑戦を退ける準備を進める中、クラブが現状に満足していないことを明確にした。
「自分たちはタイトルを守りたい」とチャルハノールは述べた。「そして、僕の夢の目標は再びチャンピオンズリーグ決勝でプレーすることだ。自分にとっては、僕たちは誰が相手でも戦えるし、強い。個人的には、けががもっと少なくなることを願っている。昨季はあまりに多くの試合を欠場してしまい、残念だった」
- AFP
チャルハノール、将来的な監督就任の可能性を否定
このMFは依然として全盛期にある一方で、すでに引退後の人生について考え始めている。引退後すぐに監督業へ転身する同世代の選手が多い中、チャルハノールはフットボール界での管理職、あるいは代表的な役割を望んでいる。
長期的な将来について問われたチャルハノールは、「まだ決めていない。監督は間違いなくない。もしかしたら代理人かスポーティングディレクターだろう」と明かした。「でも、トルコ連盟の会長を務める自分の姿も想像している」
現時点で、チャルハノールの最優先事項は引き続きインテルの心臓として低い位置から試合をコントロールすることにある。自信を高め、目標も明確に定まる中、元レバークーゼンのスターはインテルをさらなるタイトル獲得へ導く準備ができている。
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