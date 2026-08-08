美的な議論を超えて、チャルハノールはイタリアサッカー界でインテルを支配的な存在として維持することにしっかりと焦点を当てている。前季にスクデットを獲得したトルコ人キャプテンは、サン・シーロでさらなるチームとしての成功に向けて意欲を失っていない。新シーズンに向けた目標を語ったプレーメーカーは、ユヴェントスとミランからの挑戦を退ける準備を進める中、クラブが現状に満足していないことを明確にした。

「自分たちはタイトルを守りたい」とチャルハノールは述べた。「そして、僕の夢の目標は再びチャンピオンズリーグ決勝でプレーすることだ。自分にとっては、僕たちは誰が相手でも戦えるし、強い。個人的には、けががもっと少なくなることを願っている。昨季はあまりに多くの試合を欠場してしまい、残念だった」