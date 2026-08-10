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Goal.com
ライブ
Luka Modric Snoop Dogg SwanseaGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

ルカ・モドリッチとスヌープ・ドッグは歓喜するのか？ スウォンジーのレジェンド、リー・トランドルが説明。抜け目のない人事と賢明な移籍市場での補強がプレミアリーグ復帰を実現し得る理由とは

スウォンジー・シティ
ルカ・モドリッチ
EFL チャンピオンシップ
V. Matos
ストーク・シティ 対 スウォンジー・シティ

スウォンジーのレジェンド、リー・トランドルが『GOAL』に対し、ルカ・モドリッチとスヌープ・ドッグが2026-27シーズンの終わりに祝福する理由を持つかもしれない理由を語った。サウスウェールズでは、プレミアリーグに照準を定めている。遠方からA級の投資家たちが見守る中、スウォンズは地理的なライバルであるレクサムと似た道をたどっているとみられている。

  • ラップ界のスーパースターとバロンドール受賞者が投資家に

    レクサムは、ハリウッド俳優のライアン・レイノルズとロブ・マックが2021年にレースコース・グラウンドで衝撃的な買収を完了して以来、大きな話題を振りまいてきた。急成長を遂げ、ナショナルリーグからチャンピオンシップまで駆け上がった。

    スウォンジーは昨季、レクサムを4つ下の順位、勝ち点7差で終え、両チームともプレーオフ行きの切符を逃した。今季は昇格を争う上位8チームに枠が2つ追加されるため、ウェールズの対照的な両端で野心的な計画が進められている。

    ラップ界のスーパースター、スヌープは少数株主となって以降、2025-26シーズンに初めてスウォンズの試合を観戦。一方で、バロンドール受賞歴を持つレアル・マドリーのアイコン、モドリッチも、40歳でACミランとの新契約にサインしたなかで、この魅力的なプロジェクトに加わったもう1人となっている。

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  • Snoop Dogg Swansea 2025-26Getty

    スウォンジーはモドリッチとスヌープ・ドッグのために期待に応えられるか？

    トランドルは、著名な取締役会メンバーに歓喜をもたらせると確信している。スウォンジーのカルトヒーローである同氏は、Eagle Predictとの提携で、2018年にチャンピオンシップへ降格したクラブがトップリーグ復帰を果たせるかと問われた際、GOALにこう語った。「今は［ビトール］・マトスが来ていて、クラブ内で本当に素晴らしい仕事をしていると思う。今回が初めてだと思うんだ。ファンベースが分裂していないのは。ここ数年でさえ、僕が街を歩いて人々の話を聞く限りでは、たぶん50対50だった。でも今の監督に関しては、みんなが彼を支持している。

    「補強についてもそうだ。おそらく誰もが知る名前ではないし、サッカー界の多くの人も知らないような選手たちかもしれない。でも、そういう選手を発掘してきたという点で、ここ数年うちはうまくやってきた。

    「今季のやり方で気に入っているのは、ただ単に選手層を厚くするために8人や9人を獲得しに行かなかったことだ。これまでにはなかったように、600万ポンドの選手、500万ポンドの選手を連れてこようとしている。

    「だから、こうした選手たちが入ってきて、先発と居場所をつかんでくれればいいね。それに前にも言ったように、プレーオフの2枠も空くことになる。だからエキサイティングなシーズンになると思うし、僕らもその争いの中に入っていけると思っている」

  • カルトヒーロー、南ウェールズの可能性に胸を躍らせる

    トランドルはさらに、スウォンジーがレクサムに匹敵する可能性を備えていると強調し、それを引き出せるかどうかの問題にすぎないとした。「その可能性はあるし、私たちもそれを少しは味わってきたと思う。プレミアリーグに昇格した時は、おそらく誰もが1シーズン限りの快進撃になると思っていただろうが、実際には7年間残留することができた。

    「そしてスウォンジーほどの規模のクラブがそこに残り、ただ戦うだけでなく、リーグカップという主要タイトルを勝ち取り、ヨーロッパリーグに進み、バレンシアやナポリのようなチームと対戦していた。クラブがそこまで到達した姿を見るのは現実離れしていた。だからこそ、私たちは近年それを経験してきたのであり、クラブが戻りたいのはまさにその場所だ。

    「オーナーたちが入ってきて、スヌープ・ドッグやモドリッチだけでなく、新たに加わったほかのオーナーたちも信じられないほど素晴らしい。彼らもクラブを前進させたいと思っているし、日々のレベルで関わっている。

    「彼らはここにはいないとしても、電話を通じて毎日必ず連絡を取り合っている。クラブをプレミアリーグに戻したいと望んでいるグループであり、それこそがファンの聞きたいことなんだ」

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  • Vitor Matos Swansea 2026-27Getty

    スウォンジーの2026-27シーズン日程：チャンピオンシップ開幕戦とレクサムとのダービー

    スウォンジーは今季、すでにカラバオカップ敗退が決まっている。2013年に優勝した大会だが、1回戦でトム・ブレイディのバーミンガムに0-1で惜敗した。

    チャンピオンシップでは土曜日、敵地でのストーク戦で白星スタートを切ることを目指す。一方、2026-27シーズン最初のダービーでは、9月5日にレクサムがスウォンジー・ドットコム・スタジアムを訪れる。

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