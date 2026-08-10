トランドルは、著名な取締役会メンバーに歓喜をもたらせると確信している。スウォンジーのカルトヒーローである同氏は、Eagle Predictとの提携で、2018年にチャンピオンシップへ降格したクラブがトップリーグ復帰を果たせるかと問われた際、GOALにこう語った。「今は［ビトール］・マトスが来ていて、クラブ内で本当に素晴らしい仕事をしていると思う。今回が初めてだと思うんだ。ファンベースが分裂していないのは。ここ数年でさえ、僕が街を歩いて人々の話を聞く限りでは、たぶん50対50だった。でも今の監督に関しては、みんなが彼を支持している。

「補強についてもそうだ。おそらく誰もが知る名前ではないし、サッカー界の多くの人も知らないような選手たちかもしれない。でも、そういう選手を発掘してきたという点で、ここ数年うちはうまくやってきた。

「今季のやり方で気に入っているのは、ただ単に選手層を厚くするために8人や9人を獲得しに行かなかったことだ。これまでにはなかったように、600万ポンドの選手、500万ポンドの選手を連れてこようとしている。

「だから、こうした選手たちが入ってきて、先発と居場所をつかんでくれればいいね。それに前にも言ったように、プレーオフの2枠も空くことになる。だからエキサイティングなシーズンになると思うし、僕らもその争いの中に入っていけると思っている」