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ルカ・モドリッチとスヌープ・ドッグは歓喜するのか？ スウォンジーのレジェンド、リー・トランドルが説明。抜け目のない人事と賢明な移籍市場での補強がプレミアリーグ復帰を実現し得る理由とは
ラップ界のスーパースターとバロンドール受賞者が投資家に
レクサムは、ハリウッド俳優のライアン・レイノルズとロブ・マックが2021年にレースコース・グラウンドで衝撃的な買収を完了して以来、大きな話題を振りまいてきた。急成長を遂げ、ナショナルリーグからチャンピオンシップまで駆け上がった。
スウォンジーは昨季、レクサムを4つ下の順位、勝ち点7差で終え、両チームともプレーオフ行きの切符を逃した。今季は昇格を争う上位8チームに枠が2つ追加されるため、ウェールズの対照的な両端で野心的な計画が進められている。
ラップ界のスーパースター、スヌープは少数株主となって以降、2025-26シーズンに初めてスウォンズの試合を観戦。一方で、バロンドール受賞歴を持つレアル・マドリーのアイコン、モドリッチも、40歳でACミランとの新契約にサインしたなかで、この魅力的なプロジェクトに加わったもう1人となっている。
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スウォンジーはモドリッチとスヌープ・ドッグのために期待に応えられるか？
トランドルは、著名な取締役会メンバーに歓喜をもたらせると確信している。スウォンジーのカルトヒーローである同氏は、Eagle Predictとの提携で、2018年にチャンピオンシップへ降格したクラブがトップリーグ復帰を果たせるかと問われた際、GOALにこう語った。「今は［ビトール］・マトスが来ていて、クラブ内で本当に素晴らしい仕事をしていると思う。今回が初めてだと思うんだ。ファンベースが分裂していないのは。ここ数年でさえ、僕が街を歩いて人々の話を聞く限りでは、たぶん50対50だった。でも今の監督に関しては、みんなが彼を支持している。
「補強についてもそうだ。おそらく誰もが知る名前ではないし、サッカー界の多くの人も知らないような選手たちかもしれない。でも、そういう選手を発掘してきたという点で、ここ数年うちはうまくやってきた。
「今季のやり方で気に入っているのは、ただ単に選手層を厚くするために8人や9人を獲得しに行かなかったことだ。これまでにはなかったように、600万ポンドの選手、500万ポンドの選手を連れてこようとしている。
「だから、こうした選手たちが入ってきて、先発と居場所をつかんでくれればいいね。それに前にも言ったように、プレーオフの2枠も空くことになる。だからエキサイティングなシーズンになると思うし、僕らもその争いの中に入っていけると思っている」
カルトヒーロー、南ウェールズの可能性に胸を躍らせる
トランドルはさらに、スウォンジーがレクサムに匹敵する可能性を備えていると強調し、それを引き出せるかどうかの問題にすぎないとした。「その可能性はあるし、私たちもそれを少しは味わってきたと思う。プレミアリーグに昇格した時は、おそらく誰もが1シーズン限りの快進撃になると思っていただろうが、実際には7年間残留することができた。
「そしてスウォンジーほどの規模のクラブがそこに残り、ただ戦うだけでなく、リーグカップという主要タイトルを勝ち取り、ヨーロッパリーグに進み、バレンシアやナポリのようなチームと対戦していた。クラブがそこまで到達した姿を見るのは現実離れしていた。だからこそ、私たちは近年それを経験してきたのであり、クラブが戻りたいのはまさにその場所だ。
「オーナーたちが入ってきて、スヌープ・ドッグやモドリッチだけでなく、新たに加わったほかのオーナーたちも信じられないほど素晴らしい。彼らもクラブを前進させたいと思っているし、日々のレベルで関わっている。
「彼らはここにはいないとしても、電話を通じて毎日必ず連絡を取り合っている。クラブをプレミアリーグに戻したいと望んでいるグループであり、それこそがファンの聞きたいことなんだ」
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スウォンジーの2026-27シーズン日程：チャンピオンシップ開幕戦とレクサムとのダービー
スウォンジーは今季、すでにカラバオカップ敗退が決まっている。2013年に優勝した大会だが、1回戦でトム・ブレイディのバーミンガムに0-1で惜敗した。
チャンピオンシップでは土曜日、敵地でのストーク戦で白星スタートを切ることを目指す。一方、2026-27シーズン最初のダービーでは、9月5日にレクサムがスウォンジー・ドットコム・スタジアムを訪れる。
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