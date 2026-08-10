トランドルは、著名な取締役陣に歓声を上げる材料をもたらせると確信している。スウォンジーのカルトヒーローである同氏は、WouldYouBet.comとの提携でGOALに対し、2018年にチャンピオンシップへ降格したクラブがトップリーグに復帰できるかと問われると、次のように語った。「今は［ビトール］・マトスが来ていて、彼はクラブ内で素晴らしい存在感を示している。今回が初めてだと思うが、ファンベースが分裂していない。ここ数年を振り返っても、私が街を歩いて人々の話を聞く限りでは、おそらく50対50だった。だが、今の監督の下では、誰もが彼を支持している。

「補強についても、たしかに誰もが知る名前ではなく、フットボール界でも多くの人が知らない選手たちかもしれないが、そうした選手を発掘してきた点で、ここ数年クラブはうまくやってきたと思う。

「今季のやり方で気に入っているのは、ただ選手層を厚くするために8人や9人を獲得しに行かなかったことだ。これまでにはなかったが、600万ポンドの選手、500万ポンドの選手を連れて来ようとしている。

「だから、こうした選手たちが加わって先発や居場所をつかんでくれればと思う。以前にも言ったように、プレーオフの2枠も空くことになるので、エキサイティングなシーズンになると思うし、我々もその争いの周辺にいるはずだと思っている」