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ルカ・モドリッチとスヌープ・ドッグは歓喜するのか。スウォンジーのレジェンド、リー・トランドルが説明する。賢明な人事と抜け目のない移籍戦略がプレミアリーグ復帰を実現し得る理由とは。
ラップ界のスーパースターとバロンドール受賞者が投資家に
レッド・ドラゴンズは、ハリウッド俳優のライアン・レイノルズとロブ・マックが2021年にレースコース・グラウンドで衝撃的な買収を完了して以来、大きな話題を振りまいてきた。目覚ましい躍進により、クラブはナショナルリーグからチャンピオンシップへと駆け上がった。
スウォンジーは昨季、レクサムを4つ下の順位で終え、勝ち点でも7差をつけられた。両チームともプレーオフ行きの切符は逃した。今季は昇格を争う上位8チームに枠が広がり、2つの追加枠が用意される中、ウェールズの対照的な両端で野心的な計画が進められている。
ラップ界のスーパースター、スヌープは少数株主となった後、2025-26シーズンに初めてスウォンズの試合を観戦した。一方、バロンドール受賞歴を持つレアル・マドリーのアイコン、モドリッチも、40歳でACミランと新契約を結んだうえで、この魅力的なプロジェクトに加わった一人である。
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スウォンジーはモドリッチとスヌープ・ドッグの期待に応えられるか？
トランドルは、著名な取締役陣に歓声を上げる材料をもたらせると確信している。スウォンジーのカルトヒーローである同氏は、WouldYouBet.comとの提携でGOALに対し、2018年にチャンピオンシップへ降格したクラブがトップリーグに復帰できるかと問われると、次のように語った。「今は［ビトール］・マトスが来ていて、彼はクラブ内で素晴らしい存在感を示している。今回が初めてだと思うが、ファンベースが分裂していない。ここ数年を振り返っても、私が街を歩いて人々の話を聞く限りでは、おそらく50対50だった。だが、今の監督の下では、誰もが彼を支持している。
「補強についても、たしかに誰もが知る名前ではなく、フットボール界でも多くの人が知らない選手たちかもしれないが、そうした選手を発掘してきた点で、ここ数年クラブはうまくやってきたと思う。
「今季のやり方で気に入っているのは、ただ選手層を厚くするために8人や9人を獲得しに行かなかったことだ。これまでにはなかったが、600万ポンドの選手、500万ポンドの選手を連れて来ようとしている。
「だから、こうした選手たちが加わって先発や居場所をつかんでくれればと思う。以前にも言ったように、プレーオフの2枠も空くことになるので、エキサイティングなシーズンになると思うし、我々もその争いの周辺にいるはずだと思っている」
サウス・ウェールズでの可能性に胸を躍らせるカルトヒーロー
トランドルはさらに、スウォンジーにはレクサムに匹敵する可能性があると強調し、必要なのはそれを引き出すことだけだと語った。「あると思うし、実際にその一端は味わってきた。プレミアリーグに昇格した時は、誰もがおそらく1シーズン限りのサプライズだと思っていたはずだが、7年間残留することができた。
「そしてスウォンジーほどの規模のクラブがプレミアリーグに残り、ただ戦うだけでなく、リーグカップという主要タイトルを勝ち取り、ヨーロッパリーグに進んで、バレンシアやナポリのようなチームと対戦するまでになった。クラブがそこまで到達したのを見るのは非現実的な感覚だった。だからこそ近年はそれを経験してきたし、クラブが戻りたいのもまさにその場所だ。
「オーナー陣が加わり、スヌープ・ドッグやモドリッチだけでなく、新たに入ってきた他のオーナーたちも信じられないほど素晴らしい。彼らもクラブを前進させたいと考えている。
「たとえこちらにいなくても、電話を通じて毎日連絡を取り合っている。彼らはクラブが再びプレミアリーグに戻る姿を望んでいるグループであり、それこそファンが聞きたいことだ」
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スウォンジーの2026-27シーズン日程：チャンピオンシップ開幕戦＆レクサムとのダービー
スウォンジーは今季、すでにカラバオカップ敗退が決まっている。2013年に制した大会だが、1回戦でトム・ブレイディのバーミンガムに0-1で惜敗した。
土曜日にはストークとのアウェー戦でチャンピオンシップの戦いを白星発進としたいところだ。一方、2026-27シーズン最初のダービーでは、9月5日にレクサムがスウォンジー・ドットコム・スタジアムに乗り込む。
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