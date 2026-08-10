トランドルは、著名な取締役たちに歓声を上げる材料が与えられるはずだと確信している。スウォンジーのカルトヒーローである同氏は、Eagle Predictとの提携で、2018年にチャンピオンシップへ降格したクラブがプレミアリーグ復帰を果たせるかと問われた際、GOALにこう語った。「今の[ビトール]・マトスが来てから、本当にクラブ内で素晴らしい仕事をしていると思う。ファンベースが分裂していないのは、今回が初めてだと思う。ここ数年でさえ、街を歩いて人々の話を聞く限り、自分にとってはおそらく50対50だった。でも今の監督には、みんながついている。

「補強についても、たしかに誰もが知る名前ではなく、サッカー界でも多くの人が知らない選手たちかもしれないが、そういう選手を見いだしてきたという点で、ここ数年うちはうまくやってきたと思う。

「今季のやり方で気に入っているのは、ただ層を厚くするために8人や9人も獲得しにいかなかったことだ。これまでにはなかったように、600万ポンドの選手、500万ポンドの選手を連れてこようとしている。

「だから、彼らが入ってきて、先発とポジションをつかんでくれることを願っている。それに以前も言ったように、プレーオフ枠も2つ増えるので、エキサイティングなシーズンになると思うし、うちもそのあたりで戦えると思っている」