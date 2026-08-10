Getty/GOAL
翻訳者：
ルカ・モドリッチとスヌープ・ドッグは歓喜するのか。スウォンジーのレジェンド、リー・トランドルが語る、的確な人事と賢明な補強策がプレミアリーグ復帰を実現し得る理由
ラップ界のスーパースターとバロンドール受賞者が投資家に
レッド・ドラゴンズは、ハリウッド俳優のライアン・レイノルズとロブ・マックが2021年にレースコース・グラウンドで衝撃的な買収を完了して以来、大きな話題を振りまいてきた。飛躍的な躍進により、同クラブはナショナルリーグからチャンピオンシップへと駆け上がった。
スウォンジーは昨季、レクサムを4つ下の順位で終え、勝ち点でも7差をつけられた。両チームともプレーオフ行きの切符は逃した。今季は昇格を争う上位8チームに枠が2つ追加されるため、ウェールズの対照的な両端で野心的な計画が進められている。
ラップ界のスーパースター、スヌープは2025-26シーズンに初めてスワンズの試合を観戦した。少数株主となっていたためだ。一方、バロンドール受賞歴を持つレアル・マドリーの象徴的存在モドリッチも、40歳にしてACミランと新契約を結んだうえで、この魅力的なプロジェクトに加わった1人となっている。
- Getty
スウォンジーはモドリッチとスヌープ・ドッグの期待に応えられるか？
トランドルは、著名な取締役たちに歓声を上げる材料が与えられるはずだと確信している。スウォンジーのカルトヒーローである同氏は、Eagle Predictとの提携で、2018年にチャンピオンシップへ降格したクラブがプレミアリーグ復帰を果たせるかと問われた際、GOALにこう語った。「今の[ビトール]・マトスが来てから、本当にクラブ内で素晴らしい仕事をしていると思う。ファンベースが分裂していないのは、今回が初めてだと思う。ここ数年でさえ、街を歩いて人々の話を聞く限り、自分にとってはおそらく50対50だった。でも今の監督には、みんながついている。
「補強についても、たしかに誰もが知る名前ではなく、サッカー界でも多くの人が知らない選手たちかもしれないが、そういう選手を見いだしてきたという点で、ここ数年うちはうまくやってきたと思う。
「今季のやり方で気に入っているのは、ただ層を厚くするために8人や9人も獲得しにいかなかったことだ。これまでにはなかったように、600万ポンドの選手、500万ポンドの選手を連れてこようとしている。
「だから、彼らが入ってきて、先発とポジションをつかんでくれることを願っている。それに以前も言ったように、プレーオフ枠も2つ増えるので、エキサイティングなシーズンになると思うし、うちもそのあたりで戦えると思っている」
サウスウェールズの可能性に胸を躍らせるカルトヒーロー
トランドルはさらに、スウォンジーもレクサムに匹敵する可能性を備えているとし、それを引き出せるかどうかだけの問題だと付け加えた。「その可能性はあるし、私たちもそれを少しは味わってきたと思う。プレミアリーグに昇格した時は、誰もがおそらく1シーズン限りのサプライズだと思っていたはずだが、実際には7年間残ることができた。
「そしてスウォンジーの規模のクラブがそこで残留し、競争するだけでなく、リーグカップという主要タイトルを勝ち取り、ヨーロッパリーグに進んで、バレンシアやナポリのようなチームと戦っていた。クラブがそこまで到達した姿を見るのは現実離れしていた。だからこそ、私たちは近年それを味わってきたのであり、クラブが再び戻りたい場所もそこなんだ。
「オーナーたちが来てからは、スヌープ・ドッグやモドリッチだけでなく、新たに加わったほかのオーナーたちも信じられないほど素晴らしく、彼らもクラブを前進させたいと考えている。日々のレベルで関わっている。
「こちらにいなくても、電話を通じて毎日連絡を取り合っている。彼らはクラブがプレミアリーグに戻る姿を見たいと願うグループであり、それこそがファンの聞きたいことなんだ」
- Getty
スウォンジーの2026-27シーズン日程：チャンピオンシップ開幕戦とレクサムとのダービー
スウォンジーは今季、すでにカラバオカップ敗退が決まっている。2013年に優勝した大会だが、1回戦でトム・ブレイディのバーミンガムに0-1の僅差で敗れた。
土曜日にはストークとのアウェー戦でチャンピオンシップの白星スタートを切りたいところで、2026-27シーズン最初のダービーでは、9月5日にレクサムがスウォンジー・ドットコム・スタジアムに乗り込む。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。