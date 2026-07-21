Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
modric⒞Getty Images
Moataz Elgammal

翻訳者：

ルカ・モドリッチがACミランとの契約を延長し、クロアチア代表からの引退を決意した。

ルカ・モドリッチ
クロアチア
ACミラン
移籍情報
セリエ A
ワールドカップ

ルカ・モドリッチはACミランとの契約を1年延長し、10月にクロアチア代表から引退する。CL出場を逃しW杯でも悔しい結果に終わったため、最後のシーズンはクラブに集中し有終の美を飾りたいとしている。

  • モドリッチがACミランへの移籍を決定

    ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、モドリッチはACミランとの新契約締結へ準備が整った。休暇中のMFはクラブ首脳に来季残留の意思を伝えている。

    契約が延長されれば、モドリッチはさらに1年間残留する。現在40歳の彼は、新シーズンに向けて準備を進めるチームに合流するため、まもなくオーストラリアへ旅立つ予定だ。クラブは手続きが完了次第、数日中に正式発表を行う見込みである。


    • 広告
  • Luka Modric Croatia 2026Getty Images

    クロアチア代表を離脱

    クラブの将来を固めたモドリッチは、代表についても決断した。スラヴェン・ビリッチ監督に10月上旬で代表を引退すると伝えた。

    代表としての最後の試合は10月6日、スプリットでのネーションズリーグ・クロアチア対スペイン戦となる。W杯ベスト32でポルトガルに敗れ大会を去ったモドリッチは、この章に幕を閉じ、代表を引退して体力を温存し、ACミランにタイトルをもたらすことに全力を注ぐ。

  • 数字でみる歴史的キャリア

    レアル・マドリード時代、モドリッチはチャンピオンズリーグ6回、スペインリーグ4回、UEFAスーパーカップ5回など多数のタイトルを獲得。2018年にはバロンドールとFIFA最優秀男子選手賞も受賞した。2025年にACミランへフリー移籍するまで、彼は大きな移籍を経験している。

    2008年にディナモ・ザグレブから2250万ユーロでトッテナムへ、2012年には3500万ユーロでレアル・マドリードへ移籍した。キャリア初期にはクロアチアリーグで3度優勝し、世代屈指の才能としての地位を確立した。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Luka Modric MilanGetty Images

    ACミランの今後はどうなるのか？

    モドリッチはオーストラリアでのチーム合流に向け、コンディション調整に集中する。ACミランは過密なプレシーズンを控え、アモリム監督は戦術を練る貴重な時間を得る。遠征後、モドリッチらは国内リーグの好スタートを最優先する。

クラブ親善試合
セルティック crest
セルティック
CEL
ACミラン crest
ACミラン
MIL