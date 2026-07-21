『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、モドリッチはACミランとの新契約締結へ準備が整った。休暇中のMFはクラブ首脳に来季残留の意思を伝えている。

契約が延長されれば、モドリッチはさらに1年間残留する。現在40歳の彼は、新シーズンに向けて準備を進めるチームに合流するため、まもなくオーストラリアへ旅立つ予定だ。クラブは手続きが完了次第、数日中に正式発表を行う見込みである。



