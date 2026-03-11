ルカ・トーニ：「フォワードはエリア内に留まり、クロスを上げるべきではない」

ルカ・トーニがセリエA、特に得点ランキングについて意見を述べた。開幕から28試合を終えた時点で、14ゴールを記録したインテル所属のアルゼンチン人選手、ラウタロ・マルティネスただ一人だけが2桁得点を達成している。

イタリア代表の元ストライカー（キャリアの中でモデナ、エンポリ、フィオレンツォーラ、ロディジャーニ、トレヴィーゾ、ヴィチェンツァ、ブレシア、パレルモ、フィオレンティーナ、バイエルン・ミュンヘン、ローマ、ジェノア、ユヴェントス、アル・ナスル、ヴェローナでプレーし、プロとして300ゴール以上を記録）は、ジャマポロ・パッツィーニとのポッドキャストで次のように述べている。 「ペナルティエリア以外ならどこへでも行くフォワードたちは、いったいどこへ行くんだ？彼らはエリアに入らない、あちこち動き回るんだ。 もしあなたがセンターフォワードなら、クロスを上げに行くべきか？私の意見では、いいえ、たとえ私がセリエAの監督でなくても。もし私がフォワードなら、決してクロスを上げに行かないだろう。監督にこう言うだろう：すみません、私たちは少しミスをしました。おそらく私がペナルティエリアにいたほうがよいと思います」