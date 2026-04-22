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Doncic FrustGetty Images
Jonas Rütten

翻訳者：

ルカ・ドンチッチの調子が懸念材料：ロサンゼルス・レイカーズに悪いニュース

ヒューストン・ロケッツとのプレーオフ1回戦は、レイカーズにとって最高のスタートを切った。懸念はオースティン・リーブスとルカ・ドンチッチだけだ。

レイカーズはヒューストンとのシリーズ中にスロベニアのスーパースターが復帰する可能性を事実上否定した。ESPNのインサイダー、シャムス・シャラニアが報じた。レギュラーシーズン得点王（平均33.5点）の復帰時期は依然として不明で、欠場は「無期限」と見られる。

  • ドンチッチは4月初め、オクラホマシティ・サンダーとの西地区戦で太腿裏を肉離れ（2度目）した。JJ・レディックHCは大量リードにもかかわらず彼をコートに残し、負傷を悪化させた。

    その後ドンチッチはスペインで注射による特別治療を受け、数日前にロサンゼルスに戻った。彼はレブロン・ジェームズ、マーカス・スマート、ルーク・ケナード擁するレイカーズがロケッツに2勝0敗とした試合を現地観戦した。

    「彼が戻ってくれて嬉しい。リバウンドも取り、シュート練習でパスもくれた」とレディックは第2戦前に話した。「チームが再び揃ったのは良いことだ」

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  • Austin Reaves Lakersgetty

    オースティン・リーブスはレイカーズで順調に成長しているようだ

    ドンチッチは still out だが、負傷中のリーブスは順調に回復中。 ドンチッチの負傷直後に腹斜筋を痛め離脱したリーブスは、すでに1対1の対人練習を再開。次は3対3、そして5対5への参加を予定している。 

    2人とも出場すればレイカーズの攻撃は大きく変わるため、ロケッツとのプレーオフ1回戦では不利とも見られていた。しかしチームは批判を覆し、2勝0敗で敵地へ乗り込む。

  • LeBron JamesGetty Images

    レイカーズはレブロンの歴史的プレーオフシリーズに期待している。

    プレーオフでこのリードを築いた場合、レブロン・ジェームズはキャリア32回中一度も逆転されたことがない。第2戦ではドンチッチとリーブスが欠場する中、「キング」が28得点、8リバウンド、7アシストを記録。マーカス・スマートとルーク・ケナードも3ポイントシュートで貢献した。 スマートは3ポイント5本を含む25点、ケナードは3ポイント6本中3本成功を含む23点をマークした。

    第1戦では、ロケッツのケビン・デュラントが急遽欠場し、レイカーズにとって好都合だった。 第2戦でも彼らはデュラントの後半崩壊の恩恵を受けた。前半は20得点と絶好調だったが、後半は5得点にとどまり、ターンオーバー9回中5回を後半に記録した。

    シリーズは次に2試合、ヒューストンへ移動する。金曜から土曜未明、レイカーズは初のマッチポイントを迎える。

  • 2026年NBAプレーオフ：1回戦の対戦カードと戦績

    カンファレンス対戦カード順位
    ウェスタンサンダー (1) - サンズ (8)1-0
    ウェスタンレイカーズ (4) - ロケッツ (5)2-0
    ウェスタンナゲッツ (3) - ティンバーウルブズ (6)1-1
    ウェスタンスパーズ (2) - トレイルブレイザーズ (7)1-1
    イースタンピストンズ (1) - マジック (8)0-1
    イースタンキャバリアーズ (4) - ラプターズ (5)2-0
    イースタンニックス (3) - ホークス (6)1-1
    イースタンセルティックス (2) - シクサーズ (7)1勝1敗