レイカーズはヒューストンとのシリーズ中にスロベニアのスーパースターが復帰する可能性を事実上否定した。ESPNのインサイダー、シャムス・シャラニアが報じた。レギュラーシーズン得点王（平均33.5点）の復帰時期は依然として不明で、欠場は「無期限」と見られる。
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ルカ・ドンチッチの調子が懸念材料：ロサンゼルス・レイカーズに悪いニュース
ドンチッチは4月初め、オクラホマシティ・サンダーとの西地区戦で太腿裏を肉離れ（2度目）した。JJ・レディックHCは大量リードにもかかわらず彼をコートに残し、負傷を悪化させた。
その後ドンチッチはスペインで注射による特別治療を受け、数日前にロサンゼルスに戻った。彼はレブロン・ジェームズ、マーカス・スマート、ルーク・ケナード擁するレイカーズがロケッツに2勝0敗とした試合を現地観戦した。
「彼が戻ってくれて嬉しい。リバウンドも取り、シュート練習でパスもくれた」とレディックは第2戦前に話した。「チームが再び揃ったのは良いことだ」
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オースティン・リーブスはレイカーズで順調に成長しているようだ
ドンチッチは still out だが、負傷中のリーブスは順調に回復中。 ドンチッチの負傷直後に腹斜筋を痛め離脱したリーブスは、すでに1対1の対人練習を再開。次は3対3、そして5対5への参加を予定している。
2人とも出場すればレイカーズの攻撃は大きく変わるため、ロケッツとのプレーオフ1回戦では不利とも見られていた。しかしチームは批判を覆し、2勝0敗で敵地へ乗り込む。
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レイカーズはレブロンの歴史的プレーオフシリーズに期待している。
プレーオフでこのリードを築いた場合、レブロン・ジェームズはキャリア32回中一度も逆転されたことがない。第2戦ではドンチッチとリーブスが欠場する中、「キング」が28得点、8リバウンド、7アシストを記録。マーカス・スマートとルーク・ケナードも3ポイントシュートで貢献した。 スマートは3ポイント5本を含む25点、ケナードは3ポイント6本中3本成功を含む23点をマークした。
第1戦では、ロケッツのケビン・デュラントが急遽欠場し、レイカーズにとって好都合だった。 第2戦でも彼らはデュラントの後半崩壊の恩恵を受けた。前半は20得点と絶好調だったが、後半は5得点にとどまり、ターンオーバー9回中5回を後半に記録した。
シリーズは次に2試合、ヒューストンへ移動する。金曜から土曜未明、レイカーズは初のマッチポイントを迎える。
2026年NBAプレーオフ：1回戦の対戦カードと戦績
カンファレンス 対戦カード 順位 ウェスタン サンダー (1) - サンズ (8) 1-0 ウェスタン レイカーズ (4) - ロケッツ (5) 2-0 ウェスタン ナゲッツ (3) - ティンバーウルブズ (6) 1-1 ウェスタン スパーズ (2) - トレイルブレイザーズ (7) 1-1 イースタン ピストンズ (1) - マジック (8) 0-1 イースタン キャバリアーズ (4) - ラプターズ (5) 2-0 イースタン ニックス (3) - ホークス (6) 1-1 イースタン セルティックス (2) - シクサーズ (7) 1勝1敗