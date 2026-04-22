ルカ・ドンチッチの調子が懸念材料：ロサンゼルス・レイカーズに悪いニュース

ドンチッチは4月初め、オクラホマシティ・サンダーとの西地区戦で太腿裏を肉離れ（2度目）した。JJ・レディックHCは大量リードにもかかわらず彼をコートに残し、負傷を悪化させた。

その後ドンチッチはスペインで注射による特別治療を受け、数日前にロサンゼルスに戻った。彼はレブロン・ジェームズ、マーカス・スマート、ルーク・ケナード擁するレイカーズがロケッツに2勝0敗とした試合を現地観戦した。

「彼が戻ってくれて嬉しい。リバウンドも取り、シュート練習でパスもくれた」とレディックは第2戦前に話した。「チームが再び揃ったのは良いことだ」