VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

ルカ・ヴスコヴィッチの代理人が沈黙を破り、バルセロナの関心について言及。デビュー前にトッテナム退団の噂が浮上する中での発言

バルセロナは今夏の移籍市場における主要な守備的補強候補として、トッテナムの若手有望株ルカ・ヴスコヴィッチに照準を定めているが、選手の代理人は移籍説を否定した。現在ハンブルクにレンタル移籍中の19歳のクロアチア人選手は、ハンス・フリック監督が若手エリートで守備陣を刷新しようとしている中で、バルサの指揮官の注目を集めている。

  • バルセロナは守備の課題を解決するためヴスコヴィッチを獲得したい

    複数のトップ選手を代理人として擁し、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長と強固な関係を築くピニ・ザハヴィ代理人が、ついに自身のクライアントの一人に関する高まる憶測に言及した。ドイツとスペインからヴスコヴィッチを巡る騒動が起きているにもかかわらず、ザハヴィは現時点で情報を伏せている。 バルサが若返りを図る中、このクロアチアの若き天才は獲得候補リストの筆頭に躍り出た。これにより、選手自身がトッテナムでプレーする前に、同クラブは難しい決断を迫られる可能性が出てきた。

    • 広告
  • Luka Vuskovic Hamburger SV 2026Getty Images

    ヴスコヴィッチの代理人はバルサ移籍説について口をつぐんでいる

    ザハヴィは火に油を注ぐような発言を慎重に避けてきた。カタルーニャのメディア『ムンド・デポルティーボ』が伝えた発言では、代理人は騒動からプロフェッショナルな距離を保っている。「現時点では何もお答えできません。選手は依然としてハンブルクに所属しており、完全にそこに集中しています」と彼は述べた。「正確に2か月後、つまり彼のローン契約が終了し、トッテナムに正式に復帰した時点で状況を報告できます」

  • スパーズは若き天才選手の価値を堅持する

    カタルーニャからの熱烈な勧誘にもかかわらず、北ロンドンのクラブは貴重な戦力を簡単に手放すことはないと見られている。ヴスコヴィッチは2030年まで契約を結んでおり、報道によれば契約に有効な解除条項は存在しない。これによりトッテナムは優位に立ち、プレミアリーグのクラブを交渉のテーブルにつかせる最低条件として約5000万ポンド（約80億円）が提示されている。

    彼の父ダニエル・ヴスコヴィッチは最近、スポーツケ・ノヴォスティ紙に対し「トッテナムが彼を将来の選手と見ているだけなのか、適切なオファーがあれば移籍に前向きなのかは分からない」と状況の不確実性を認めた。

  • Luka Vuskovic Tottenham 2025-26Getty Images

    ヴスコヴィッチはスペインサッカーを夢見る

    クラブ間での評価額交渉が続く中、選手本人は以前から自身の心境を示唆する発言をしていた。現在ブンデスリーガで活躍しているものの、このディフェンダーはラ・リーガへの憧れを公に認めている。フリック監督が今後数ヶ月で正式な合意を推し進める決断を下す場合、ヴスコヴィッチ自身の意向が重要な役割を果たす可能性がある。

    今年初めに自身のキャリアを振り返り、この若手選手はトリブナ紙にこう語った。「正直なところ、私が望んでいたのはプレミアリーグではありませんでした。 イングランドでプレーするとは考えていなかった。クロアチアリーグとハイドゥクのことしか考えていなかったが、ヨーロッパのリーグの中では、スペインが私の願望に最も近い存在だった。そして今はドイツリーグ、これは非常に大きなリーグだ。いつかスペインでプレーしたい、それだけだ」

