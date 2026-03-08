カタルーニャからの熱烈な勧誘にもかかわらず、北ロンドンのクラブは貴重な戦力を簡単に手放すことはないと見られている。ヴスコヴィッチは2030年まで契約を結んでおり、報道によれば契約に有効な解除条項は存在しない。これによりトッテナムは優位に立ち、プレミアリーグのクラブを交渉のテーブルにつかせる最低条件として約5000万ポンド（約80億円）が提示されている。

彼の父ダニエル・ヴスコヴィッチは最近、スポーツケ・ノヴォスティ紙に対し「トッテナムが彼を将来の選手と見ているだけなのか、適切なオファーがあれば移籍に前向きなのかは分からない」と状況の不確実性を認めた。