ルカス・シュヴァリエとイリヤ・ザバルニを巡る懸念からPSGのドキュメンタリーを巡る騒動が勃発する中、ルイス・エンリケがNetflixを「ブロック」

エンリケは自己宣伝に慣れた人物であり、過去には自身の素顔を赤裸々に描いたドキュメンタリーシリーズを制作したこともある。カメラの前では気後れしない彼だが、自身はそうしたプレッシャーに耐えられるとしても、チームメイトたちは耐えられないかもしれないと考えている。プロデューサーが『レキップ』紙で分析したように、彼は「選手たちの私生活に踏み込み、問題や重大な課題を暴くようなドキュメンタリーを制作しながら勝利を収めるのは難しい」と考えているからだ。 プロデューサーはさらに次のように続けた。「彼は、パリが2年連続の欧州タイトル獲得を目指しているこの1年、選手たちの心に余計な心配を植え付けたり、ルーカス・シュヴァリエ、イリヤ・ザバルニ、ブラッドリー・バルコラといった選手たちにさらなるプレッシャーをかけたりしたくなかったのだ。」