AFP
翻訳者：
ルカス・シュヴァリエとイリヤ・ザバルニを巡る懸念からPSGのドキュメンタリーを巡る騒動が勃発する中、ルイス・エンリケがNetflixを「ブロック」
編集上の対立により制作が停滞している
2年前にPSGのチャンピオンズリーグ制覇への道のりを記録する企画として当初の承認を得ていたにもかかわらず、この没入型Netflixプロジェクトは、パルク・デ・プランスでの深刻な内部対立により停滞している。ナセル・アル・ケライフィ会長は、このドキュメンタリーが持つ世界的なマーケティングの可能性を依然として強く支持しているが、他の幹部たちは、カメラの存在がチームの日常業務に支障をきたすことを懸念している。 『レキップ』紙の報道によると、制作は行き詰まっているとのことで、コーチ陣は、デリケートな内部事情が公にさらされることをますます警戒している。
- AFP
エンリケは「脆い」メンタルを懸念している
エンリケは自己宣伝に慣れた人物であり、過去には自身の素顔を赤裸々に描いたドキュメンタリーシリーズを制作したこともある。カメラの前では気後れしない彼だが、自身はそうしたプレッシャーに耐えられるとしても、チームメイトたちは耐えられないかもしれないと考えている。プロデューサーが『レキップ』紙で分析したように、彼は「選手たちの私生活に踏み込み、問題や重大な課題を暴くようなドキュメンタリーを制作しながら勝利を収めるのは難しい」と考えているからだ。 プロデューサーはさらに次のように続けた。「彼は、パリが2年連続の欧州タイトル獲得を目指しているこの1年、選手たちの心に余計な心配を植え付けたり、ルーカス・シュヴァリエ、イリヤ・ザバルニ、ブラッドリー・バルコラといった選手たちにさらなるプレッシャーをかけたりしたくなかったのだ。」
近いうちに強制的な公開が行われるのか？
パルク・デ・プランスに漂う緊張感は、監督が望む非公開のトレーニング環境と、クラブが世界のメディアパートナーに対して負う長期的な義務との間で、対立が深まっていることを浮き彫りにしている。コーチングスタッフは「フライ・オン・ザ・ウォール」形式への反対姿勢を堅持している一方、クラブの首脳陣は、特定の目標を達成するためには舞台裏の映像を公開することが絶対的な必要条件になると主張している。 最終的には、欧州タイトル2連覇を達成すれば、Netflixやその他のプラットフォームで、傑出したドキュメンタリーを公開することが義務付けられ、かつ避けられない事態となるだろうと見られている。
- AFP
大陸制覇への最後の関門
このドキュメンタリーをめぐる膠着状態の決着は、5月30日のチャンピオンズリーグ決勝と密接に結びついている。そこで歴史的な勝利を収めれば、この映画の公開は避けられなくなるだろう。 パリ・サンジェルマンがタイトル防衛に成功すれば、クラブは残る監督側の反対を押し切り、世界配給に向けた決定的な舞台裏ドキュメンタリーの制作を最終決定すると見られている。ただし、その前に、まず準々決勝でリヴァプールを下し、さらにレアル・マドリードかバイエルン・ミュンヘンのいずれかを破って決勝進出を決めなければならない。