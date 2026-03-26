ルカク、輝きを取り戻すための特訓：ナポリとベルギーにとって朗報

自身の将来、ナポリ、そして代表チームにとって重要な今後数週間に向け、ロメル・ルカクは全力を注いでいる。昨年8月に負った太ももの負傷が2025-26シーズンの活躍に大きな影響を与え、数ヶ月間出遅れを強いられてきたが、今シーズンの終盤戦では主役として活躍できるよう準備を進めている。 ここ数週間、このベルギー人選手はイタリア王者ナポリにとって重要な戦力として復帰しているが、再び正選手に戻るためには、フィジカル面で輝かなければならないことを自覚している。 ナポリはチャンピオンズリーグ出場権を争っており、困難ではあるが理論上は可能なスクデット獲得も夢見ている。6月にはベルギー代表としてアメリカへ飛び、驚きの活躍を見せることになるだろう。ルカクにはまだ語るべきこと、捧げるべきものがたくさんあるが、コンテとガルシア監督の下で序列を変えるためには、万全のコンディションでなければならない。彼は再び、世界トップ9に入る選手、ロメル・ルカクに戻らなければならないのだ。



