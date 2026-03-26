自身の将来、ナポリ、そして代表チームにとって重要な今後数週間に向け、ロメル・ルカクは全力を注いでいる。昨年8月に負った太ももの負傷が2025-26シーズンの活躍に大きな影響を与え、数ヶ月間出遅れを強いられてきたが、今シーズンの終盤戦では主役として活躍できるよう準備を進めている。 ここ数週間、このベルギー人選手はイタリア王者ナポリにとって重要な戦力として復帰しているが、再び正選手に戻るためには、フィジカル面で輝かなければならないことを自覚している。 ナポリはチャンピオンズリーグ出場権を争っており、困難ではあるが理論上は可能なスクデット獲得も夢見ている。6月にはベルギー代表としてアメリカへ飛び、驚きの活躍を見せることになるだろう。ルカクにはまだ語るべきこと、捧げるべきものがたくさんあるが、コンテとガルシア監督の下で序列を変えるためには、万全のコンディションでなければならない。彼は再び、世界トップ9に入る選手、ロメル・ルカクに戻らなければならないのだ。
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ルカク、輝きを取り戻すための特訓：ナポリとベルギーにとって朗報
ヨーロッパに残って働く
今週初め、インテル、チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドでプレーした元選手はベルギー代表の合宿に合流したが、その後、ベルギー代表スタッフと協議の上、アメリカおよびメキシコとの2試合の親善試合には参加しないことを決めた。このことは、ベルギーサッカー連盟（RBFA）のテクニカルディレクター、ヴァンサン・マンナール氏の言葉によって確認された。 「彼は今シーズンの残りの期間にとって何が最善かを慎重に検討し、米国へ渡航しないという決断を下しました。朗報なのは、健康上の問題はないということです。むしろ、ナポリでのシーズン終盤戦とワールドカップに向けて、どのように最善の準備をするかという点を考慮した結果です。確かなことは2つあります。ロメルは自身の体の状態を熟知しており、ワールドカップへの出場を心から望んでいるということです」
細部へのこだわり
ルカクはベルギーに残り、コンディションを向上させ、パフォーマンスを最適化するための特別なトレーニングプログラムに取り組むことを決めた。代表戦中断期間を経て、再びチームに貢献できる選手に戻るためだ。代表戦中断後の再開後は要求レベルがさらに高まるため、ナポリとベルギー代表の両方にとって、最高の状態のルカクが必要となる。 ここ数日の優先事項は、短・中期的なパフォーマンスレベルを最大化することです。シーズンにおけるこの重要な局面で差をつけることができるあらゆる要素に、具体的に取り組んでいきます。コンディションの良いルカクは、シーズン終盤に彼とホイールンドによる強力な攻撃陣を編成できるナポリにとっても、またベルギー代表にとっても大きな戦力となります。彼はベルギー代表史上最多の89ゴールを記録している得点王なのです。