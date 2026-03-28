ルカク騒動について、デ・ブライネは「誰にとっても良い状況ではない。ナポリを巡る騒ぎがあまりにも大きすぎる」と語った

ナポリでは、ロメル・ルカクを巡る騒動が収まる気配を見せていない。クラブとこのベルギー人ストライカーの間では全面対立となっており、元インテルおよびローマ所属のルカクは、ミランとの重要な一戦を控えた練習のため、2日連続でカステルヴォルトゥルノの練習場に姿を見せなかった。
火曜日までに合宿に合流しなければ、彼は登録メンバーから外されることになるが、この騒動を鎮めようと、チームメイトであり代表の同僚でもあるケビン・デ・ブライネがベルギーで発言し、この緊張状態は誰にとっても良いことではないと強調した。
ナポリでは、ロメル・ルカクを巡る騒動が収まる気配を見せていない。クラブとこのベルギー人ストライカーの間では全面対立となっており、元インテルおよびローマ所属のルカクは、ミランとの重要な一戦を控えた練習のため、2日連続でカステルヴォルトゥルノの練習場に姿を見せなかった。
火曜日までに合宿に合流しなければ、彼は登録メンバーから外されることになるが、この騒動を鎮めようと、チームメイトであり代表の同僚でもあるケビン・デ・ブライネがベルギーで発言し、この緊張状態は誰にとっても良いことではないと強調した。
ルカクのナポリでの今シーズンは、決して思い出に残るものとは言えない。シーズン開幕から1週間後に重傷を負ったこのベルギー人ストライカーは、事実上その後の5ヶ月間を棒に振ることとなり、現在はアントニオ・コンテ監督の指揮下に戻っているものの、まだ100％のコンディションには回復していない。
ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は、今度の代表戦期間中に予定されているアメリカとメキシコとの2試合の親善試合に彼を招集しなかったが、ルカクはそれでもナポリを離れ、母国に戻り、専属トレーナーと共にリハビリを続けることを選んだ。
しかし、ルカクはこの決定をクラブと協議していなかった。一方、クラブ側は、代表に招集されなかった他の選手たちと共に、カステルヴォルトゥルノでの練習に参加することをこのストライカーに期待していた。
現在、スカイ・スポーツが報じているように、同選手にはある種の最後通告が出されている。火曜日までにナポリに復帰しなければ、登録メンバーから外される可能性が極めて高いという。
ルカク問題については、チームメイトであり代表の同僚でもあるケビン・デ・ブライネも、ベルギーのVTM Nieuwsの取材に応じ、意見を述べた。元マンチェスター・シティの選手は、この状況は誰にとっても良いものではないとしつつも、ナポリの周囲にはあまりにも多くの騒ぎがあることを指摘した。「ナポリの周りには常に多くの騒ぎがある。このような状況は、あちらではかなり大げさに扱われてしまうんだ。 両者の間で何が起きたのか、詳しいことはすべては知らない。だが、ロメルにとって今年は容易な年ではなかった。あの怪我を含め、いくつかの問題を抱えていた。この状況は誰にとっても良いことではない。ベルギー代表にとってもそうだ。我々は彼を必要としているのだから」