ルカク騒動について、デ・ブライネは「誰にとっても良い状況ではない。ナポリを巡る騒ぎがあまりにも大きすぎる」と語った

ナポリでは、ロメル・ルカクを巡る騒動が収まる気配を見せていない。クラブとこのベルギー人ストライカーの間では全面対立となっており、元インテルおよびローマ所属のルカクは、ミランとの重要な一戦を控えた練習のため、2日連続でカステルヴォルトゥルノの練習場に姿を見せなかった。





火曜日までに合宿に合流しなければ、彼は登録メンバーから外されることになるが、この騒動を鎮めようと、チームメイトであり代表の同僚でもあるケビン・デ・ブライネがベルギーで発言し、この緊張状態は誰にとっても良いことではないと強調した。



