ルカクがナポリから戦力外通告を受ける可能性がある理由：期限が設定され、移籍市場では何が起きているのか

今シーズンも終わりに近づいているが、ロメル・ルカクにとって良いシーズンではなかった。むしろ、キャリアの中で最悪のシーズンの一つだったかもしれない。シーズンは、オリンピアコスとの親善試合で左太ももの大腿直筋に重度の損傷を負うという最悪のスタートを切り、それ以来、完全に回復することはなかった。 ここ数週間、ナポリとの関係も悪化し、現在は双方が対立寸前の状況にある。スカイ・スポーツの報道によると、このベルギー人FWはトレーニング再開のためカステルヴォルトゥルノに姿を見せなかった。もし数日中に復帰しなければ、クラブは彼を登録メンバーから外す構えだ。



