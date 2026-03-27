今シーズンも終わりに近づいているが、ロメル・ルカクにとって良いシーズンではなかった。むしろ、キャリアの中で最悪のシーズンの一つだったかもしれない。シーズンは、オリンピアコスとの親善試合で左太ももの大腿直筋に重度の損傷を負うという最悪のスタートを切り、それ以来、完全に回復することはなかった。 ここ数週間、ナポリとの関係も悪化し、現在は双方が対立寸前の状況にある。スカイ・スポーツの報道によると、このベルギー人FWはトレーニング再開のためカステルヴォルトゥルノに姿を見せなかった。もし数日中に復帰しなければ、クラブは彼を登録メンバーから外す構えだ。
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ルカクがナポリから戦力外通告を受ける可能性がある理由：期限が設定され、移籍市場では何が起きているのか
ルカク、ナポリを去るのか？
ルカクに対する期限は3月31日（火）とされており、同日までに選手が合流しなければ、Sky Sportの報道によれば、多額の罰金に加え、シーズン終盤の数ヶ月間、トップチームの登録メンバーから外されるリスクがある。 このベルギー人FWの契約は2027年6月に満了する予定で、年俸はボーナス抜きで約650万ユーロ。状況が改善されない場合、ルカクが契約より1年早くナポリを去る可能性も排除できない。
ルカクの苦難
今夏の負傷後、ルカクは手術を受けることも考えたが、最終的には保存療法を選択したため、復帰できたのは1月も後半になってからだった。ユヴェントス戦では最後の10分間に出場したものの、今シーズンは一度も先発出場することはなく、2月末のヴェローナ戦で今シーズン初（かつ唯一の）ゴールを決め、これが最終的な勝利の決め手となった。 今シーズン、ルカクはチャンピオンズリーグやコッパ・イタリアを含む全大会を通じて、計7試合に出場した。