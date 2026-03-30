ルイ・サハ、マンチェスター・ユナイテッドに「刺激的な」トッテナムのスター選手の獲得を強く勧め、「次のレベル」へ到達するよう訴える

サハは、現在のマンチェスター・ユナイテッドのチームには、欧州サッカーの頂点で戦い続けるために必要な特定の身体的特徴が欠けていると考えている。クラブの補強は最近成果を上げているものの、この元ストライカーは、退団するカゼミーロの後任として、より身体能力の高い選手を獲得することが、今夏の補強チームにとって最も差し迫った課題であると主張している。

オズーンの取材に対し、サハは次のように語った。「移籍市場において、マンチェスター・ユナイテッドにとって中盤の補強は必須だ。特にカゼミーロを残留させない場合なら尚更だが、いずれにせよ中盤にはより優れた身体能力が必要だ。

「ピッチのほぼ全域で支配的な存在感を感じさせる選手が必要だ。デクラン・ライスに似たスタイル、つまり多大な貢献ができるだけでなく、フィジカルでも優位に立てるタイプの選手が必要だ。

「また、クラブに新しいストライカーが加わるのも見たい。ベンジャミン・セスコは大きな可能性を秘めたトッププレイヤーだが、我々は別のタイプのストライカーを必要としている。これら2つのポジションに焦点を当てるべきだ。

「攻撃陣やウイングには選手がいるし、守備面でも選択肢は多いが、ミッキー・ファン・デ・ヴェンが獲得可能なら、非常に魅力的な補強になるだろう。彼はユナイテッドを次のレベルへと引き上げられるだけの実力を持つ選手だ。」