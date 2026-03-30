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ルイ・サハ、マンチェスター・ユナイテッドに「刺激的な」トッテナムのスター選手の獲得を強く勧め、「次のレベル」へ到達するよう訴える
エリート層のための再建
ベンジャミン・セスコやブライアン・ムベウモらに2億ポンド近くを投じた変革の夏を経て、ユナイテッドはキャリック監督の下、チャンピオンズリーグの有力候補としての地位を確固たるものにした。 しかし、カゼミーロの退団が迫っていることで中盤に大きな穴が開き、アダム・ウォートン、エリオット・アンダーソン、カルロス・バレバといったプレミアリーグの注目選手たちとの関連性が報じられている。オールド・トラッフォードで数々のタイトルを獲得したサハは、現在のチームには潜在能力があるものの、トップレベルとの差を埋めるために必要なのは、北ロンドンから4300万ポンドで獲得できるディフェンダーという、まさにハイレベルな補強だと主張している。
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支配欲
サハは、現在のマンチェスター・ユナイテッドのチームには、欧州サッカーの頂点で戦い続けるために必要な特定の身体的特徴が欠けていると考えている。クラブの補強は最近成果を上げているものの、この元ストライカーは、退団するカゼミーロの後任として、より身体能力の高い選手を獲得することが、今夏の補強チームにとって最も差し迫った課題であると主張している。
オズーンの取材に対し、サハは次のように語った。「移籍市場において、マンチェスター・ユナイテッドにとって中盤の補強は必須だ。特にカゼミーロを残留させない場合なら尚更だが、いずれにせよ中盤にはより優れた身体能力が必要だ。
「ピッチのほぼ全域で支配的な存在感を感じさせる選手が必要だ。デクラン・ライスに似たスタイル、つまり多大な貢献ができるだけでなく、フィジカルでも優位に立てるタイプの選手が必要だ。
「また、クラブに新しいストライカーが加わるのも見たい。ベンジャミン・セスコは大きな可能性を秘めたトッププレイヤーだが、我々は別のタイプのストライカーを必要としている。これら2つのポジションに焦点を当てるべきだ。
「攻撃陣やウイングには選手がいるし、守備面でも選択肢は多いが、ミッキー・ファン・デ・ヴェンが獲得可能なら、非常に魅力的な補強になるだろう。彼はユナイテッドを次のレベルへと引き上げられるだけの実力を持つ選手だ。」
おなじみの敵
トッテナムが降格圏からわずか1ポイント差という厳しい現実と向き合っている中、ヴァン・デ・ヴェンへの関心が集まっている。このオランダ人選手は、ヴォルフスブルクからの移籍以来、スパーズで最も安定したパフォーマンスを見せていると言えるだろう。特にマンチェスター・ユナイテッド戦での実績は特筆に値する。彼は全大会を通じてレッドデビルズと6度対戦し、敗れたのはわずか1度だけだ。 ユナイテッドのファンは、2024-25シーズンの彼の活躍を鮮明に覚えているだろう。オールド・トラッフォードでの3-0の勝利において、彼は自陣から驚異的な独走を見せ、ブレナン・ジョンソンの先制点をアシストした。そのスピードとパワーを兼ね備えたプレーは、サハが求めている選手像に完璧に合致している。
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「ランイン」の定義
キャリック率いるチームは4月13日、ライバルのリーズ・ユナイテッドとの一戦で戦列に復帰し、3位の座を固め、チャンピオンズリーグ出場権獲得による莫大な収益を確保することを目指す。 特に、このディフェンダーの契約が残り3年あることを考えると、トッテナムからファン・デ・ヴェンを引き抜くには、この欧州トップクラスの地位が不可欠となる。レッドデビルズが好調な終盤戦を目指す一方で、スパーズはチャンピオンシップ降格を回避するための必死の7試合連続戦に直面しており、この状況は彼らの貴重な戦力の移籍金を大幅に引き下げる要因となり得る。ユナイテッドのスカウト陣は、カゼミーロ退団後の時代に対応しなければならない夏の移籍市場を見据え、この動向を注視しているだろう。