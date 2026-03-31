Getty Images Sport
翻訳者：
ルイ・サハがレアル・マドリードのスター選手について「世界最高」と称賛する中、マンチェスター・ユナイテッドには今夏、ジュード・ベリンガムの「破格」な移籍を模索するよう促されている
イネオス時代の最重要ターゲット
マンチェスター・ユナイテッドは、今夏、大幅なチーム再編を行うと見られている。オールド・トラッフォードへの移籍が噂されている選手は数名いるが、サハは最も野心的なターゲットに照準を定めている。このフランス人ジャーナリストは、ベリンガムがサンティアゴ・ベルナベウで「手放せないスター」の一人であるにもかかわらず、レッドデビルズはレアル・マドリードのベリンガムに対する本気度を試すべきだと主張している。
- AFP
ベリンガムにとっての夢の移籍
サハは、この22歳の選手が、マンチェスター・ユナイテッドを欧州サッカーの頂点へと導くために必要な資質を備えていると考えている。「マンチェスター・ユナイテッドにとって、私が夢見る夏の補強はジュード・ベリンガムだ。とんでもない話かもしれないが、彼にはすべてが揃っている。ぜひ実現してほしい」とサハはOzoonに語った。
「彼の運動能力は、世界最高だと思う。8番や10番を含め、多くのポジションでプレーできる。リーダーシップのセンスもあり、間違いなくチームの中心となるだろう。ある意味ではブルーノ・フェルナンデスに似ている。彼は間違いなく世界クラスの選手の一人だ。 こうした資質はすべてユナイテッドにとって素晴らしいものになるだろうし、彼自身もイングランドに戻ってプレミアリーグでプレーしたいと思っているはずだ。だから、それは夢のような話になるだろう」
ゴードンは将来の有望株と見なされている
ベリンガムが最大の目玉である一方、サハはニューカッスル・ユナイテッドのウインガー、アンソニー・ゴードンにも注目している。元エバートン所属の彼は、今シーズン「マグパイズ」で傑出した活躍を見せ、その過程でイングランド代表のレギュラーの座を確立した。
ゴードンの可能性について、サハは次のように語った。「アンソニー・ゴードンはまだ若い選手だ。安定した基盤の上で自分の将来を考え、監督からの信頼に応えなければならない。ワールドカップでの活躍が、その流れを少し変え、加速させるかもしれない。
「彼にはもう少し安定感を見せてほしいが、マンチェスター・ユナイテッドでプレーする姿もぜひ見てみたい。彼は間違いなく大きな戦力だからだ。まずは2シーズン、最高峰の舞台でプレーし、その後ユナイテッドのようなクラブに加入して、大きなインパクトを残してほしい」
- Getty Images Sport
オールド・トラッフォードに新たな安定感が生まれ、楽観的なムードが漂っている
ここ数ヶ月でオールド・トラッフォードの雰囲気は大きく変わり、内部の変革によって、以前は欠けていた方向性が明確になってきた。サハはまた、マイケル・キャリック監督がこれまでクラブで行ってきた仕事を称賛し、次のように語った。「マンチェスター・ユナイテッドがどれほど成長したかは誰の目にも明らかであり、彼らは今や来年のチャンピオンズリーグに向けて考え始めることができる。チームには勢いと安定感がある。 すべてが整っているようだ。強豪チームと対戦し、時には判定に恵まれないこともあるが、マイケル・キャリックは正しいことを言い、正しいことを実行している。この流れが続くことを願いたい。」
レッドデビルズは現在、プレミアリーグで31試合を消化し55ポイントを獲得して3位につけており、次節はリーズ・ユナイテッドと対戦する。