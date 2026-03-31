ルイ・サハがレアル・マドリードのスター選手について「世界最高」と称賛する中、マンチェスター・ユナイテッドには今夏、ジュード・ベリンガムの「破格」な移籍を模索するよう促されている

ベリンガムが最大の目玉である一方、サハはニューカッスル・ユナイテッドのウインガー、アンソニー・ゴードンにも注目している。元エバートン所属の彼は、今シーズン「マグパイズ」で傑出した活躍を見せ、その過程でイングランド代表のレギュラーの座を確立した。

ゴードンの可能性について、サハは次のように語った。「アンソニー・ゴードンはまだ若い選手だ。安定した基盤の上で自分の将来を考え、監督からの信頼に応えなければならない。ワールドカップでの活躍が、その流れを少し変え、加速させるかもしれない。

「彼にはもう少し安定感を見せてほしいが、マンチェスター・ユナイテッドでプレーする姿もぜひ見てみたい。彼は間違いなく大きな戦力だからだ。まずは2シーズン、最高峰の舞台でプレーし、その後ユナイテッドのようなクラブに加入して、大きなインパクトを残してほしい」