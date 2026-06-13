Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Jose MourinhoGetty Images
Yosua Arya

翻訳者：

ルイ・コスタ会長は「フロレンティーノ・ペレスがレアル・マドリードの会長選に敗れていても、ジョゼ・モウリーニョはベンフィカを去っていただろう」と語った。

ジョゼ・モウリーニョ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
ベンフィカ
リガポルトガル

ルイ・コスタ氏は、ジョゼ・モウリーニョ監督のベンフィカ退団が、レアル・マドリードの会長選挙結果が出る前に事実上決まっていたと明かした。ベンフィカ会長は、モウリーニョ監督がレアルからの関心を率直に伝え、フロレンティーノ・ペレス氏が選挙に勝利しなくても双方の合意で退団することになっていたと確認した。

  • モウリーニョの退任

    コスタは、モウリーニョのベンフィカ退団は避けられず、レアル・マドリード移籍へつながったと語った。ベンフィカ会長は、ペレス氏が会長選に勝てばモウリーニョがオファーを受け入れると明言していたという。コスタは、ペレス氏が敗れてもモウリーニョは去っていただろうとも語った。

    • 広告
  • FBL-POR-LIGA-BENFICA-AVSAFP

    フロレンティーノ・ペレスという要因

    多くの人はモウリーニョの将来が、フロレンティーノ・ペレスのベルナベウ会長選勝利にかかっていると思っていた。しかしコスタは、モウリーニョがすでにベンフィカを去るつもりだったと語る。ペレスが落選していればモウリーニョは残留していたか、という質問に、コスタはこう答えた。

    「ベンフィカがレアル・マドリードの会長選を待ったのは、その理由による。フロレンティーノが勝てば、彼はレアルの監督になるはずだった」とコスタは会見で語った。

    「あらゆる状況を踏まえ、当事者間の友好的な合意に基づき、[モウリーニョ]はもはやベンフィカの監督ではない。彼は今この瞬間、去ることになるだろう」


  • コスタはこの移籍に至った経緯を説明している

    ベンフィカのコスタ会長は、レアル・マドリードが動き出す前にモウリーニョ監督の残留を打診していたと明かした。また、監督の退団で裏切られたとは感じていないとも語った。

    「適切な時期にオファーした」とコスタ会長は説明した。「時間をかけて話し合い、私が来季も彼を監督として望んでいることは明白だった。

    「彼にはベンフィカとの契約があった。シーズン後に更新し、最終年を残り1年として迎えないつもりだった。しかし、ジョゼ・モウリーニョの選択は違った。レアル・マドリードが現れ、別の道を選んだ。失望したか？ いいえ、尊重しなければならない。予期せぬことだったが、前に進むだけだ」

  • FBL-POR-LIGA-BENFICA-BRAGAAFP

    ベンフィカは将来を見据える

    モウリーニョの退任が決定し、ベンフィカは後任にマルコ・シルバを任命。来季準備に集中する。一方、モウリーニョは2度目のレアル・マドリード指揮を執り、2シーズン連続無冠のチームに栄光を取り戻す使命を担う。