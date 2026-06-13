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ルイ・コスタ会長は「フロレンティーノ・ペレスがレアル・マドリードの会長選に敗れていても、ジョゼ・モウリーニョはベンフィカを去っていただろう」と語った。
モウリーニョの退任
コスタは、モウリーニョのベンフィカ退団は避けられず、レアル・マドリード移籍へつながったと語った。ベンフィカ会長は、ペレス氏が会長選に勝てばモウリーニョがオファーを受け入れると明言していたという。コスタは、ペレス氏が敗れてもモウリーニョは去っていただろうとも語った。
- AFP
フロレンティーノ・ペレスという要因
多くの人はモウリーニョの将来が、フロレンティーノ・ペレスのベルナベウ会長選勝利にかかっていると思っていた。しかしコスタは、モウリーニョがすでにベンフィカを去るつもりだったと語る。ペレスが落選していればモウリーニョは残留していたか、という質問に、コスタはこう答えた。
「ベンフィカがレアル・マドリードの会長選を待ったのは、その理由による。フロレンティーノが勝てば、彼はレアルの監督になるはずだった」とコスタは会見で語った。
「あらゆる状況を踏まえ、当事者間の友好的な合意に基づき、[モウリーニョ]はもはやベンフィカの監督ではない。彼は今この瞬間、去ることになるだろう」
コスタはこの移籍に至った経緯を説明している
ベンフィカのコスタ会長は、レアル・マドリードが動き出す前にモウリーニョ監督の残留を打診していたと明かした。また、監督の退団で裏切られたとは感じていないとも語った。
「適切な時期にオファーした」とコスタ会長は説明した。「時間をかけて話し合い、私が来季も彼を監督として望んでいることは明白だった。
「彼にはベンフィカとの契約があった。シーズン後に更新し、最終年を残り1年として迎えないつもりだった。しかし、ジョゼ・モウリーニョの選択は違った。レアル・マドリードが現れ、別の道を選んだ。失望したか？ いいえ、尊重しなければならない。予期せぬことだったが、前に進むだけだ」
- AFP
ベンフィカは将来を見据える
モウリーニョの退任が決定し、ベンフィカは後任にマルコ・シルバを任命。来季準備に集中する。一方、モウリーニョは2度目のレアル・マドリード指揮を執り、2シーズン連続無冠のチームに栄光を取り戻す使命を担う。