ルイ・コスタ会長は「フロレンティーノ・ペレスがレアル・マドリードの会長選に敗れていても、ジョゼ・モウリーニョはベンフィカを去っていただろう」と語った。

多くの人はモウリーニョの将来が、フロレンティーノ・ペレスのベルナベウ会長選勝利にかかっていると思っていた。しかしコスタは、モウリーニョがすでにベンフィカを去るつもりだったと語る。ペレスが落選していればモウリーニョは残留していたか、という質問に、コスタはこう答えた。

「ベンフィカがレアル・マドリードの会長選を待ったのは、その理由による。フロレンティーノが勝てば、彼はレアルの監督になるはずだった」とコスタは会見で語った。

「あらゆる状況を踏まえ、当事者間の友好的な合意に基づき、[モウリーニョ]はもはやベンフィカの監督ではない。彼は今この瞬間、去ることになるだろう」



