ルイス・ミラ、コモ移籍合意。ファブレガスが決定的な役割。

今夏、ミラには複数クラブからオファーがあった。アル・ナセルも含まれたが、サウジアラビア移籍は実現せず、彼は最終的にコモのプロジェクトに参加を決断。チームでは多くの同胞と再会する。





コモは冬にも獲得を画策したが、残留争いの要だったためヘタフェが放さなかった。契約が残り1年となり、契約解除金は2000万ユーロから600万ユーロに減額されていた。





ビジャレアルも選択肢にあったが、セスク・ファブレガスの熱意が決め手となり、ミラはコモ移籍を選んだ。