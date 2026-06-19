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Getafe CF v Villarreal CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ルイス・ミラ、コモ移籍合意。ファブレガスが決定的な役割。

コモ
ルイス・ミジャ
移籍情報

コモ、スペインから大物獲得

ルイス・ミラがコモへ移籍へヘタフェとコモは合意に達し、本人は数時間以内に契約する見込み


ヘタフェは、リーガでアシストランキング2位となった彼の移籍で約600万ユーロを得る。マウロ・アランバリがリバー・プレートへ移籍したに続き、ミラの退団でチームを支えた中盤のコンビは解散する。

  • ファブレガスのパスが決め手となった

    今夏、ミラには複数クラブからオファーがあった。アル・ナセルも含まれたが、サウジアラビア移籍は実現せず、彼は最終的にコモのプロジェクトに参加を決断。チームでは多くの同胞と再会する。


    コモは冬にも獲得を画策したが、残留争いの要だったためヘタフェが放さなかった。契約が残り1年となり、契約解除金は2000万ユーロから600万ユーロに減額されていた。


    ビジャレアルも選択肢にあったが、セスク・ファブレガスの熱意が決め手となり、ミラはコモ移籍を選んだ

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