ルイス・ミラ、コモ移籍合意。ファブレガスが決定的な役割。

ルイス・ミラがコモへ移籍へ。ヘタフェとコモは合意に達し、本人は数時間以内に契約する見込み。
ヘタフェは、リーガでアシストランキング2位となった彼の移籍で約600万ユーロを得る。マウロ・アランバリがリバー・プレートへ移籍したに続き、ミラの退団でチームを支えた中盤のコンビは解散する。
ルイス・ミラがコモへ移籍へ。ヘタフェとコモは合意に達し、本人は数時間以内に契約する見込み。
ヘタフェは、リーガでアシストランキング2位となった彼の移籍で約600万ユーロを得る。マウロ・アランバリがリバー・プレートへ移籍したに続き、ミラの退団でチームを支えた中盤のコンビは解散する。
今夏、ミラには複数クラブからオファーがあった。アル・ナセルも含まれたが、サウジアラビア移籍は実現せず、彼は最終的にコモのプロジェクトに参加を決断。チームでは多くの同胞と再会する。
コモは冬にも獲得を画策したが、残留争いの要だったためヘタフェが放さなかった。契約が残り1年となり、契約解除金は2000万ユーロから600万ユーロに減額されていた。
ビジャレアルも選択肢にあったが、セスク・ファブレガスの熱意が決め手となり、ミラはコモ移籍を選んだ。