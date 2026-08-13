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ルイス・ホールはマンチェスター・ユナイテッドで「新たなパトリス・エブラ」になれるのか？ 伝説的左SBが、移籍のうわさが浮上するニューカッスルDFに「人生最悪の試合になる」と警告
マンチェスター・ユナイテッドが中盤の選択肢を強化した
昨季のチャンピオンズリーグ出場権獲得を受け、ユナイテッドはマイケル・キャリックに2年契約を提示し、暫定指揮官から正式な監督へと昇格させた。重要な補強に関する判断も託されている。
ブラジル代表のベテラン、カゼミーロが退団したことを受け、中盤の補強はマンチェスター・ユナイテッドにとって最優先事項の一つとなっていた。アンドレイ・サントスとユリ・ティーレマンスがその穴を埋める助けとなっており、いずれも一連の親善試合で目立った存在感を示している。
さらなるストライカー獲得を目指しているとの報道もある。いわゆる『夢の劇場』で純然たる9番はベンヤミン・シェシュコしかおらず、一方でマーカス・ラッシュフォードはバルセロナで実りあるレンタル移籍を終え、再びチームに組み込まれつつある。
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マンチェスター・ユナイテッドは守備陣を強化できる。
ユナイテッドの守備陣には疑問の声が上がっており、そのポジションでは補強の余地があると広く考えられている。ホールは21歳と若く、左サイドバックでルーク・ショーとポジションを争う長期的な有力オプションになり得る。
マンチェスター・ユナイテッドはイングランド代表に対して6000万ポンド（8100万ドル）を支払う用意があるとされるが、それでもニューカッスルを売却に傾かせるには不十分かもしれない。すでにセント・ジェームズ・パークからは多くのトップタレントが流出しているためだ。
ホールはマンチェスター・ユナイテッドにとって「新たなエブラ」となり得るのか？
オルタナティブな選択肢が引き続き検討される可能性もある。オールド・トラッフォードでの在籍中にプレミアリーグ5度制覇とチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げたエブラは、かつて自身が担った役割の新たな適任者探しについて問われると、GOALに対し、Stakeとの提携のもと、次のように語った。「気をつけなければならない。[タイレル]・マラシアについて、人々はすぐに『新たなパトリス・エブラだ』と言いたがった。敬意を持って言うが、ユナイテッドでプレーするのは別物だ。あのユニフォームは本当に重い。
「ルーク・ショーがその存在になれたかもしれない。だが不運にも、脛骨を骨折する大けがを負ってしまった。そしてそこから回復し、今やっていることは驚くべきことだと思う。ワールドカップでは結果を出せる。たった3カ月だからだ。なぜイングランド代表であれほど良いパフォーマンスを見せるのか、人々は理解できなかった。でもそれは厳しいんだ。私もルークと話をしたことがある。たしか5年ほど前だった。そして、ああいう種類のけがをすると、まだトラウマが残っているから、再び球際で100パーセントいこうとは思わなくなるものだ。
「だからこそ、誰かが来る必要がある。ホールは良い左サイドバックだ。だが、私が言うように、私は簡単に浮かれるのは好きではない。マラシアも『新たなパトリス・エブラ』だった。
「私自身でさえ見ていて、『おお』と思っていた。だが、その後に1度のけがか何かで、何かが起きた。新たなパトリス・エブラになりたいなら、9年間継続してプレーしなければならない。GK以上にプレーしなければならない。それが、私と選手を比較したがる人たちにとっての最初のハードルになる。
「その次に、もちろん守備でも攻撃でも優れていなければならない。では、今ホールがクラブでやっていることはどうか。いいだろう。だが私はいつも言う。別のクラブでプレーして良い試合をすれば、人々は素晴らしい試合だったと言う。だがユナイテッドでプレーしていれば、良い試合は普通のことなんだ。最高のプレーをして素晴らしい試合をしても、それでも普通だと言われる。
「普通の試合をすれば悪い試合だと言われる。悪い試合をすれば、人生最悪の試合だったと言われる。そういう種類の批判を受け入れる準備はできているのか。それを彼に問わなければならない」
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マンチェスター・ユナイテッド、移籍期限を前にあらゆる選択肢を検討へ
チェルシーとニューカッスルに在籍し、イングランド代表でもAマッチ4試合に出場しているホールは、これまでも大きな注目を浴びる舞台でプレーすることに慣れている。マンチェスターでの生活にも難なく順応できるはずだ。
ただ、ユナイテッドは移籍市場終盤の駆け込み補強に向けた資金を確保するため、より予算を抑えた代替案も検討しているとされており、エブラの輝かしい足跡を継ぐ役目は別の誰かに託される可能性もある。
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