オルタナティブな選択肢が引き続き検討される可能性もある。オールド・トラッフォードでの在籍中にプレミアリーグ5度制覇とチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げたエブラは、かつて自身が担った役割の新たな適任者探しについて問われると、GOALに対し、Stakeとの提携のもと、次のように語った。「気をつけなければならない。[タイレル]・マラシアについて、人々はすぐに『新たなパトリス・エブラだ』と言いたがった。敬意を持って言うが、ユナイテッドでプレーするのは別物だ。あのユニフォームは本当に重い。

「ルーク・ショーがその存在になれたかもしれない。だが不運にも、脛骨を骨折する大けがを負ってしまった。そしてそこから回復し、今やっていることは驚くべきことだと思う。ワールドカップでは結果を出せる。たった3カ月だからだ。なぜイングランド代表であれほど良いパフォーマンスを見せるのか、人々は理解できなかった。でもそれは厳しいんだ。私もルークと話をしたことがある。たしか5年ほど前だった。そして、ああいう種類のけがをすると、まだトラウマが残っているから、再び球際で100パーセントいこうとは思わなくなるものだ。

「だからこそ、誰かが来る必要がある。ホールは良い左サイドバックだ。だが、私が言うように、私は簡単に浮かれるのは好きではない。マラシアも『新たなパトリス・エブラ』だった。

「私自身でさえ見ていて、『おお』と思っていた。だが、その後に1度のけがか何かで、何かが起きた。新たなパトリス・エブラになりたいなら、9年間継続してプレーしなければならない。GK以上にプレーしなければならない。それが、私と選手を比較したがる人たちにとっての最初のハードルになる。

「その次に、もちろん守備でも攻撃でも優れていなければならない。では、今ホールがクラブでやっていることはどうか。いいだろう。だが私はいつも言う。別のクラブでプレーして良い試合をすれば、人々は素晴らしい試合だったと言う。だがユナイテッドでプレーしていれば、良い試合は普通のことなんだ。最高のプレーをして素晴らしい試合をしても、それでも普通だと言われる。

「普通の試合をすれば悪い試合だと言われる。悪い試合をすれば、人生最悪の試合だったと言われる。そういう種類の批判を受け入れる準備はできているのか。それを彼に問わなければならない」