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ルイス・ファーガソン、今夏のレンジャーズ移籍憶測後もボローニャへの忠誠を改めて強調 ただし少年時代からの夢は今も残る
MFが今夏の移籍のうわさに言及
ボローニャの主将ルイス・ファーガソンは、夏の移籍市場でレンジャーズ移籍の可能性が盛んに取り沙汰される中、セリエAの同クラブへの忠誠をあらためて強調した。スコットランド代表のファーガソンは、ワールドカップ後に自身の選択肢を検討したことを認めた一方で、退団が実現間近だったことは一度もなかったと主張した。ロッソブルの一員として公式戦140試合に出場しているファーガソンは、新たなコーチングスタッフの就任を受け、イタリアでの歩みを続けることを選んだ。
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スコットランド代表選手が自身のキャリアの選択について説明
このMFは、昨季に前監督ヴィンチェンツォ・イタリアーノの下で序列を落とし、2024-25シーズンのコッパ・イタリア制覇でチームを主将として導いたにもかかわらず、全公式戦45試合の出場で先発はわずか32試合にとどまっていたことから、去就が不透明となっていた。
グラスゴーの強豪との関連について問われたファーガソンは、次のように語った。「ワールドカップ後、自分の将来についてじっくり考えた。少し不安もあったが、何かが本当に具体化するところまでは一度も行かなかった。プレシーズンに戻った時には新しい監督［ドメニコ・テデスコ］がいて、まるで新たなスタートのようだった。
「その後また変わって［ラファエレ・パッラディーノになって］、この2カ月で3人の新監督を経験した［スコットランド代表のセバスティアン・ポコニョーリも含めて］。自分の将来がどうなるのかをじっくり考えたが、最終的にはボローニャに残ることになった。あのクラブで過ごした時間のすべてを愛している。その旅を続けて、それが自分をどこへ連れていくのかを見るだけだった。」
家族のつながりがアイブロックスでの野心を後押しする
父デレクと叔父バリーがともに同クラブでプレーし、さらにアバディーン時代の元指揮官デレク・マッキネスが現在アイブロックスで指揮を執っていることもあって、根強い家族のつながりが彼をレンジャーズと結びつけ続けている。
そうした長年の絆を認めたうえで、ファーガソンは次のように付け加えた。「自分がそのクラブのファンとして育ち、家族もクラブに関わっていることは公然の事実だ。子どもの頃からの夢だったし、その気持ちは変わっていない。ただ、今はボローニャの選手なので、そのことについて話したくはない。将来のことは分からない。実現するかもしれないし、しないかもしれないが、いつも心の片隅にはある」
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厳しい国内連戦が決意を試す
27歳のこの主将は、セリエA開幕から5試合でわずか勝ち点2にとどまるボローニャを降格圏から遠ざけるという難しい任務に直面している。不振を食い止めるべく、新指揮官パッラディーノの下でここまで全試合フル出場を続けてきた。契約は2年残っており、さらに12カ月の延長オプションも付帯しているが、国内での安定を取り戻すことが現時点で唯一の優先事項である。
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