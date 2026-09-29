このMFは、昨季に前監督ヴィンチェンツォ・イタリアーノの下で序列を落とし、2024-25シーズンのコッパ・イタリア制覇でチームを主将として導いたにもかかわらず、全公式戦45試合の出場で先発はわずか32試合にとどまっていたことから、去就が不透明となっていた。

グラスゴーの強豪との関連について問われたファーガソンは、次のように語った。「ワールドカップ後、自分の将来についてじっくり考えた。少し不安もあったが、何かが本当に具体化するところまでは一度も行かなかった。プレシーズンに戻った時には新しい監督［ドメニコ・テデスコ］がいて、まるで新たなスタートのようだった。

「その後また変わって［ラファエレ・パッラディーノになって］、この2カ月で3人の新監督を経験した［スコットランド代表のセバスティアン・ポコニョーリも含めて］。自分の将来がどうなるのかをじっくり考えたが、最終的にはボローニャに残ることになった。あのクラブで過ごした時間のすべてを愛している。その旅を続けて、それが自分をどこへ連れていくのかを見るだけだった。」