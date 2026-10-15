ファン・ハールは、マンチェスター・シティの財務上の不正疑惑がマンチェスター・ユナイテッドでの職を失う原因になったと考えている。オランダ人指揮官は2015-16シーズン終了時、チャンピオンズリーグ出場権を逃した後に解任された。

ユナイテッドはプレミアリーグを5位で終え、最後の出場枠をシティに譲った。マンチェスターの両クラブは勝ち点66でシーズンを終えたが、マヌエル・ペジェグリーニ率いるシティが得失点差で上回り、4位を確保した。

プレミアリーグは最近、この時期のシティのチームが「偽装」のスポンサー契約を利用して構築されたと結論づけた。規制委員会は、同クラブが2009年から2018年にかけて収入を人為的に水増ししていたと認定した。