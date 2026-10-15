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ルイス・ファン・ハール、マンチェスター・シティの「不正行為」スキャンダルでマンチェスター・ユナイテッドの監督職を失い、「苦しみ」を味わったと主張
トップ4入りを逃す
ファン・ハールは、マンチェスター・シティの財務上の不正疑惑がマンチェスター・ユナイテッドでの職を失う原因になったと考えている。オランダ人指揮官は2015-16シーズン終了時、チャンピオンズリーグ出場権を逃した後に解任された。
ユナイテッドはプレミアリーグを5位で終え、最後の出場枠をシティに譲った。マンチェスターの両クラブは勝ち点66でシーズンを終えたが、マヌエル・ペジェグリーニ率いるシティが得失点差で上回り、4位を確保した。
プレミアリーグは最近、この時期のシティのチームが「偽装」のスポンサー契約を利用して構築されたと結論づけた。規制委員会は、同クラブが2009年から2018年にかけて収入を人為的に水増ししていたと認定した。
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苦しみと過酷な結果
75歳の指揮官は、オールド・トラフォードを去ったことが自身に与えた精神的な影響を明かした。ファン・ハールはFAカップ優勝からわずか48時間後に解任され、エド・ウッドワードは後任にジョゼ・モウリーニョを迎える準備を進めていた。
「私にとって、当時、2016年にチャンピオンズリーグ出場を逃したことが、マンチェスター・ユナイテッドを解任された決定的な要因だったと思う」とファン・ハールはThe Athleticに語った。「そして、それに伴うあらゆる影響や苦しみも」
マンチェスターのわずかな隔たり
ファン・ハールは、公平な競争が行われていれば、イングランドでの日々をもっと幸せな形で終えられただろうと認めた。しかし、マンチェスター・シティに対するプレミアリーグの最近の裁定は、自身の過去を変えるには遅すぎることも受け入れている。2015-16シーズン、マンチェスターの両クラブの差は極めて小さかった。実際、マンチェスター・ユナイテッドはその年、地元のライバルとの直接対決で上回っていた。
ファン・ハールが率いたユナイテッドは、シーズン最初のダービーでオールド・トラッフォードでのスコアレスドローに終わった。シーズン後半には、マーカス・ラッシュフォードが決勝点を挙げ、エティハド・スタジアムでユナイテッドが1-0で勝利した。
それでもシティは、得失点差で16ゴール上回り、同じ街のライバルを僅差で抑えた。ファン・ハールは「今となっては歴史を巻き戻すことはできない。イングランドサッカー協会にさえ、それはできない」と語った。
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最終判断を待つ
マンチェスター・シティは疑惑を強く否定し、直ちに異議申し立てを行った。クラブは、自らの潔白を証明する反論の余地のない証拠を十分に保有していると主張している。
イングランドサッカー界は今、科される可能性のある処分の全容が明らかになるのを待っている。有罪との判断は100件を超える懲戒上の違反容疑に及び、サッカー史上最大級の事案の一つとなっている。
シティがどのような制裁を受けるべきかと問われたファン・ハールは、慎重に答えた。「最終的には、裁判官が判断しなければならない」と述べた。
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