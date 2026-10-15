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ルイス・ファン・ハール氏、マンチェスター・シティの「不正」スキャンダルでマンチェスター・ユナイテッドでの職を失い、「苦しみ」を味わったと主張
トップ4入りを逃す
ファン・ハールは、マンチェスター・シティの財務上の不正行為疑惑がマンチェスター・ユナイテッドでの職を失う原因になったと考えている。オランダ人指揮官は、チャンピオンズリーグ出場権を逃した後、2015-16シーズン終了時に解任された。
ユナイテッドはプレミアリーグを5位で終え、最後の出場枠をシティに譲った。マンチェスターの両クラブはともに勝ち点66でシーズンを終えたが、マヌエル・ペジェグリーニ監督率いるシティが得失点差で上回り、4位を確保した。
プレミアリーグは最近、この時期のシティの選手陣が「見せかけの」スポンサー契約を利用して築かれたと結論付けた。規制委員会は、同クラブが2009年から2018年にかけて収入を人為的に水増ししていたと認定した。
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苦しみと過酷な結果
75歳のファン・ハール監督は、オールド・トラッフォードを去ったことで自身が受けた精神的な打撃を明かした。FAカップ優勝からわずか48時間後に解任され、エド・ウッドワードは後任としてジョゼ・モウリーニョを迎える準備を進めていた。
「当時の私にとって、2016年にチャンピオンズリーグ出場を逃したことが、マンチェスター・ユナイテッドから解任された決定的な要因だったのだろう」とファン・ハール監督は『The Athletic』に語った。「そして、それに伴うあらゆる影響と苦しみもあった」
マンチェスターのわずかな隔たり
ファン・ハールは、公正な競争が行われていれば、イングランドでの日々はもっと幸せな形で終わっていただろうと認めた。しかし、マンチェスター・シティに対するプレミアリーグの最近の裁定が下されたのは、自身の過去を変えるには遅すぎるとも受け止めている。2015-16シーズン、マンチェスターの両クラブの差は極めてわずかだった。実際、その年の直接対決ではユナイテッドが地元のライバルを上回っていた。
ファン・ハールが指揮した同シーズン最初のダービーは、オールド・トラフォードでのスコアレスドローに終わった。その後、エティハド・スタジアムで行われた一戦では、マーカス・ラッシュフォードが決勝点を挙げ、ユナイテッドが1-0で勝利した。
それでも、シティは得失点差でユナイテッドを16点上回り、わずかにライバルを退けた。「今となっては、歴史を巻き戻すことはできない」とファン・ハールは語った。「イングランドサッカー協会でさえ、それはできない」
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最終判断を待つ
マンチェスター・シティは疑惑を強く否定し、プレミアリーグの認定に対して直ちに異議を申し立てた。クラブは、疑惑を晴らすための包括的で反論の余地のない証拠を持っていると主張している。
イングランドサッカー界は今、科される可能性のある処分の全容が明らかになるのを待っている。有罪との判断は100件を超える懲戒上の容疑に及んでおり、サッカー史上最大級の案件の一つとなっている。
シティがどのような処分を受けるべきか問われたファン・ハールは、慎重に答えた。「最終的には裁判官が判断しなければならない」と述べた。
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