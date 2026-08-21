RFEF会長のラファエル・ルサン氏は、デ・ラ・フエンテの在任延長について、代表チームのあらゆるカテゴリーで示してきた献身性、謙虚さ、そしてリーダーシップに対するふさわしい報いだと強調した。

『Radio Nacional de Espana（RNE）』のインタビューでルサン氏は、「ルイスに値することだと思っているし、我々はそのために動いている。今まさに取り組むつもりであり、実際すでにそうしている。現在2028年までとなっている彼の契約を延長し、2030年を超える、あるいは2030年前後まで続けられるようにしたい。彼はその一員でなければならないからだ」と説明した。

さらにルサン氏は、「彼の実直さと仕事をする能力が、このスペイン代表の忘れがたい選手グループとともに、我々にこの成功をもたらしてくれた」と付け加えた。