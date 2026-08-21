Getty Images Sport
翻訳者：
ルイス・デ・ラ・フエンテ、ワールドカップ栄冠を受けスペインと大幅昇給の新契約へ RFEFは2030年までの延長を視野に
連盟首脳陣が報奨を計画
スペインサッカー連盟（RFEF）は、ラ・ロハを2度目のワールドカップ優勝に導いた歴史的快挙を受け、デ・ラ・フエンテとの契約延長交渉を正式に開始した。65歳の指揮官は、連盟首脳部の交代直後に新たな条件で合意したことで、現在の契約は2028年までとなっている。スペインサッカーの統括団体は現在、この監督の長期的な続投を確保し、母国開催となる2030年大会まで指揮を託すことを目指している。
- Getty
会長が交渉継続中であることを認める
RFEF会長のラファエル・ルサン氏は、デ・ラ・フエンテの在任延長について、代表チームのあらゆるカテゴリーで示してきた献身性、謙虚さ、そしてリーダーシップに対するふさわしい報いだと強調した。
『Radio Nacional de Espana（RNE）』のインタビューでルサン氏は、「ルイスに値することだと思っているし、我々はそのために動いている。今まさに取り組むつもりであり、実際すでにそうしている。現在2028年までとなっている彼の契約を延長し、2030年を超える、あるいは2030年前後まで続けられるようにしたい。彼はその一員でなければならないからだ」と説明した。
さらにルサン氏は、「彼の実直さと仕事をする能力が、このスペイン代表の忘れがたい選手グループとともに、我々にこの成功をもたらしてくれた」と付け加えた。
共催への意欲が高まる
デ・ラ・フエンテの将来を確保する動きは、ポルトガル、モロッコとの共催大会の一環として、スペインが2030年ワールドカップ決勝の開催地を目指す動きと軌を一にしている。連盟は、男女のワールドカップ王者の座を保持していることが、この大一番の開催権獲得に向けたスペインの主張を強めると考えている。
決勝の開催地について、ルーサンは次のように述べた。「あの偉大なワールドカップの決勝をスペインが開催する以外の結末は、理解するのが難しいだろう」
- AFP
連覇中の王者がタイトル防衛の準備を進める
世界制覇を果たしたばかりのスペインは、すぐさま次のサイクルと王座防衛へと目を向けなければならない。デ・ラ・フエンテを引き留めることは、次なる若き有望株たちを勝利のマシンへと組み込んでいく上で、不可欠な戦術的安定をもたらす。そうした継続性は、来月のUEFAネーションズリーグで早くも試されることになる。イングランド、そしてクロアチアとの大一番が待ち受けている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。