世界王者はラモン・サンチェス・ピスフアンで、開始早々に主導権を握った。ヤマルがキックオフからわずか70秒で均衡を破ったのだ。この先制弾は、この10代の選手にとってキャリア最速ゴールとなり、わずか3日前にウェンブリーでイングランド相手に決めた得点を上回った。

クロアチアが反撃した後、バルセロナのセンセーションは前半30分に今度はアシスト役となった。マルク・プビルへ正確なクロスを送り、ホームのスペインが再びリードを奪う得点を演出した。さらにヤマルは63分、自クラブのチームメートであるドミニク・リヴァコヴィッチのニアポストを突き、この試合2点目を挙げた。

途中出場のニコ・ウィリアムズが試合終盤に4点目を加え、圧巻のパフォーマンスを締めくくった。この結果により、スペインは国際舞台での支配力をさらに強固なものとし、驚異の無敗記録を40試合に伸ばした。



