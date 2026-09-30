AFP
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ルイス・デ・ラ・フエンテ、ラミン・ヤマルの「魔法」を称賛 バルセロナの新星がスペインをクロアチアとの圧勝へ導く
電光石火の立ち上がりが流れを決めた
世界王者はラモン・サンチェス・ピスフアンで、開始早々に主導権を握った。ヤマルがキックオフからわずか70秒で均衡を破ったのだ。この先制弾は、この10代の選手にとってキャリア最速ゴールとなり、わずか3日前にウェンブリーでイングランド相手に決めた得点を上回った。
クロアチアが反撃した後、バルセロナのセンセーションは前半30分に今度はアシスト役となった。マルク・プビルへ正確なクロスを送り、ホームのスペインが再びリードを奪う得点を演出した。さらにヤマルは63分、自クラブのチームメートであるドミニク・リヴァコヴィッチのニアポストを突き、この試合2点目を挙げた。
途中出場のニコ・ウィリアムズが試合終盤に4点目を加え、圧巻のパフォーマンスを締めくくった。この結果により、スペインは国際舞台での支配力をさらに強固なものとし、驚異の無敗記録を40試合に伸ばした。
- Getty Images Sport
「彼の振る舞いはとても謙虚だ」
試合終了後、TVEの取材に応じたデ・ラ・フエンテ監督は、ヤマルの個人としての輝き以上に、チームを最優先する姿勢をすぐに強調した。「今日も彼の魔法を楽しませてもらったが、彼はその魔法をチームのために使う」とスペイン代表指揮官は説明した。「それはこの選手のことを非常によく物語っている。将来的には、集団の中でのプレーで見せるものによって、彼はさらに広く知られるようになるだろう。
「ラミネは、自分がどんな選手なのかを世界に示したいと思っている。われわれは彼をとても喜ばしく思っている。彼の振る舞いはとても謙虚で、それが彼をさらに偉大にしている。彼がわれわれとともにいてくれるのは幸運だ。グループ内でも、とても愛されている」
ヤマル本人も、2点目には内情を知っていたことが決定的だったと明かし、バルセロナの同僚であるリバコビッチに対してどう臨んだかを説明した。「練習で彼のことは分かっている」と彼は語った。「そこで彼が何をするかを考えた。そして、ありがたいことに入ってくれた」
バロンドール受賞への期待が高まる
ヤマルの爆発的な好調ぶりに、衰えの兆しは見えない。クラブと代表での直近8試合で、このFWは驚異の11ゴール7アシストを記録している。今回の圧巻のパフォーマンスは、来月授与される2026年のバロンドールに向けた同選手の評価をさらに高めるものとなった。
2025年に2位で終えていたこのティーンエイジャーは、バルセロナのラ・リーガ制覇に貢献し、さらにスペインをワールドカップ優勝へ導いたことで、有力候補の一人となっている。サッカー界で最も権威ある個人賞を手にする可能性について記者団から問われると、笑みを浮かべたヤマルは「もう1つだ」と冗談交じりに答えた。
セビリアの観衆にとっては、スペインが最近獲得したワールドカップのトロフィーを披露する、凱旋の場ともなった。ヤマルは特別な雰囲気について、「ワールドカップをここに持ってきてファンに見せることへの興奮を感じていた。彼らにはその価値があった」と語った。
- AFLOSPORT
ネーションズリーグの2連戦が迫る
デ・ラ・フエンテ監督のチームは、10月3日にチェコとのネーションズリーグに戻る一戦でも、その止まらない勢いを維持したいところだ。好結果を手にすれば、タイトル奪還に一歩近づくとともに、歴史的な無敗記録も維持することになる。
そのわずか3日後、スペインは再びクロアチアと対戦し、代表ウインドーを締めくくる。セビージャでの対戦が一方的な内容だったことを踏まえれば、ラ・ロハは10月6日の再戦に大きな自信を持って臨み、さらなる欧州での支配力を示そうとするはずだ。
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