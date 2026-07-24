AFP
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ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ワールドカップ決勝で敗れた後、スペイン代表選手へのアルゼンチンの「耐え難く、容認できない」振る舞いを強く批判した。
デ・ラ・フエンテ氏が発言
デ・ラ・フエンテ監督は、ワールドカップ決勝後にアルゼンチン代表がスペイン選手にした振る舞いを「容認できない」と批判した。スペインは延長でフェラン・トーレスのゴールで1－0と勝ち、2度目の優勝を決めた。
トロフィーを手にテレデポルテを訪問したスペイン代表監督はTVEの取材に応じ、2度目の優勝への誇りを語った。
- Getty Images Sport
アルゼンチンに対する強い批判
デ・ラ・フエンテ監督は、スタッフや選手たちと祝勝に夢中だったため事件を目撃しなかったが、率直に批判した。
「その瞬間は他の人と祝ったりチームメイトと抱き合ったりしていて、何が起こっているのか気づかなかった」と彼は認めた。「それでも、試合前に私が称賛したような、優れた監督を持つあのレベルの選手たちによる行為としては、容認できず許しがたい」
また、スペイン代表の対応を称え、こう付け加えた。「挑発を受けた我々の選手たちは、スポーツマンとして常に冷静だった。」
結束したスペイン代表チーム
デ・ラ・フエンテ監督は、ワールドカップでの成功がサポーターに与えた喜びについて語り、国中が祝う姿を見ることは自分の功績より大切だと強調した。また、スペインの勝利の大きさにまだ実感が湧かないと認め、チームが成し遂げたことを噛みしめるにはもう少し時間が必要だと述べた。
「それが代表チームのテーマだ」とデ・ラ・フエンテは語った。「私たちは心からそう感じている。まるで一つの大きな家族だ。ラス・ロサスでの合宿以来、52日間、何の問題もなく共に過ごしてきた。そこにはプロフェッショナルな関係を超えた、もっと深い絆がある。
2度目の優勝なのか、同じレベルなのかは分かりません。私が一番幸せを感じる瞬間は、人々が喜ぶ姿を見たときです。国が一つになり、力を合わせればもっとできると実感する。これは私の口癖ではなく、大きな誇りです。まだ数日かかるかもしれませんが、少しずつ実感が湧いてきています。」
- Getty
ワールドカップでの栄光を糧に
デ・ラ・フエンテ監督にとって、ワールドカップ優勝はトロフィー以上の価値がある。サッカーが国を一つにしたと確信している。今後は、スペイン代表がこの成功を糧に、団結と規律を維持し、再び世界王座を目指すよう指導する。
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