ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ワールドカップ決勝で敗れた後、スペイン代表選手へのアルゼンチンの「耐え難く、容認できない」振る舞いを強く批判した。

デ・ラ・フエンテ監督は、ワールドカップでの成功がサポーターに与えた喜びについて語り、国中が祝う姿を見ることは自分の功績より大切だと強調した。また、スペインの勝利の大きさにまだ実感が湧かないと認め、チームが成し遂げたことを噛みしめるにはもう少し時間が必要だと述べた。

「それが代表チームのテーマだ」とデ・ラ・フエンテは語った。「私たちは心からそう感じている。まるで一つの大きな家族だ。ラス・ロサスでの合宿以来、52日間、何の問題もなく共に過ごしてきた。そこにはプロフェッショナルな関係を超えた、もっと深い絆がある。

2度目の優勝なのか、同じレベルなのかは分かりません。私が一番幸せを感じる瞬間は、人々が喜ぶ姿を見たときです。国が一つになり、力を合わせればもっとできると実感する。これは私の口癖ではなく、大きな誇りです。まだ数日かかるかもしれませんが、少しずつ実感が湧いてきています。」