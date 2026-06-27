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ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、ウルグアイの「極端なラフプレー」とVARの判定を批判し、ノックアウトステージでは「通常の試合」を望んでいる。
スペイン、ウルグアイとの激しい戦いを制す
スペインはエスタディオ・グアダラハラでのウルグアイ戦を1－0で制し、グループ首位でベスト32進出を決めた。デ・ラ・フエンテ監督は「フィジカルが重視され、いつものポゼッションサッカーではなかった」と語った。 スペイン代表監督は、粘り強く戦った選手たちを称えつつ、チームが目指すスタイルから逸脱したことを認めた。また、ウルグアイの攻撃的な戦術がスペインを限界まで追い込んだと指摘した。
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デ・ラ・フエンテが審判の判定に異議を唱える
試合後の会見でデ・ラ・フエンテ監督は、選手たちの粘りを称えつつ、審判とVARの判定に不満を表明した。スペインはグループ首位で突破したが、激しい接触が続いたこの試合で審判団はより適切な対応を取るべきだったと語った。
「私は今でもマルセロ・ビエルサを尊敬している。試合は選手たちが戦うものだ」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。「過酷な試合になることは分かっていたし、我々はその状況を受け入れなければならない。最も快適な試合ではないが、だからこそ審判がいる。相手は我々を限界まで追い込み、ラフなプレーをしたが、我々は応えることができた。
試合は一つひとつ異なる。我々には他の強みもあるし、異なるプレースタイルも評価しているが、どんな試合でも勝たねばならない。華麗なプレーではなかったが、状況に応じて立ち向かった。過酷な試合だったが、集中力を維持し、挑発にも乗らなかった。
「選手たちは日々上達しようと努力している。我々のスタイルとは正反対の試合でも、彼らはよく対応した。審判の判定は難しい。VARのような補助ツールがあるのは理解している。これからは普通の試合ができることを願っている。トラブルに巻き込まれたり、審判について言及したりはしたくない。」
スペインはベスト32進出を前に、負傷者が懸念されている。
この激しい接触はスペインに長期的な影響を与える可能性がある。ニコ・ウィリアムズは試合終了時に体調を崩し、イェレミー・ピノは鎖骨を打撲し、大会残り試合の出場が危ぶまれる。それでもデ・ラ・フエンテ監督はチームの進歩に満足を示した。ただし、ボール支配率はスペインの通常水準に達しなかったと認めた。
「自分は自分に厳しい。もっと良くなりたいが、すでに良いプレーをしている。サウジアラビア戦では30分間とても良かった。今日はパスがつながらず、そこが課題だ。いつも通りのペースで、もっと速くボールを動かしたい」
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スペインは決勝トーナメントに照準を定める
スペイン代表は次にノックアウトステージに集中する。デ・ラ・フエンテ監督は、チームが本来のスタイルを取り戻すことを期待している。7月2日、ロサンゼルス・スタジアムでのベスト32の試合に向け、ラ・ロハはウィリアムズとピノのコンディションを慎重に見守る。対戦相手はグループステージ最終戦で決まる。