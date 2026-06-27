試合後の会見でデ・ラ・フエンテ監督は、選手たちの粘りを称えつつ、審判とVARの判定に不満を表明した。スペインはグループ首位で突破したが、激しい接触が続いたこの試合で審判団はより適切な対応を取るべきだったと語った。

「私は今でもマルセロ・ビエルサを尊敬している。試合は選手たちが戦うものだ」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。「過酷な試合になることは分かっていたし、我々はその状況を受け入れなければならない。最も快適な試合ではないが、だからこそ審判がいる。相手は我々を限界まで追い込み、ラフなプレーをしたが、我々は応えることができた。

試合は一つひとつ異なる。我々には他の強みもあるし、異なるプレースタイルも評価しているが、どんな試合でも勝たねばならない。華麗なプレーではなかったが、状況に応じて立ち向かった。過酷な試合だったが、集中力を維持し、挑発にも乗らなかった。

「選手たちは日々上達しようと努力している。我々のスタイルとは正反対の試合でも、彼らはよく対応した。審判の判定は難しい。VARのような補助ツールがあるのは理解している。これからは普通の試合ができることを願っている。トラブルに巻き込まれたり、審判について言及したりはしたくない。」