ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、アディショナルタイムに決勝ゴールを決めた「見事な」ミケル・メリノを称賛。スペインは「完璧な」ワールドカップのパフォーマンスでポルトガルを敗退させた。

試合後のインタビューで、スペイン代表監督は選手層の厚さが勝利の鍵だと語った。「本当に素晴らしい試合だった。決勝前の決勝戦のようで、最後まで苦しかった」と65歳の監督は述べた。 「我々は完成度の高い試合をした。最も重要なのはベンチから出場した選手たちだ。私はメリノに、いつも通りプレーし、中盤でサポートし、攻撃にも加わるよう伝えた。延長戦に備えてリズムを少し上げようと考えていた。選手たちの貢献は圧巻だった」

デ・ラ・フエンテ監督とメリノの絆はスペインU-21代表時代から続く。だからこそ、この瞬間は監督にとって格別だった。監督は、このMFの信頼性が最大の局面で彼を起用する理由だと即座に語った。

「彼のために本当に嬉しく思う」と監督は付け加えた。「私はすべての選手に深い愛情を抱いているが、ミケル・メリノとは長い付き合いがあるからこそ、特別な思いがある。必要なら、彼の家まで迎えに行くつもりだ。彼は世界クラスの選手だ。途中出場する選手たちの重要性を強調しておきたい。 ミケルは決して期待を裏切らない。頼れる男だ」