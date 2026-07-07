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ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、アディショナルタイムに決勝ゴールを決めた「見事な」ミケル・メリノを称賛。スペインは「完璧な」ワールドカップのパフォーマンスでポルトガルを敗退させた。
スーパーサブが勝負を分ける
スペインは、イベリア半島同士の対決という重圧にもめげず、デ・ラ・フエンテ監督が「非常に完成度が高い」と評価した試合で準々決勝進出を決めた。アーセナルMFメリノがヒーローとなり、フェラン・トーレスの見事なアシストでゴール。クリスティアーノ・ロナウド率いるポルトガルを退けた。
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試合の勝者となったメリノとの特別な絆
試合後のインタビューで、スペイン代表監督は選手層の厚さが勝利の鍵だと語った。「本当に素晴らしい試合だった。決勝前の決勝戦のようで、最後まで苦しかった」と65歳の監督は述べた。 「我々は完成度の高い試合をした。最も重要なのはベンチから出場した選手たちだ。私はメリノに、いつも通りプレーし、中盤でサポートし、攻撃にも加わるよう伝えた。延長戦に備えてリズムを少し上げようと考えていた。選手たちの貢献は圧巻だった」
デ・ラ・フエンテ監督とメリノの絆はスペインU-21代表時代から続く。だからこそ、この瞬間は監督にとって格別だった。監督は、このMFの信頼性が最大の局面で彼を起用する理由だと即座に語った。
「彼のために本当に嬉しく思う」と監督は付け加えた。「私はすべての選手に深い愛情を抱いているが、ミケル・メリノとは長い付き合いがあるからこそ、特別な思いがある。必要なら、彼の家まで迎えに行くつもりだ。彼は世界クラスの選手だ。途中出場する選手たちの重要性を強調しておきたい。 ミケルは決して期待を裏切らない。頼れる男だ」
ヤマルとロドリへの称賛
デ・ラ・フエンテ監督は、ロドリや10代の新星ラミン・ヤマルら主力選手のパフォーマンスにも言及した。バルセロナの若手ウインガーが苦戦しているという声もあったが、監督は「ポルトガルを守備に追い込むほど成熟したプレーだった」と評価した。
「彼は自身のベストゲームの一つを披露した。彼の成長にとって非常に重要な一日だった」と述べた。「ヌノ・メンデスの負傷は、間違いなくラミンが彼に課したプレッシャーのせいだろう。彼は見事な働きを見せた。相手に恐怖を植え付けたのだ。 これは彼のキャリア屈指の試合であり、まだ伸びしろがある。もっと上達してくれると期待している」と絶賛した。ロドリについては「彼はチームの指針だ。存在感が並外れており、チームにバランスをもたらす。彼のポジションでは世界最高だ」と語った。
- AFP
スペイン、準々決勝へ準備万端
ドイツ、ブラジル、ポルトガルなどの強豪が相次いで敗退したため、スペインが優勝候補の筆頭に挙げられている。しかし、デ・ラ・フエンテ監督は金曜日にロサンゼルスで行われるベルギー戦を前に、自チームが「倒すべき相手」と見なされても気にしていない。
「相手が誰であろうと構わない。準々決勝に進めたことを喜び、最後まで全力を尽くす」とデ・ラ・フエンテ監督は語った。「我々は『倒すべきチーム』と思わせる強みを持つ。自信と信念があり、最後までベストを尽くす。 相手は我々を倒さなければならない。そのように思わせる強みがある」
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