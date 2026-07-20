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ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はスペインの「見事な」W杯優勝を称え、アルゼンチンのメッシを封じた秘訣を明かした。
スペインはチーム一丸となったプレーを見せた
デ・ラ・フエンテ監督は2026年W杯決勝でアルゼンチンを1－0で破り、スペインの優勝を祝った。同監督は「今回の成功は絶え間ない成長とチーム一丸となった努力の成果」と語った。
デ・ラ・フエンテは、決勝でより良いプレーをした自チームが勝利に値すると述べ、早い段階で試合を決めたかったとしながらも、大舞台の難しさを強調し、献身した選手たちを称えた。
戦術の要はメッシ封じだった。スペインは試合の大半でアルゼンチン主将を危険エリアから遠ざけ、インテル・マイアミのスターの影響力を抑えた。
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デ・ラ・フエンテがスペインの勝利の秘訣を解説する
デ・ラ・フエンテ監督は決勝後、スペイン代表のワールドカップでの戦いぶりを振り返り、大会通じて示したチームのパフォーマンスと戦術的な規律を強調した。また、メッシを封じるための戦略がどのように実行されたかも説明した。
「我々は素晴らしいワールドカップを戦い、すべての試合から学んだ。決勝では優位だった。もっと早く優勝できなかったのは残念だが、このような試合を戦うのは容易ではない。犠牲を払って勝ち取ることは、常に最高の成果だ」
メッシ対策については「ボール支配で封じた。チームはよくやった」と語った。
チームとしての結束力が、依然としてスペインの最大の強みである
スペインの快進撃を通じて、デ・ラ・フエンテ監督は個人の華麗なプレーよりチームワークを重視した。彼は、全員が役割を理解するバランスの取れた布陣で、世界トップと互角に戦える団結力を生み出した。また、選手たちが高い水準を維持し続けたことを称賛した。
「私には素晴らしい選手たちがいます。彼らは才能に溢れ、世界最高です。彼らはプレーを簡単に見せてくれますし、それだけでなく、常に最大限の献身をもって取り組んでいます」と彼は説明した。「我々は『最高の代表チーム』ではなく、『最高のチーム』でした。大きな注目を浴びましたが、私は選手たちをとても誇りに思っています。」
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スペインはさらなる成功を目指す
スペインのワールドカップ優勝は、デ・ラ・フエンテ監督体制の成果を証明した。ユーロ2024に続き、ラ・ロハは次の大会でも頂点を目指す。
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