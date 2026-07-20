デ・ラ・フエンテ監督は2026年W杯決勝でアルゼンチンを1－0で破り、スペインの優勝を祝った。同監督は「今回の成功は絶え間ない成長とチーム一丸となった努力の成果」と語った。

デ・ラ・フエンテは、決勝でより良いプレーをした自チームが勝利に値すると述べ、早い段階で試合を決めたかったとしながらも、大舞台の難しさを強調し、献身した選手たちを称えた。

戦術の要はメッシ封じだった。スペインは試合の大半でアルゼンチン主将を危険エリアから遠ざけ、インテル・マイアミのスターの影響力を抑えた。