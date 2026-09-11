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ルイス・デ・ラ・フエンテがスペインのスター選手たちにバロンドールでの評価を求め、ラミネ・ヤマルの将来的な栄光を予想
代表監督がスペインを支持
スペイン代表のデ・ラ・フエンテ監督は、今年のバロンドールはスペイン人選手が受賞すべきだと強調した。来月オビエドで行われるチェコ代表戦を前にしたUEFAネーションズリーグの発表会で木曜日に語った指揮官は、公式の30人の候補者リストにミケル・オヤルサバルが含まれていないことに疑問を呈した。2026年バロンドールの候補者は今週初めに発表されており、授賞式は10月26日にロンドンで行われる予定となっている。
- AFP
ヤマルが頂点到達の有力候補に
デ・ラ・フエンテはヤマルの並外れた才能を称賛し、バルセロナの神童がサッカー界で最も権威ある個人賞を手にするために必要なあらゆる資質を備えていると全面的な信頼を示した。
自国育ちのクオリティーを支持する指揮官は、次のように語った。「私はいつだって国内の才能、『ブランド・スペイン』を支持している。我々は育成、パフォーマンス、クオリティーの面で世界トップクラスだ。ぱっと思い浮かぶのは、ミケル・オヤルサバルが候補者リストから漏れているということだ。名前を書き留める役目だった人は、紙を床に落として彼の名前を外してしまったに違いない」
また、ヤマルの軌道についてはこう付け加えた。「ラミン・ヤマルはスペイン人であり、信じられないようなフットボーラーだから、バロンドールを受賞できると思っている。今年でなかったとしても、将来的には受賞するだろう。受賞までそれほど長くはかからないと思う。今季のスタートで非常にいいプレーをしているように見えるし、これから何年にもわたって彼を楽しみたい」
ジョレンテが代表からの引退を表明
2026年ワールドカップ制覇後にジョレンテが代表引退を決断した件について、デ・ラ・フエンテ監督は、このMFが事前に自身へ連絡を取っていたことを明かした。指揮官は「素晴らしい関係を築いている」選手に対し、「全面的な敬意と感謝」を示した。
カルロス・エスピやシャビ・エスパルトといった新鋭の招集の可能性について問われると、指揮官は「彼らは間違いなく将来的にそこにいるだろう。急ぐ必要はないし、ここ数年であらゆるものを勝ち取ってきた世代のフットボーラーたちに敬意を示さなければならない」と語った。
- Getty Images News
厳しいインターナショナルブレイクが待ち受ける
スペインは今度のインターナショナルブレイクで厳しい3連戦に臨む。9月26日に敵地でイングランドとのUEFAネーションズリーグ初戦を戦い、その3日後にはクロアチアをホームに迎える。さらにデ・ラ・フエンテ監督率いるチームは10月3日、オビエドのエスタディオ・カルロス・タルティエレでチェコを迎え撃つ。戦術面の微調整と段階的な世代交代の両立を図る中での戦いとなる。また、この注目カードが続く日程は、ロンドンで開催されるバロンドール授賞式を前に、スペイン代表の主力選手たちにとって絶好のアピールの場にもなる。
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