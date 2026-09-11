ルイス・デ・ラ・フエンテがスペインのスター選手たちにバロンドールでの評価を求め、ラミネ・ヤマルの将来的な栄光を予想

デ・ラ・フエンテはヤマルの並外れた才能を称賛し、バルセロナの神童がサッカー界で最も権威ある個人賞を手にするために必要なあらゆる資質を備えていると全面的な信頼を示した。

自国育ちのクオリティーを支持する指揮官は、次のように語った。「私はいつだって国内の才能、『ブランド・スペイン』を支持している。我々は育成、パフォーマンス、クオリティーの面で世界トップクラスだ。ぱっと思い浮かぶのは、ミケル・オヤルサバルが候補者リストから漏れているということだ。名前を書き留める役目だった人は、紙を床に落として彼の名前を外してしまったに違いない」

また、ヤマルの軌道についてはこう付け加えた。「ラミン・ヤマルはスペイン人であり、信じられないようなフットボーラーだから、バロンドールを受賞できると思っている。今年でなかったとしても、将来的には受賞するだろう。受賞までそれほど長くはかからないと思う。今季のスタートで非常にいいプレーをしているように見えるし、これから何年にもわたって彼を楽しみたい」