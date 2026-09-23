このウインガーの敬意は、ケインの驚異的な数字に由来する。2025-26シーズンを通じてバイエルンとイングランドで計73ゴールを記録し、クラブのドイツ国内3冠達成にも貢献したからだ。

ストライカーのたゆまぬ仕事への姿勢を認めたディアスは、『ESPN』にこう語った。「彼が大量にゴールを決めることはすでに知っていた。でも毎日そばで過ごし、練習で何をしているのかを見て、そのメンタリティーを目の当たりにすると、それが自分をさらに魅了したと思う」

イングランド代表主将の総合的な質を要約するよう求められると、元リヴァプールのアタッカーはこう付け加えた。「圧倒的だ。何と言えばいいか分からない、素晴らしい。自分にとっては、もう説明のしようがない。彼を表現する完璧な言葉が見つからない時もある」

ロンドンでゴールデンボールを手にするチームメートの可能性について、ディアスはこう述べた。「自分にとって、彼がそれを勝ち取る一番の候補だ。実現してほしい」