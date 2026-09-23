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翻訳者：
ルイス・ディアス、「壮大」と評したバイエルン・ミュンヘンのチームメート、ハリー・ケインのバロンドール受賞を予想 圧巻の73ゴールシーズンを受けて
コロンビア人ウインガーが決定力抜群のストライカーを称賛
ディアスは、公の場でケインを権威ある2026年バロンドールの最有力候補に挙げた。コロンビア人ウインガーは、イングランド代表FWの冷徹な決定力が、毎日のトレーニングピッチで実際に目の当たりにするとさらに印象的だと認めた。バイエルンで同じロッカールームを共有することで、かつてプレミアリーグのライバルとして対戦していた頃とは異なる新たな視点をディアスにもたらした。
- Eibner
ディアス、エリートのメンタリティーに感銘
このウインガーの敬意は、ケインの驚異的な数字に由来する。2025-26シーズンを通じてバイエルンとイングランドで計73ゴールを記録し、クラブのドイツ国内3冠達成にも貢献したからだ。
ストライカーのたゆまぬ仕事への姿勢を認めたディアスは、『ESPN』にこう語った。「彼が大量にゴールを決めることはすでに知っていた。でも毎日そばで過ごし、練習で何をしているのかを見て、そのメンタリティーを目の当たりにすると、それが自分をさらに魅了したと思う」
イングランド代表主将の総合的な質を要約するよう求められると、元リヴァプールのアタッカーはこう付け加えた。「圧倒的だ。何と言えばいいか分からない、素晴らしい。自分にとっては、もう説明のしようがない。彼を表現する完璧な言葉が見つからない時もある」
ロンドンでゴールデンボールを手にするチームメートの可能性について、ディアスはこう述べた。「自分にとって、彼がそれを勝ち取る一番の候補だ。実現してほしい」
歴史的な大量獲得の後には個人の誇りが続く
今年のバロンドール30人候補に名を連ねたことは、ディアスにとって個人的にも大きな節目となった。世界のトップ選手たちと並んで選出されたことについて、ディアスは次のように語っている。「自分にとってはボーナスのようなものだ。ノミネートされる機会を得られる人は多くない。それだけに、自分がそのリストの一員だと知ることは誇らしい」
この評価を自身のたゆまぬ努力が直接報われたものと受け止めるこのアタッカーは、最後にこう締めくくった。「自分で目標やゴールを設定するものだし、時にはここまで来られるなんて想像もしない。でも、こうしたことが自分のもとにやって来ると、うれしくなる」
- getty
本命候補を迎えるロンドンのガラが近づく
2026年のバロンドール授賞式は10月26日にロンドンで開催される。今年の式典は、ケインにとって世界の舞台で輝かしいキャリアを通じて8度目のノミネートとなる。イングランド主将は、この栄誉を懸けて代表の同僚であるジュード・ベリンガム、デクラン・ライスと直接争う。
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