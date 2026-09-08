ディアスは2022年1月にポルトからリヴァプールへ移って以降、その評価を大きく高めた。アンフィールドではプレミアリーグ、FAカップ、カラバオカップの優勝を味わい、マージーサイドでの最後のシーズンには17ゴールを記録した。さらに、ブンデスリーガ王者バイエルンでのデビューシーズンでは、自身最多のゴール数を26まで伸ばした。

才能あふれるコロンビア代表は、いままさに全盛期のパフォーマンスを見せていると考えられている。だが、世界で最も脅威的かつ生産性の高い左ウイングなのだろうか。その点については、PSGのチャンピオンズリーグ連覇に貢献した気まぐれなジョージア人が異論を唱えるはずだ。

ハマンもそれを認めている。元バイエルンMFは、GOALに対し、Betinia NJの提供で取材に応じた中で、ディアスがそのポジションで頂点に立つかと問われ、こう答えた。「クバラツヘリアが最高だと思うし、バロンドールの有力候補であるべき選手だと思う。

「昨季のベストプレーヤーだったと思う。もちろんジョージア代表ではワールドカップに出ていない。小さな国だからね。それが実現しなかったのは、彼の責任ではまったくない。だが、クバラツヘリアを除けば、ルイス・ディアスが恐らくベストだったと思う。

「もちろん、私は昨季に起きたことしか判断できない。他の選手を見れば、ヴィニ？ ヴィニについては、当然ながらかなり意見が分かれている。私は彼が素晴らしい選手だと思う。ただ、いくつかの振る舞いや、彼のやることすべてが好きというわけではない。

「それでも言わなければならないが、昨季でいえば、おそらくクバラツヘリア、ディアス、ヴィニ・ジュニオールの順だ。昨季の左ウイングとしては間違いなく2番手だった。なぜなら、本当に際立っていたからだ。ワールドカップにも出場し、休養もそれほど多くなかった。だから今季がどうなるかを見る必要はある。だが、昨年は見事だった。」