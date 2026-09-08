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ルイス・ディアス対クヴィチャ・クヴァラツヘリア：バイエルン・ミュンヘンとPSGのスーパースターとともに、ヴィニシウス・ジュニオールも候補に挙がる中、世界最高の左ウイングは誰だ？
真の「ガラクティコ」、ヴィニ・ジュニオールは世界的スーパースターになった
ほんの2年ほど前まで、ブラジル代表のヴィニは世界サッカーの頂点に立つ準備ができているように見えた。2024年にレアル・マドリーをチャンピオンズリーグ制覇へ導き、全公式戦で24ゴールを記録したこの南米出身FWは、バロンドール受賞にもあと一歩まで迫ったが、最後は欧州選手権優勝のロドリにその座を譲った。
その後のヴィニシウスには、一定の疑問の声も向けられている。それでも5シーズン連続で少なくとも22ゴールを記録するなど、高い安定感を示してきた。しかし、その働きは同じようなポジションでプレーするライバルたちの活躍によってかすんでしまっている。
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ディアスかクワラツヘリアか。最高の左ウイングは誰だ。
ディアスは2022年1月にポルトからリヴァプールへ移って以降、その評価を大きく高めた。アンフィールドではプレミアリーグ、FAカップ、カラバオカップの優勝を味わい、マージーサイドでの最後のシーズンには17ゴールを記録した。さらに、ブンデスリーガ王者バイエルンでのデビューシーズンでは、自身最多のゴール数を26まで伸ばした。
才能あふれるコロンビア代表は、いままさに全盛期のパフォーマンスを見せていると考えられている。だが、世界で最も脅威的かつ生産性の高い左ウイングなのだろうか。その点については、PSGのチャンピオンズリーグ連覇に貢献した気まぐれなジョージア人が異論を唱えるはずだ。
ハマンもそれを認めている。元バイエルンMFは、GOALに対し、Betinia NJの提供で取材に応じた中で、ディアスがそのポジションで頂点に立つかと問われ、こう答えた。「クバラツヘリアが最高だと思うし、バロンドールの有力候補であるべき選手だと思う。
「昨季のベストプレーヤーだったと思う。もちろんジョージア代表ではワールドカップに出ていない。小さな国だからね。それが実現しなかったのは、彼の責任ではまったくない。だが、クバラツヘリアを除けば、ルイス・ディアスが恐らくベストだったと思う。
「もちろん、私は昨季に起きたことしか判断できない。他の選手を見れば、ヴィニ？ ヴィニについては、当然ながらかなり意見が分かれている。私は彼が素晴らしい選手だと思う。ただ、いくつかの振る舞いや、彼のやることすべてが好きというわけではない。
「それでも言わなければならないが、昨季でいえば、おそらくクバラツヘリア、ディアス、ヴィニ・ジュニオールの順だ。昨季の左ウイングとしては間違いなく2番手だった。なぜなら、本当に際立っていたからだ。ワールドカップにも出場し、休養もそれほど多くなかった。だから今季がどうなるかを見る必要はある。だが、昨年は見事だった。」
謎めいたPSGのFWは2026年のバロンドールを受賞するのか？
クバラツヘリアは今年のバロンドール候補に名乗りを上げている。元フランス代表のバカリ・サニャは最近、GOALの取材で、レアル・マドリーのFWキリアン・エムバペは世界最高の選手がただ一人いるとすればその選手かと問われ、こう答えていた。「現時点で最高の選手の一人であり、トップ3には入る。素晴らしい1年を過ごしたし、私にとっても最高の選手の一人だ。ただ、ストライカーである以上、得点するチャンスは多くなる。だからこそ、人々が彼をより好意的に見る機会も増える。
「私にとって、バロンドールに値するのはクバラだ。私にとって、クバラは驚異的だった。ウインガーでありながら、あれほどの影響力を示し、成功したシーズンを送った。チャンピオンズリーグ制覇は別としても、昨季最も重要な選手だったという点で、フットボール選手たちもクバラに同意すると思う」
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サラー不在のリヴァプール、2025年にディアスの退団を容認へ
その候補が誰になるかは、まだ分からない。多くの声が推すのはイングランド代表主将ハリー・ケインであり、昨季はバイエルンで61ゴールを荒稼ぎし、自国をワールドカップ準決勝へ導いた。
クラブでのチームメートであるディアスもまた、有力候補に入るはずだ。2026-27シーズン開幕直後からすでに得点を重ねており、この夏に「エジプト王」モハメド・サラーと袂を分かったリバプールに対し、7500万ユーロ（6400万ポンド／8700万ドル）の移籍を認めたことで何を失ったのかを示し続けている。
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