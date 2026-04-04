今シーズンのFCバイエルンでは、新たな傾向が定着しつつある。試合の状況が許す限り、若手選手たちがトップチームで出場機会を得る機会が増えている。例えば、左サイドバックのデニズ・オフリ（18歳）とセンターバックのフィリップ・パヴィッチは、チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦、アタランタ・ベルガモ戦でデビューを果たした。
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ルイス・ディアスへの意外なバックアップ：バイエルンは新たな移籍戦略のさらなる証拠を示すのか？
16歳1ヶ月27日という年齢で、パヴィッチはFCバイエルン史上最年少のチャンピオンズリーグ出場選手となった。「選手たちはその信頼に応えてくれた」と、スポーツディレクターのマックス・エベルルは試合後に称賛した。
この2人の前に、今シーズンはすでに7人のユース出身の10代選手がトップチームでプレーしている。カッシアーノ・キアラ（17歳）、 ジョナ・クシ＝アサレ（18歳、現在はFCフルハムへレンタル移籍）、フェリペ・チャベス（18歳、現在は1.FCケルンへレンタル移籍）、デビッド・サントス・ダイバー（19歳）、マイコン・カルドソ（17歳）、ウィズダム・マイク（17歳）――そしてもちろん、レナート・カール（17歳）だ。
ドイツの最多優勝クラブでは、新たなユース育成スタイルが定着しており、新たな移籍戦略の一環として他クラブへレンタル移籍している選手たちも、その恩恵を受けている。例えばノエル・アセコは、今シーズン終了後にバイエルン・ミュンヘンへ復帰し、夏にはレオン・ゴレツカの退団によって空く中盤の定位置を争うことになる。 アセコはハノーファー96で主力選手として、またユース代表選手として成長し、強靭なフィジカルに加え、今では得点力までも備えている。
確かに、ハノーファーは1年半前に合意していたこの20歳の選手の買い取りオプションを行使したが、FCバイエルンは直ちに買い戻しオプションを行使した。現在、FCバイエルンでは高額な新戦力の獲得を控え、代わりに自クラブの若手選手で控えのポジションを埋める傾向にある。
カールもその一例だ。彼はマイケル・オリゼ、ジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリの代役としてウイングや10番のポジションで頭角を現し、今やドイツ代表としてワールドカップに出場する可能性が高い。アセコも同様で、この夏、ドイツの記録的な優勝回数を誇るクラブにおいて、挑戦者、ライバル、そして控え選手としての地位を確立できるだろう。
そして、バイエルンからレンタル移籍する別の選手にとっても、この「新しい」トレンドが幸運をもたらすことになるかもしれない。
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コンパニーはハイデンハイムでのイブラヒモビッチの活躍を「好意的に受け止めている」
というのも、アリジョン・イブラヒモビッチにとって、今回のレンタル移籍はついに大成功と言えるものとなっているからだ。確かに、所属する1.FCハイデンハイムはシーズン終了時点で降格圏内に沈む見込みだが、彼はこのブンデスリーガの弱小クラブで、プロキャリアにおいてこれまでめったに経験できなかったもの――最高峰の舞台での定期的な出場機会――を手に入れている。
というのも、これまでのイタリア・セリエAでのラツィオ・ローマやフロジノーネへのレンタル移籍は、実質的に中程度の惨事だったからだ。ラツィオでは2025年の前半戦、わずか19分しかプレーしなかった。フロジノーネでは2023/24シーズン、594分の出場時間を記録し、2ゴールを挙げた。
ハイデンハイムでの自身の立場を考えると、この攻撃的ウイングは今となっては、こうした数字を苦笑いして見ているかもしれない。フランク・シュミット監督の下、イブラヒモビッチは一般的に「不可欠」と評される存在だ。試合の80％近くで先発出場し、フル出場することも多く、攻撃力が極めて限られているチームにおいて、マルノン・ブッシュと並んで最多アシストを記録している（3）。 彼は今や、ブンデスリーガでスプリント回数（559回）が最も多い選手トップ5に名を連ねており、激しいランニング回数では1800回でリーグ11位、マイケル・オリゼ（1825回）に1回差で続いている。
疑いの余地はない。イブラヒモビッチは今シーズン、単なる成長の一歩以上の進歩を遂げた。さて、彼の今後の行方はどうなるのだろうか。ポータルサイトtransfermarkt.deの報道によると、特にヴィンセント・コンパニはイブラヒモビッチの進歩を「好意的に受け止めている」という。
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イブラヒモビッチはディアスの控えとなるのか、それともバイエルン・ミュンヘンを完全に去るのか？
それによると、イブラヒモビッチがミュンヘンに復帰した後、彼をトップチームの主力選手であるルイス・ディアスの控えとして育成していくという真剣な検討がなされているという。これは、反対サイドでレナート・カールがオリセの控えを務めているのと同様の役割だ。イブラヒモビッチ自身も、この構想を大いに気に入っているはずだ。というのも、彼にとってさらなるレンタル移籍は、もはや選択肢にないからだ。彼はすでに冬の時期に『az』紙のインタビューでそのことを明確にしていた。
「もうレンタル移籍はしたくない。 定住できるクラブに所属したい」と、彼は数ヶ月前に語っていた。FCバイエルンが新たなユース重視のスタイルや自クラブの若手選手への注力にもかかわらず、もし彼との契約がまとまらなかったとしても、このドイツU-21代表選手には他にも選択肢がある。ミュンヘンでの契約は2027年まで残っており、少なくとも来夏には、この記録的な優勝回数を誇るクラブに売却金をもたらす可能性がある。
セリエAのカリアリとフィオレンティーナから再び関心が寄せられているほか、ビジャレアルやスペインのクラブ3チームもイブラヒモビッチをリストアップしているという。 ブンデスリーガ残留の可能性も残されている。transfermarktによると、名前は明かされていないが4つのクラブがニュルンベルク出身の彼に注目しており、国際的なスカウトのトップクラスであるブライトン・アンド・ホーヴでもイブラヒモビッチの存在が注目されているという。
しかし、彼自身が最も望んでいるのは、やはり「自分の」FCバイエルンで再挑戦することだろう。2018年以来、イブラヒモビッチは同クラブのすべてのユースチームを経てきた。U-19時代には、41試合で23ゴール、19アシストという驚異的な成績を残している。 その努力が実を結び、2023年2月11日、VfLボーフム戦で、この最多優勝クラブのユニフォームを着てブンデスリーガデビューを果たした。しかし、その後はわずか3試合の出場に留まった。だが、今やゼーベナー・シュトラーセで、彼にはより大きな役割が与えられるかもしれない。
アリオン・イブラヒモビッチ：成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト 出場時間 ハイデンハイム 27 1 3 2,010 フロジノーネ 18 2 1 594 FCバイエルン 4 - - 29 ラツィオ 2 - - 19