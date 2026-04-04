ルイス・ディアスへの意外なバックアップ：バイエルンは新たな移籍戦略のさらなる証拠を示すのか？

16歳1ヶ月27日という年齢で、パヴィッチはFCバイエルン史上最年少のチャンピオンズリーグ出場選手となった。「選手たちはその信頼に応えてくれた」と、スポーツディレクターのマックス・エベルルは試合後に称賛した。

この2人の前に、今シーズンはすでに7人のユース出身の10代選手がトップチームでプレーしている。カッシアーノ・キアラ（17歳）、 ジョナ・クシ＝アサレ（18歳、現在はFCフルハムへレンタル移籍）、フェリペ・チャベス（18歳、現在は1.FCケルンへレンタル移籍）、デビッド・サントス・ダイバー（19歳）、マイコン・カルドソ（17歳）、ウィズダム・マイク（17歳）――そしてもちろん、レナート・カール（17歳）だ。

ドイツの最多優勝クラブでは、新たなユース育成スタイルが定着しており、新たな移籍戦略の一環として他クラブへレンタル移籍している選手たちも、その恩恵を受けている。例えばノエル・アセコは、今シーズン終了後にバイエルン・ミュンヘンへ復帰し、夏にはレオン・ゴレツカの退団によって空く中盤の定位置を争うことになる。 アセコはハノーファー96で主力選手として、またユース代表選手として成長し、強靭なフィジカルに加え、今では得点力までも備えている。

確かに、ハノーファーは1年半前に合意していたこの20歳の選手の買い取りオプションを行使したが、FCバイエルンは直ちに買い戻しオプションを行使した。現在、FCバイエルンでは高額な新戦力の獲得を控え、代わりに自クラブの若手選手で控えのポジションを埋める傾向にある。

カールもその一例だ。彼はマイケル・オリゼ、ジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリの代役としてウイングや10番のポジションで頭角を現し、今やドイツ代表としてワールドカップに出場する可能性が高い。アセコも同様で、この夏、ドイツの記録的な優勝回数を誇るクラブにおいて、挑戦者、ライバル、そして控え選手としての地位を確立できるだろう。

そして、バイエルンからレンタル移籍する別の選手にとっても、この「新しい」トレンドが幸運をもたらすことになるかもしれない。