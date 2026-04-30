リヴァプールは、クヴィチャ・クヴァラツヘリアとマイケル・オリゼがそれぞれパルク・デ・プランスとアリアンツ・アレーナへ移籍する前、両選手と関連付けられていた。ルイス・ディアスは昨季までリヴァプールでプレーし、プレミアリーグ制覇に貢献。7月に7500万ユーロでバイエルンへ移籍した。

当時7500万ユーロは妥当と思われたが、今は違う。クラブ最高峰の舞台で輝くからだけではない。

ディアスがアンフィールドで輝けば輝くほど、リバプールで毎週のように見せるガクポの物足りなさが際立つ。



