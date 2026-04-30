リヴァプールは、クヴィチャ・クヴァラツヘリアとマイケル・オリゼがそれぞれパルク・デ・プランスとアリアンツ・アレーナへ移籍する前、両選手と関連付けられていた。ルイス・ディアスは昨季までリヴァプールでプレーし、プレミアリーグ制覇に貢献。7月に7500万ユーロでバイエルンへ移籍した。
当時7500万ユーロは妥当と思われたが、今は違う。クラブ最高峰の舞台で輝くからだけではない。
ディアスがアンフィールドで輝けば輝くほど、リバプールで毎週のように見せるガクポの物足りなさが際立つ。
リヴァプールは、クヴィチャ・クヴァラツヘリアとマイケル・オリゼがそれぞれパルク・デ・プランスとアリアンツ・アレーナへ移籍する前、両選手と関連付けられていた。ルイス・ディアスは昨季までリヴァプールでプレーし、プレミアリーグ制覇に貢献。7月に7500万ユーロでバイエルンへ移籍した。
当時7500万ユーロは妥当と思われたが、今は違う。クラブ最高峰の舞台で輝くからだけではない。
ディアスがアンフィールドで輝けば輝くほど、リバプールで毎週のように見せるガクポの物足りなさが際立つ。
アルネ・スロット監督は、ディアスの退団が経営判断だと最初から明かしていた。後に監督がこれに反対していたという噂も流れた。彼はこの万能ウインガーを選手としても人間としても高く評価しており、「彼はいつも笑顔で練習に全力で取り組んだ」と語っていた。
「彼はいつも笑顔で、すべてのトレーニングに全力で臨んでいた」とスロットは昨夏語った。それでも、アレクサンダー・イサク、ヒューゴ・エキティケ、フロリアン・ヴィルツらに史上最高額となる4億5000万ポンド（6億ドル）を投じた後、彼は「クラブには資金回収の義務がある」と犠牲の必要性を示唆した。
「これこそが我がクラブのあり方だ」と元フェイエノールト監督は語った。「大型補強は過去数年の常だ。だが、すでに成立した移籍の資金を回収しなければならない」
さらに、ディアス自身も移籍を希望した。彼はマージーサイドでの時間を楽しみ、スロット監督の下でキャリア最高の得点を挙げたことに感謝していた。それでも「義務を果たした」と感じ、一つのサイクルが終わったと判断した。
よって、ディアスを売却するという決断は、すべての人にとって理にかなっていた。つまり、リヴァプールの過ちは彼を売ったことではなく、彼に代わる多才でダイナミックなドリブラーを獲得できなかった点にあった。
アンフィールドでは、ガクポがディアスの穴を埋めるだろうと期待されていた。その根拠もあった。スロット監督は就任1年目で多くの賢明な采配を見せ、その一つがガクポを左ウイングに固定したことだった。
「新監督と話をしたとき、『左ウイングに集中しなさい。途中出場でも先発でも、君のポジションだ』と言われた」とガクポは語る。「『ライバルは多いが、実力を示せ。それが君のポジションだ』とも言われた。
まるで昔の自分に戻ったようで、PSV時代のようにプレーできた。 このポジションではとてもプレーしやすく、自分の力を最大限に発揮できる。相手と1対1の状況を作り、中央に切り込んでクロスやシュート、あるいは外へ持ち出してクロスを上げる。これが私のスタイルであり、チームに最も貢献できる方法だ。」
ガクポはリヴァプールの20回目リーグ優勝に大きく貢献した。サイドでのプレーが得意な彼は、ゴールから離れた位置でも高い効果を発揮。
昨季は全大会で18得点を挙げ、PSV時代以来の個人最多を更新。その多くはブライトン戦の同点弾やアンフィールドでのマンチェスター・シティ戦（2-0）の先制弾など、重要な場面での一撃だった。このシティ戦を皮切りにプレミア10試合7得点をマークした。
2月の負傷で出場時間が制限され、パリ・サンジェルマン戦とニューカッスルとのカラバオカップ決勝に影響を与えた。
ガクポは今シーズン、開幕戦のボーンマス戦で得点を挙げ、ニューカッスル戦では2アシストで3-2の勝利に貢献するなど、好スタートを切った。しかし2026年に入ってから得点はなく、
1月以降は全大会で1得点のみ。得意の右へ切り込む動きは多いが成果につながらず、ファンから批判されている。
とはいえ、ガクポだけが不当に批判されているという声もある。スロット監督の下で機能不全に陥ったチームで苦しんでいるのは、彼だけではないからだ。要するに、今シーズン、相手ディフェンスはガクポだけでなく、リヴァプール全体への対策を見出したのだ。
相手は低いブロックとロングボールでプレスを回避する単純ながら効果的な戦術を採用している。スロット監督も認めるように、スタッフはまだ解決策を見付けていない。
リヴァプールのアイデア不足が顕著だ。ガクポとモハメド・サラーは混戦に突っ込みボールを失い、低確率なシュートも増え、パフォーマンスが急落している。
このままではガクポもサラー同様、アンフィールドで不要とされる恐れがある。サラーの今夏退団は既定路線だ。週半ばのパルク・デ・プランスでの名勝負で好演したオリゼについて、元リヴァプールFWペナントは「ガクポとのトレードでも構わない。どんな金額でも払うべきだ」と主張した。
バイエルンが1億5000万ユーロ（約1億3000万ポンド、1億7500万ドル）を下回る金額でオリゼを売却する可能性はほとんどないが、ガクポの退団は十分に考えられる。彼は昨年8月に新契約を結んだばかりだ。
ガクポとの2年半の契約延長はスロット監督の期待を示すものだったが、同監督は同郷の彼のプレーが今季単調だと指摘した。
「私の見解では、コーディは1対1の局面で優位に立つのに苦労していた」とスロット監督は12月のサンダーランド戦で1-1の引き分け後に語った。「低いブロックを敷く相手には、得点ルートは単純だ。個人の閃きかセットプレーが必要になる。 前半は、その『瞬間』を作り出すのに苦労していた。1対1で優位に立てず、クロスを上げるのも難しかったからだ」
この問題を受け、ガクポをベンチに置き、17歳のリオ・ングモハを起用すべきだという声も出ている。ングモハは、左サイドのライバルをかわす技術を持つ。ディアスがいない今、その違いは大きい。
ポルト時代から知られるディアスは、クラブ屈指の技巧派だった。昨季のドリブル成功数は79回で、ガクポ（43回）のほぼ2倍。この差が「同じことを繰り返しながら異なる結果を期待する」と批判される原因だ。
残りの試合は少なく、ガクポにとって重要なアピール機会となる。まずは日曜のオールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦だ。彼は直近のフラム戦とエバートン戦でサラーへのアシストを記録し、能力を示した。ユナイテッド戦でもプレミアリーグ6試合4得点と結果を残しており、直近2試合連続で得点を挙げている。
それでもファンが本当に見たいのは、彼のゴールよりも進化の兆しだ。パリでのチームメイトの華麗なドリブルを目の当たりにしたサポーターは、ガクポが今も「レッズ」にふさわしいウインガーなのか疑問を感じている。