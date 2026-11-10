ハーランドは予測のつかないウルグアイ人を上回り、トップ5の一角を占めるのか。スペックセイバーズと再び協力し、最新の「ベスト・ワースト・チーム」プロジェクトに参加している元マンチェスター・シティDFのリチャーズにこの問いを投げかけると、GOALにこう答えた。「ああ、ただ彼は違うタイプなんだ。いい質問だね。言う通りだよ」

「何を重視するかによる。スタッツや数字がある。得点力に関しては、彼をアラン・シアラーと同じカテゴリーに入れられる。シアラーにはそれ以上のものもあった。ボールをキープできたし、ロングレンジのシュートも決められた。ただ、ハーランドのプレーを見ると、チームは彼にあまりプレーへ関与させようとしていない」

「昨季は少しそうしたプレーも見せ、飛躍的に向上した。ただ、[ライアン]・チェルキ、[フィル]・フォーデン、[イリマン]・エンディアイェ、[ジェレミー]・ドク、エンソ[フェルナンデス]、[エリオット]・アンダーソンのように、彼にボールを送れる選手がいれば、彼の役割は基本的に、走り出すタイミングを合わせ、ボールがペナルティーエリア内に来たときに良い位置にいることなんだ」

「得点の話なら、彼は僕が見てきた中で最高の得点者の一人だ。プレミアリーグだけでなく、サッカー全体でね。ただ、総合的なプレーを見ると、スアレスのように4人を抜いてゴール上隅に決められる選手とはタイプが違う」

「スタッツで見れば、ハーランドは今の時点でも間違いなくトップ5に入る。ただ、総合的なプレーではスアレスにその力があった。スアレスは相手に引いてボールを受け、相手を抜き、さまざまな形でゴールを決められる。だから、ハーランドより総合力が上だと言っても議論の余地はない。だが、純粋な得点力なら、ハーランドはすでにトップ5だ」