ルイス・スアレスより上！アーリング・ハーランドはプレミアリーグ歴代トップ5に入るストライカーか？元マンチェスター・シティのミカ・リチャーズがその顔ぶれを評価し、アラン・シアラーの得点記録をめぐる願いを明かす
マンチェスター・シティのスター、ハーランドはプレミアリーグで何ゴールを決めた？
ノルウェー人FWハーランドは2022年、ボルシア・ドルトムントから移籍金5100万ポンド（6800万ドル）で加入し、エティハド・スタジアムにやって来た。この移籍金はすぐに破格だったと思わせるものとなった。3冠を達成した加入初年度に52得点を記録したからだ。この活躍により、マンチェスター・シティの背番号9はバロンドールの候補に名を連ねたが、受賞したのはアルゼンチンの象徴的存在、リオネル・メッシだった。
つかみどころのない26歳は、その後もゴールを量産している。マンチェスター・シティでは全公式戦211試合に出場し、176得点を記録。そのうち121得点はプレミアリーグで挙げたものだ。イングランドのトップリーグにおける歴代得点ランキングのトップ20入りが急速に近づいている。
そのランキングでは、シアラー、ケイン、ルーニーが上位3位を占め、アグエロとアンリもトップ10に入っている。スアレスはリヴァプールでの3年半で69得点にとどまったものの、マージーサイドで鮮烈なインパクトを残した。
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ハーランドはプレミアリーグ史上最高のストライカー5人に入るのか？
ハーランドは予測のつかないウルグアイ人を上回り、トップ5の一角を占めるのか。スペックセイバーズと再び協力し、最新の「ベスト・ワースト・チーム」プロジェクトに参加している元マンチェスター・シティDFのリチャーズにこの問いを投げかけると、GOALにこう答えた。「ああ、ただ彼は違うタイプなんだ。いい質問だね。言う通りだよ」
「何を重視するかによる。スタッツや数字がある。得点力に関しては、彼をアラン・シアラーと同じカテゴリーに入れられる。シアラーにはそれ以上のものもあった。ボールをキープできたし、ロングレンジのシュートも決められた。ただ、ハーランドのプレーを見ると、チームは彼にあまりプレーへ関与させようとしていない」
「昨季は少しそうしたプレーも見せ、飛躍的に向上した。ただ、[ライアン]・チェルキ、[フィル]・フォーデン、[イリマン]・エンディアイェ、[ジェレミー]・ドク、エンソ[フェルナンデス]、[エリオット]・アンダーソンのように、彼にボールを送れる選手がいれば、彼の役割は基本的に、走り出すタイミングを合わせ、ボールがペナルティーエリア内に来たときに良い位置にいることなんだ」
「得点の話なら、彼は僕が見てきた中で最高の得点者の一人だ。プレミアリーグだけでなく、サッカー全体でね。ただ、総合的なプレーを見ると、スアレスのように4人を抜いてゴール上隅に決められる選手とはタイプが違う」
「スタッツで見れば、ハーランドは今の時点でも間違いなくトップ5に入る。ただ、総合的なプレーではスアレスにその力があった。スアレスは相手に引いてボールを受け、相手を抜き、さまざまな形でゴールを決められる。だから、ハーランドより総合力が上だと言っても議論の余地はない。だが、純粋な得点力なら、ハーランドはすでにトップ5だ」
ハーランドがスアレスやアグエロらと異なる理由
リチャーズは、ハーランドがスアレスと同じくらいリヴァプールで重要な役割を果たしたか、2011年から2014年に同クラブに所属していた場合を想定して問われ、こう答えた。「そうではなかったかもしれない。つまり、彼らは違うタイプの選手で、アグエロもそうだ」
「アグエロについて語る人は多い。彼はボールを収めるのがうまかった。動きは信じられないほど素晴らしかったし、ボールにカーブをかける蹴り方も見事だった。シュート技術は、ハーランドより優れていたとは言わないが、バリエーションはもっと豊富だったかもしれない」
「ハーランドはとにかくゴールを仕留める。どんなボールにも最後に合わせるんだ。ペナルティーエリア内でのタイミングの取り方と動きは、私がサッカーで見てきた中でも屈指だ。加速してチャンスをつくるまでに、わずか1、2秒しかかからない。ほかの選手ならもう少し時間がかかるかもしれないし、前後に動いたり、待ったりするかもしれない。彼はすぐに動き出し、そうなれば追いつけない。それほど優れているんだ」
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ハーランドはシアラーのプレミアリーグ通算得点記録を塗り替えるか？
ハーランドはすでにプレミアリーグの得点王を3度獲得している。シアラー、ケインと同じ回数だ。これを上回るのはアンリとモハメド・サラーだけだが、今季はハーランドも4度目の受賞を果たす可能性がある。
マンチェスター・シティはこのスターFWと2034年まで契約を結んでいる。ただ、移籍の話題が絶えない中、エティハドにはファイナンシャル・フェアプレー（FFP）に基づく制裁の可能性も影を落としており、いつまでクラブにとどまるかは分からない。
もしハーランドがあと4、5年をマンチェスターで過ごすなら、プレミアリーグ歴代最多得点者であるシアラーの地位が脅かされるかもしれない。ハーランドが元イングランド代表主将を抜けるかと問われたリチャーズは、冗談交じりにこう答えた。「抜いてほしいよ！ アランが260の話をするのには、もううんざりなんだ！」
「大げさじゃなく、少なくとも週に1回はその話をする。一緒に仕事をする時は毎週会うけど、必ず少なくとも1回は口にするんだ。遅刻しても『260』。おかしな意見を言っても、260点取ったんだから何を言ってもいいというわけさ。ハーランドにはどうしても彼を抜いてほしい。本当に素晴らしい選手だと思うけど、僕にその話をするのにはうんざりなんだ！」
昨季、1試合で1対31の大敗を喫したチームに携わるリチャーズ
プレミアリーグとチャンピオンズリーグの解説者リチャーズは、再び指導力を試すことになった。ハーランドかシアラーのような選手がいれば心強いだろう。リチャーズはボリントン・ユナイテッド・サンデー・ブルーズと手を組んだ。同チームは昨季の全試合で敗れ、切実に刺激を必要としている。
「コーチ・ミークス」は、セットプレーからプレッシャー下での冷静さまで、チームの最大の課題を解決するため、元代表選手や専門家、強い個性を持つ人たちを招こうとしている。最大の難題は失点の多い守備の立て直しだ。ボリーは2025-26シーズンに31-1で敗れるという不名誉な結果を喫している。
指導者としての力量と人脈を再び試すことについて、リチャーズは語った。「昨季のウォーリーでは、悪い結果もあった。今年のボリントンも難しい。難しくなるという現実を受け止めないといけない。
「31-1で負けるなんて！GKを務めたのは監督のダリル・ジョインズだった。彼には『しっかりしてくれ。これでは駄目だ』と言ったよ。それで新しい選手を何人か確保した。スペックセイバーズもビッグ・ミークスに協力してくれている！今はドリームチームがそろった。あとは良くなるだけだろう？
「大きなことを約束するつもりはないし、とんでもない予想をするつもりもない。でも、エネルギーと戦術眼、試合でのプレスがあれば、もっと良くなるとは言える。31-1なんて、生まれて初めて聞いたよ！今季はそんなことにはならないと断言できる。心配しないでほしい」
ノンリーグのサッカーとマンチェスター・シティがリチャーズの関心を引きつけ続ける
ボリントンは今季7試合で5勝を挙げ、敗戦はわずか1度。29得点を記録し、失点は9にとどまっている。順調に前進しており、ストックポート・ディストリクト・サンデー・フットボールリーグのディビジョン4で4位につけている。
リチャーズは今後もボリントンの動向を見守る一方、シティとハーランドが3連敗からどう立ち直るかにも注目する。この3連敗はプレミアリーグで喫したものだ。シティは11月21日、ホームでフラムと対戦する。
ボリントン・ユナイテッドの歩みは、スペックセイバーズの『Best Worst Team: Season 5』で追うことができる。全8回のYouTubeシリーズでは、専門家の助けを少し借りながら、これまでにないシーズンに臨むチームのセットプレーでのミス、守備の失態、思いがけない好プレーを余すところなく紹介する。YouTubeでSpecsavers’ Best Worst Teamを検索し、シリーズとボリントンの行方をチェックしよう。
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