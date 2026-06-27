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ルイス・スアレスは、エルリング・ハーランドよりハリー・ケインを「好む」と語り、元バルセロナ選手は「試合の理解の仕方が違う」と評価した。
スアレスがトップクラスのストライカーを評価する
スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』のインタビューで、スアレスは現代最高のストライカーを分析。ハーランドの決定力とケインの総合力を比べ、最終的にはイングランド主将の多面的なプレーと空間認識能力がチームを底上げすると絶賛した。
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ケインは卓越した知性を誇る
現代のストライカーで誰が一番好きかと問われたスアレスは、世界最高峰のストライカーたちの違いを語った。
スアレスは次のように述べた。「2、3人挙げられるね。ハーランドはペナルティエリア内で決定力のある『9番』だが、チームは彼に合わせてプレーしなければならない。僕はハリー・ケインの方が好きだ。彼はチームメイトとの連携がはるかに優れている。チームメイトのカウンターの動きを予測して動き、試合を独自の視点で理解している。そういう細かいところが大好きなんだ。」
ヌニェスの復活に期待
リヴァプールを離れてサウジ・プロリーグのアル・ヒラルへ移籍したダーウィン・ヌニェスについて、スアレスは注目している。パフォーマンスの安定性と決定力を疑問視される若きウルグアイ人ストライカーに対し、代表のレジェンドは移籍について触れ、心理面での助言を送った。
スアレスはこう続けた。「ダーウィンはまずメンタリティを変え、強めるべきだ。彼には素晴らしい資質がある。リヴァプールを去ったことは理解しているが、彼なら完全復活できる。
最高のレベルに達すれば、私は彼のストライカーとしての才能を愛している。彼は速く、強く、パワーもある。まだ若く成長の余地があるため、プレーのいくつかは修正できるはずだ。」
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ワールドカップへの試練が待ち受ける
国内リーグでセンセーショナルなシーズンを過ごしたケインとハーランドは、対照的なワールドカップを戦う両国で依然として中心選手だ。ケインは土曜のパナマ戦でも得点を狙い、クロアチア戦の2ゴールでゲイリー・リネカーの記録に王手をかけている。
一方、フランス戦で休養したハーランドは、グループリーグ突破の立役者となり、コートジボワールとの決勝トーナメント1回戦に臨む。