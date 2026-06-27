現代のストライカーで誰が一番好きかと問われたスアレスは、世界最高峰のストライカーたちの違いを語った。

スアレスは次のように述べた。「2、3人挙げられるね。ハーランドはペナルティエリア内で決定力のある『9番』だが、チームは彼に合わせてプレーしなければならない。僕はハリー・ケインの方が好きだ。彼はチームメイトとの連携がはるかに優れている。チームメイトのカウンターの動きを予測して動き、試合を独自の視点で理解している。そういう細かいところが大好きなんだ。」