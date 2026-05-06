Goal.com
ライブ
Inter Miami CF v Orlando City SCGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ルイス・スアレスは、インター・マイアミでリオネル・メッシと共に新契約を結んだ理由を説明した。39歳のストライカーは、MLSでベンチ入りすることも受け入れるという。

ルイス・スアレス
リオネル・メッシ
MLS
インテルマイアミCF
ハビエル・マスチェラーノ
ジャーマン・ベルテラメ

ルイス・スアレスはインター・マイアミとの契約延長を決断した。39歳になっても競技への「燃えるような情熱」は衰えていないという。彼はリオネル・メッシと共に「ヘロンズ」の攻撃の要であり続ける。また、前監督ハビエル・マスチェラーノの下で一時的にスタメンの座を失った際の戦術変更についても語った。

  • マスチェラーノの下で控えの役割を受け入れる

    このベテランFWは2025年のMLSプレーオフで、マスチェラーノ監督の采配によりベンチに追いやられた。ナッシュビルSCとの1回戦で出場停止となった後、スアレスはベンチから試合を見守るしかなく、「忍耐とプロ意識が試された」と振り返る。

    「マスケラーノは事情を説明し、私は納得した」とスアレスは水曜日に記者団に語った。「出場時間が減ると『なぜ？』と自問する。パフォーマンスは悪くなかっただけに。だが、采配は受け入れるしかない。 それでも、毎日努力して、もっと出場する価値があると示すのが僕の役目だ」

    • 広告
  • Inter Miami CF v Orlando City SCGetty Images Sport

    苦難の中で心の平安を見つける

    控え役への不満はあるものの、元バルセロナとリヴァプールのスターは、キャリア終盤に精神的に成長できたと語る。スアレスは2026年シーズンを控えで始めたが、暫定監督ギジェルモ・オヨス体制で先発に復帰し、7試合で2ゴール2アシストを記録している。

    「どの選手にも浮き沈みがある。調子が良い時も悪い時もある」とスアレスは語る。「出場停止やその後の出場機会のなさは、むしろ私を冷静にした。外に向かって発言はしなかった」。 しかし再びプレーすると、自分らしさと幸せを取り戻し、チームの一員として関われていると感じられる。それが常に望むことであり、自信にもつながる。こうした浮き沈みはどの選手も経験することで、私もキャリアを通じて何度も味わってきた」

  • 2026年までの延長の背景

    スアレスは12月、1年契約を延長し、南フロリダのクラブに残留すると正式に発表した。キャリア終盤との見方もあったが、メッシとの連係で示した活躍は、衰えを知らない闘志と、ゴール前での嗅覚が依然として世界最高水準であることを証明した。

    スアレスは新契約についてこう語った。「まだ余力があり、戦い続けたいと気づいたからです。ピッチで見ればわかります。私は今も敗戦やミスパスに苛立ち、ゴールを決めた瞬間の喜びを味わっています。アドレナリンが湧き、プレーし続けたいという情熱が燃えています」

  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    同じストライカーであるゲルマン・ベルテラメとの関係

    スアレスは、ベルテラメ加入で不和説が浮上したものの、暫定監督ホヨスのもとで指導役を務めると表明した。彼は「私の目標は、チームに加わる誰であれ手助けすることだけ」と語り、ベルテラメの身体能力を称賛し、両者の良好な関係を強調した。また、いくら新加入のフォワードが増えようとも、チームメイトを支え、彼らの成長を支援し続けると誓った。

MLS
トロントFC crest
トロントFC
TFC
インテルマイアミCF crest
インテルマイアミCF
MIA