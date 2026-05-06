控え役への不満はあるものの、元バルセロナとリヴァプールのスターは、キャリア終盤に精神的に成長できたと語る。スアレスは2026年シーズンを控えで始めたが、暫定監督ギジェルモ・オヨス体制で先発に復帰し、7試合で2ゴール2アシストを記録している。

「どの選手にも浮き沈みがある。調子が良い時も悪い時もある」とスアレスは語る。「出場停止やその後の出場機会のなさは、むしろ私を冷静にした。外に向かって発言はしなかった」。 しかし再びプレーすると、自分らしさと幸せを取り戻し、チームの一員として関われていると感じられる。それが常に望むことであり、自信にもつながる。こうした浮き沈みはどの選手も経験することで、私もキャリアを通じて何度も味わってきた」