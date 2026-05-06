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ルイス・スアレスは、インター・マイアミでリオネル・メッシと共に新契約を結んだ理由を説明した。39歳のストライカーは、MLSでベンチ入りすることも受け入れるという。
マスチェラーノの下で控えの役割を受け入れる
このベテランFWは2025年のMLSプレーオフで、マスチェラーノ監督の采配によりベンチに追いやられた。ナッシュビルSCとの1回戦で出場停止となった後、スアレスはベンチから試合を見守るしかなく、「忍耐とプロ意識が試された」と振り返る。
「マスケラーノは事情を説明し、私は納得した」とスアレスは水曜日に記者団に語った。「出場時間が減ると『なぜ？』と自問する。パフォーマンスは悪くなかっただけに。だが、采配は受け入れるしかない。 それでも、毎日努力して、もっと出場する価値があると示すのが僕の役目だ」
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苦難の中で心の平安を見つける
控え役への不満はあるものの、元バルセロナとリヴァプールのスターは、キャリア終盤に精神的に成長できたと語る。スアレスは2026年シーズンを控えで始めたが、暫定監督ギジェルモ・オヨス体制で先発に復帰し、7試合で2ゴール2アシストを記録している。
「どの選手にも浮き沈みがある。調子が良い時も悪い時もある」とスアレスは語る。「出場停止やその後の出場機会のなさは、むしろ私を冷静にした。外に向かって発言はしなかった」。 しかし再びプレーすると、自分らしさと幸せを取り戻し、チームの一員として関われていると感じられる。それが常に望むことであり、自信にもつながる。こうした浮き沈みはどの選手も経験することで、私もキャリアを通じて何度も味わってきた」
2026年までの延長の背景
スアレスは12月、1年契約を延長し、南フロリダのクラブに残留すると正式に発表した。キャリア終盤との見方もあったが、メッシとの連係で示した活躍は、衰えを知らない闘志と、ゴール前での嗅覚が依然として世界最高水準であることを証明した。
スアレスは新契約についてこう語った。「まだ余力があり、戦い続けたいと気づいたからです。ピッチで見ればわかります。私は今も敗戦やミスパスに苛立ち、ゴールを決めた瞬間の喜びを味わっています。アドレナリンが湧き、プレーし続けたいという情熱が燃えています」
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同じストライカーであるゲルマン・ベルテラメとの関係
スアレスは、ベルテラメ加入で不和説が浮上したものの、暫定監督ホヨスのもとで指導役を務めると表明した。彼は「私の目標は、チームに加わる誰であれ手助けすることだけ」と語り、ベルテラメの身体能力を称賛し、両者の良好な関係を強調した。また、いくら新加入のフォワードが増えようとも、チームメイトを支え、彼らの成長を支援し続けると誓った。