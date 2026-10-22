ナシオナルで頭角を現したスアレスは、2006年に母国を離れ、オランダへ渡った。フローニンゲンで評価を高め、1シーズンで15ゴールを挙げると、アヤックスが獲得に動いた。

アムステルダムでは3年半を過ごし、ゴール数は年を追うごとに増加。2009-10シーズンには49ゴールを量産し、2011年1月の移籍市場でリヴァプールは移籍金2300万ポンド（3100万ドル）を支払った。

アンフィールドでは伝説的な存在となり、リヴァプールで133試合に出場して82ゴールを記録した。2013-14シーズンにはFWAとPFAの年間最優秀選手に選ばれた。マージーサイドでの波乱に富んだ日々は、バルセロナでリオネル・メッシらと合流したことで幕を閉じた。