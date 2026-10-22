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ルイス・スアレスはストライカー黄金世代で何位？ ハリー・ケイン、セルヒオ・アグエロ、ロベルト・レヴァンドフスキ、カリム・ベンゼマとの比較についてガス・ポジェが見解
ナシオナルからオランダを経てリヴァプールへ
ナシオナルで頭角を現したスアレスは、2006年に母国を離れ、オランダへ渡った。フローニンゲンで評価を高め、1シーズンで15ゴールを挙げると、アヤックスが獲得に動いた。
アムステルダムでは3年半を過ごし、ゴール数は年を追うごとに増加。2009-10シーズンには49ゴールを量産し、2011年1月の移籍市場でリヴァプールは移籍金2300万ポンド（3100万ドル）を支払った。
アンフィールドでは伝説的な存在となり、リヴァプールで133試合に出場して82ゴールを記録した。2013-14シーズンにはFWAとPFAの年間最優秀選手に選ばれた。マージーサイドでの波乱に富んだ日々は、バルセロナでリオネル・メッシらと合流したことで幕を閉じた。
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メッシ、ネイマールとともにバルセロナの「MSN」の一角を担った
カンプ・ノウでアルゼンチン人の史上最高の選手の陰に隠れながらも、スアレスはバルセロナで198ゴールを挙げた。そのうち59ゴールは2015-16シーズンに記録した。また、メッシ、ネイマールとともに強力な「MSN」攻撃陣を形成し、ラ・リーガとチャンピオンズリーグの優勝を味わった。
現在はMLSカップ王者インテル・マイアミで再びメッシとともにプレーしており、39歳になった今もフロリダで結果を出し続けている。膝の問題を慎重に管理する中、代表で143試合に出場したスアレスの引退はそう遠くないという見方が一般的だ。
恐るべきストライカーがそろった黄金世代の中で、スアレスはどのように記憶されるだろうか。才能という点で、彼はケイン、レヴァンドフスキ、ベンゼマ、ズラタン・イブラヒモビッチ、セルヒオ・アグエロと同じ水準にある。
スアレスはケイン、レヴァンドフスキらと比べてどの位置にいるのか？
そのグループの中で同胞をどう位置づけるかと問われた元ウルグアイ代表のポジェは、カジノサイトを探す際に頼りになる情報源、Gambling.comとの提携による取材でGOALにこう語った。「私にとって、彼は特別な存在だ。サッカーに熱狂し、かなりクレイジーな私たちウルグアイ人を体現しているからだ。私たちは勝つこと以外を知らない。勝つためなら何でもする。本当に何でもだ。ご存じの通りね」
「彼はさまざまな場所でプレーしてきた。素晴らしい選手だったし、先ほども言ったように、私たちをまさに体現しているからこそ、非常に高く評価している。家族が見守る満員のスタジアムで最後の試合を迎えられる人は、ウルグアイではそう多くない。ルイスはその一人だ」
「彼は特別だ。ほかの選手たちも間違いなくトッププレーヤーで、素晴らしいキャリアを築いている。だが、ルイス・スアレスにはウルグアイ人にとって感情的なものがある」
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インテル・マイアミのスアレス、クラブ通算550得点に迫る
スアレスはクラブでの通算出場が900試合を超え、通算550得点まであと4ゴールに迫っている。また、ウルグアイ代表の歴代最多得点者で、通算69ゴールを記録している。この記録は今後も長年にわたって破られないだろう。
一方、得点力を誇るポーランド人のレヴァンドフスキはシカゴ・ファイアーでプレーしており、スアレスと同じアメリカで直接のライバルとなっている。また、ベンゼマは契約解除に合意してフリーエージェントとなった。所属していたのはサウジ・プロリーグのアル・ヒラルだ。ケインは昨シーズン、バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表で計73ゴールを挙げ、2026年バロンドールの有力候補となっている。
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