ユースからアンフィールドの大舞台へ進むために何が必要かを熟知するジェラードは、クーマスが見せた勇敢さにとりわけ感銘を受けた。マンチェスター・シティとの対戦は、デビュー間もない選手にとって決して容易ではない。それでも、このウインガーは試合の重圧に動じていないようだった。ジェラードは、この試合で際立っていた点として、クーマスの運動量とポジションを勝ち取ろうと戦う姿勢を挙げた。

「彼のことを本当にうれしく思う。私もアカデミー出身だからね。自分の原点だ。若い選手がチャンスを与えられ、それをものにする姿を見るのが大好きなんだ。昨日、彼はいきなり厳しい状況に放り込まれた。これまでにも短い時間ながら何度か出場していたのは知っている。でも昨日はホームでのマンチェスター・シティ戦だった。プレミアリーグ初先発として、なんという試合だろう。それに、彼は胸を張れるプレーをしたし、アカデミーの誇りにもなった」とジェラードは説明した。