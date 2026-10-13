Getty Images Sport
翻訳者：
ルイス・クーマスに感嘆するスティーブン・ジェラード。リヴァプールのレジェンドがトップチーム入りを大胆予想
アンフィールドのレジェンドからの絶賛
ジェラードは、マンチェスター・シティ戦で先発デビューを飾り、印象的なプレーを見せたクーマスを引き続き信頼するよう、イラオラ監督に求めた。リヴァプールは攻撃の主力であるコーディ・ガクポとアレクサンデル・イサクを欠く中、若きウェールズ代表のクーマスをエンツォ・マレスカ率いるチームとの一戦でプレミアリーグ初先発に起用。アンフィールドの厳しい環境は10代のクーマスにとって大きな試練だったが、堂々と渡り合った。
ホームのリヴァプールは3-0で敗れたものの、クーマスはリオ・ングモハとの交代で退くまでの75分間、光るプレーを見せた。ジェラードは、FWとしてまだ粗削りながらも、最高レベルで成功するために必要な気質を示したと評価。「彼の父親とはリヴァプールのアカデミーで一緒だった」と、『ウェールズ・オンライン』が伝えたコメントで語った。「父親のジェイソン・クーマスは素晴らしい選手だった。両足を使いこなす、ひと味違うタイプのMFだった。僕らがまだ子どもで、サッカーが真剣勝負になる前の、ただ楽しかった頃、彼とは素晴らしい日々を過ごした。信じられないほどの選手で、素晴らしい家族だ」
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティを相手に自身の価値を証明
ユースからアンフィールドの大舞台へ進むために何が必要かを熟知するジェラードは、クーマスが見せた勇敢さにとりわけ感銘を受けた。マンチェスター・シティとの対戦は、デビュー間もない選手にとって決して容易ではない。それでも、このウインガーは試合の重圧に動じていないようだった。ジェラードは、この試合で際立っていた点として、クーマスの運動量とポジションを勝ち取ろうと戦う姿勢を挙げた。
「彼のことを本当にうれしく思う。私もアカデミー出身だからね。自分の原点だ。若い選手がチャンスを与えられ、それをものにする姿を見るのが大好きなんだ。昨日、彼はいきなり厳しい状況に放り込まれた。これまでにも短い時間ながら何度か出場していたのは知っている。でも昨日はホームでのマンチェスター・シティ戦だった。プレミアリーグ初先発として、なんという試合だろう。それに、彼は胸を張れるプレーをしたし、アカデミーの誇りにもなった」とジェラードは説明した。
アカデミー出身選手に明るい未来
伝説的なMFは、クーマスにはまだ磨くべき部分があるとすぐに指摘した。それでも、クラブが適切に育成を続ければ、非常に成功したキャリアを築く土台はあると考えている。今後重要なのは、このウェールズ代表選手が個人に合った指導を受け、有望株からプレミアリーグでコンスタントにプレーする選手へと成長できるようにすることだ。
「時折プレーが少し雑になることもあった。だから改善すべき点はたくさんあるし、可能性も大いにある。でも、懸命に取り組む姿勢、試合に臨む意欲、チームのために戦う姿、サポーターやアカデミーを背負う姿という点では、ピッチ上でアカデミーの選手には見えなかった。一人前の選手のようにプレーしていた。彼を誇りに思う。本当にそう思っている。チャンスを生かしてくれてうれしい。そして昨日、リヴァプールのファンである私に見せてくれたのは、彼が今後もこのチームの一員になれるということだ。これからさらに成長するはずだからね」とジェラードは付け加えた。
- AFP
アンフィールドのレジェンドたちからの後押し
若手のひたむきな姿勢に感銘を受けた元リヴァプールのスターは、ジェラードだけではなかった。ジェイミー・キャラガーもそのパフォーマンスに言及し、クーマスと同じく若手のビクトル・ムニョスが、クラブの高額補強選手の一部を実際に上回っていたと指摘した。キャラガーは大敗の中、実績のある選手たちが10代の2人にふさわしいサポートを提供できなかったことへの苛立ちを口にした。
「ピッチの前線では、［ブラッドリー・］バルコラと［フロリアン・］ヴィルツがもっと力を発揮し、［ビクトル・］ムニョスとクーマスを助ける必要がある。クーマスとムニョスは、1億ポンドの選手2人より良かった。それではいけない。おかしいことだ。リヴァプールが10人になったとき、スタジアムにいた誰にとっても迷うような判断ではなかった」とキャラガーは語った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。