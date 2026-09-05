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ルイス・エンリケ、PSGの不運を嘆く 契約延長のお披露目がモナコへのまさかの敗戦で台無しに
エンリケにとってほろ苦い夜
キックオフ前、クラブはエンリケが3年契約の延長に合意したと正式に発表した。これにより、同監督は2030年までクラブに残留することになる。在任中にすでにリーグ・アン3連覇とチャンピオンズリーグ2連覇を成し遂げているこのスペイン人指揮官は、パルク・デ・プランスで生けるレジェンドとして広く認識されている。さらに、クラブが指揮官とあわせて複数の主力選手の将来も確保したとの知らせが伝わり、祝賀ムードは一段と高まった。
しかし、ピッチ上で試合が始まると、その空気は一変した。試合前には祝祭的な雰囲気が漂っていたにもかかわらず、パリ・サンジェルマンは粘り強いモナコを相手に悔しい敗戦を喫した。この敗戦により、クラブのカタール主導時代としては歴史的に低調なスタートとなり、王者はリーグ・アン開幕3試合を終えて未勝利となっている。とりわけ、90分を通してパリが圧倒的なスタッツ面での優位を握っていたことを踏まえれば、ファンが期待してきた支配的なパフォーマンスとは対照的な結果だった。
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不可解なスタッツがパリを悩ませる
数字上では、一方的な展開の試合がなぜかアウェー勝利という結果に終わった。PSGはモナコのわずか4本に対して驚異の23本のシュートを記録。しかし、その支配力を得点に結びつけることはできなかった。アウェーのモナコは決定力を発揮し、枠内シュート2本で2得点を挙げた。ルイス・エンリケ監督はこの結果に目に見えて苛立ちを示し、チームの優位性を裏付ける証拠として各種データを挙げた。
試合終了後にメディア対応したスペイン人指揮官は、試合を取りこぼした展開に驚きをあらわにした。本人は「私がいつも言っていることだが、監督にとっては最悪の時間だ。それでも監督としての責任は受け入れる。見た内容には満足している。明らかなのは、まだシーズン序盤で、私たちはベストの状態ではないということだ。ポジティブな点は多く見えたし、私にとっては、今日は勝利に値した。だが、それがサッカーだ。素晴らしいスポーツだ」と語った。
運と高い決定力
この敗戦をさらに苦いものにしたのは、相手GKのパフォーマンスだった。ルーカス・フラデツキーは絶好調で、連続してセーブを披露し、マン・オブ・ザ・マッチを受賞した。エンリケもこのフィンランド代表をすぐさま称賛し、PSGが大量得点を挙げられなかった最大の理由が、このベテラン守護神にあったと認めた。パリにとっては、1対1の局面での守備の脆さと、決定力不足というおなじみの問題が再び痛手となった。
試合を振り返り続ける中で、エンリケは勝敗を分けたのは運だったという考えをあらためて強調した。「フットボールは時に説明のつかないもので、それを受け入れなければならない。不運なら引き分けることになる。毎年、私はああいう試合を経験してきたし、今夜がまさにその一つだった。選手たちのメンタリティーは強調したい。我々はここにいるし、エキサイティングな選手権になるだろう。今は運に恵まれていないが、未来に向けて準備しなければならない」と説明した。
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チャンピオンズリーグの重圧が高まる
エンリケの立場は安泰とはいえ、国内リーグでの低調なスタートは、今後の欧州での戦いに向けて厳しい背景となっている。クラブは来週水曜日、スロヴァン・ブラチスラヴァ戦でチャンピオンズリーグ連覇への戦いをスタートさせる予定であり、内容の伴った勝利を確保するよう求める声は強まっている。エンリケは今、チームのスタッツ上の優位を実際の勝ち点につなげる方法を見つけなければならない。そうしなければ、ファンの不満は単なる失望の域を超えて膨らみ始めることになる。
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