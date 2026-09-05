キックオフ前、クラブはエンリケが3年契約の延長に合意したと正式に発表した。これにより、同監督は2030年までクラブに残留することになる。在任中にすでにリーグ・アン3連覇とチャンピオンズリーグ2連覇を成し遂げているこのスペイン人指揮官は、パルク・デ・プランスで生けるレジェンドとして広く認識されている。さらに、クラブが指揮官とあわせて複数の主力選手の将来も確保したとの知らせが伝わり、祝賀ムードは一段と高まった。

しかし、ピッチ上で試合が始まると、その空気は一変した。試合前には祝祭的な雰囲気が漂っていたにもかかわらず、パリ・サンジェルマンは粘り強いモナコを相手に悔しい敗戦を喫した。この敗戦により、クラブのカタール主導時代としては歴史的に低調なスタートとなり、王者はリーグ・アン開幕3試合を終えて未勝利となっている。とりわけ、90分を通してパリが圧倒的なスタッツ面での優位を握っていたことを踏まえれば、ファンが期待してきた支配的なパフォーマンスとは対照的な結果だった。