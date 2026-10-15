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ライブ
FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP
Muhammad Zaki
翻訳者：

ルイス・エンリケ、PSGのチャンピオンズリーグでのマンチェスター・シティ戦圧勝にも「負けていた可能性もあった」と認める

ルイス・エンリケ
パリ・サンジェルマン
マンチェスター・シティ
マンチェスター・シティ 対 パリ・サンジェルマン
UEFAチャンピオンズリーグ
リーグ・アン
バルセロナ

パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、マンチェスター・シティに4-2で勝利したチャンピオンズリーグの一戦について、敗れる危険があったとの意外な見解を示した。ハーフタイム時点で3点のリードを得ていたものの、スペイン人指揮官はエティハド・スタジアムで後半にチームの強度が落ちたことに不安を覚えたという。

  • マンチェスターでの混乱の一夜

    フランス王者は水曜日、エティハドでの前半45分で3-0とリードを広げ、勝利をほぼ手中に収めたかに見えた。しかし、後半に入ると試合の流れは一変。アウェーチームは主導権を失った。

    アーリング・ハーランドが2得点を挙げてマンチェスター・シティの猛反撃をけん引し、ホームチームを再び勝負に引き戻した。最終的にPSGは4-2で勝利したものの、決して楽な展開ではなかった。

    アウェーチームは慌ただしい後半にPKを失敗し、シュートがゴールの枠に当たる場面もあった。こうした好機を逃したことで、エンツォ・マレスカ率いるチームに終盤の反撃の余地を与え、遠征したサポーターは最後まで気の抜けない展開を見守ることになった。


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    「この試合は負けていてもおかしくなかった」

    結果を振り返り、エンリケはチームのパフォーマンスに複雑な思いを示した。スペイン人指揮官は、前半を大差のリードで終えると、選手たちに危険な気の緩みが生じがちだと認めた。

    エンリケは記者団に対し、「どれほど誇らしいかって？　答えるのは難しい。試合の中で展開が大きく変わったからだ」と語った。「前半はチームとしてやりたいことを示せた。だが、私は3-0でハーフタイムを迎えるのが好きではない」

    さらに、ホームチームが奇跡的な逆転にどれほど近づいたかを強調した。「多くの人は試合に勝ったと思うだろうが、決してそうではない。もう少し運がなければ、こういう試合には負けることもある」と続けた。「後半は非常に苦しんだ。相手にはもっと得点するだけの内容があった。少し運が悪ければ、この試合に負けていたかもしれない」


  • 最大の栄冠を見据えて

    チャンピオンズリーグを2連覇中のPSGは、レアル・マドリーに並ぶ歴史的な欧州王座3連覇を狙っている。現在はリーグフェーズの首位に立っているが、エンリケ監督はシーズン序盤の好調に浮かれることを拒んでいる。

    次に控えるバルセロナとの大一番について問われた54歳の指揮官は、すぐに期待を抑える言葉を口にした。「次はPSG対バルセロナか？ シーズンのこの時期に最高のチームであることは、最も重要なことではない」とエンリケ監督は強調した。「最も重要なのは、シーズン終了時に最高のチームであることだ」

    その冷静な考えは、次に対戦するハンジ・フリック監督も共有している。火曜日にバルセロナがガラタサライを4-1で圧倒し、開幕からの連勝を10試合に伸ばした後、フリック監督はこう語った。「サッカーでは状況があっという間に変わる。今の状況を誇りに思っている……。だが、我々の目標はさらに高い。タイトルを獲得したい。今はまだ何も勝ち取れない。大きなタイトルを勝ち取るのは5月、6月だ。そのために毎日取り組んでいる」


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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    バルセロナとの決戦が待ち受ける

    欧州王者は今、来週火曜日にパルク・デ・プランスで行われるバルセロナ戦に目を向ける。リーグフェーズでともに好調な強豪同士の一戦は、PSGの欧州での実力を試す厳しいものとなりそうだ。

    エンリケ監督は古巣を相手に、90分間を通じて隙のない戦いを求めるだろう。フリック監督率いる容赦ないカタルーニャの強豪を相手に集中力を欠けば、チームの勢いが途絶えかねないことを十分に承知しているはずだ。