フランス王者は水曜日、エティハドでの前半45分で3-0とリードを広げ、勝利をほぼ手中に収めたかに見えた。しかし、後半に入ると試合の流れは一変。アウェーチームは主導権を失った。

アーリング・ハーランドが2得点を挙げてマンチェスター・シティの猛反撃をけん引し、ホームチームを再び勝負に引き戻した。最終的にPSGは4-2で勝利したものの、決して楽な展開ではなかった。

アウェーチームは慌ただしい後半にPKを失敗し、シュートがゴールの枠に当たる場面もあった。こうした好機を逃したことで、エンツォ・マレスカ率いるチームに終盤の反撃の余地を与え、遠征したサポーターは最後まで気の抜けない展開を見守ることになった。



