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ルイス・エンリケ、PSGがリーグ・アン初勝利を挙げる中でトーレスとデンベレの連係を称賛
早い時間帯の一撃で勝ち点3を確保
パリ・サンジェルマンは国内での苦戦に終止符を打った。日曜の試合ではトーレスが開始わずか5分でネットを揺らした。このFWはジョアン・ネヴェスとデンベレの素早いパス交換を生かし、低いシュートを滑り込ませるようにしてGKの脇を破った。
トーレスはこれでクラブ加入後最初の5試合で6ゴール目となった。エンリケは「フェラン・トーレスとウスマン・デンベレのつながりは本当に気に入った」と評価した。一方で指揮官はチーム全体の試合コントロールの改善を要求し、「勝ち点3を取れたので満足しているが、まだ改善が必要だ。ボールを持っていない時間帯には、相手に問題を引き起こされた。もっと主導権を持ってプレーしなければならない」と語った。
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デンベレが自身の仕事への姿勢を明かす
重要な勝利の後、デンベレは自身の成長と、スペイン人ストライカーとの連係が深まっていることについて振り返った。トーレスを称賛し、次のように語っている。「バルセロナでは彼と1年半一緒にプレーした。彼は素晴らしい選手で、見事なナンバー9だ。必要な時には、いつでもそこにいてくれる」
また、デンベレは自身のキャリアの歩みについても語り、こう述べた。「前にも言ったように、僕は一度も『選ばれし者』だったことはない。信じられないほど努力しなければならなかった。昨年は、その努力が報われた。今年は？ どうなるか見てみよう。僕は落ち着いている。ずっとクラスの後ろの方にいて、懸命に努力してきた。キャリアを通して、僕は一言も言わなかった。ただ努力してきただけだ」
負傷への懸念と終盤のドラマ
パリ・サンジェルマンは勝利を祝った一方で、38分にアクラフ・ハキミが筋肉系の負傷でピッチを後にするアクシデントに見舞われた。ハキミに代わってファビアン・ルイスが投入された。後半に入ると、ブレストは同点弾を目指して猛攻を仕掛けた。カモリー・ドゥンビアがポストを直撃し、その後には強烈なヘディングもマトヴェイ・サフォノフに阻まれた。
PSGはさらに、ワレン・ザイール＝エメリーのファウルによってブラッドリー・ロコのオウンゴールが取り消され、2点目も認められなかった。サフォノフは88分にも決定的な働きを見せ、パテ・ムブップに対して好セーブを記録。ブレストに終盤の貴重な勝ち点1を与えなかった。
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次は何だ？
PSGはこの重要な勝利を足がかりに、リーグ・アンの順位表でさらに上を目指すことになる。トーレスが絶好調なだけに、エンリケは守備面の脆弱性に早急に対処し、国際Aマッチによる中断前に控えるリーグ戦のマルセイユ戦へ向けて、ハキミが欠場する可能性を踏まえた対応を進めなければならない。
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