パリ・サンジェルマンは国内での苦戦に終止符を打った。日曜の試合ではトーレスが開始わずか5分でネットを揺らした。このFWはジョアン・ネヴェスとデンベレの素早いパス交換を生かし、低いシュートを滑り込ませるようにしてGKの脇を破った。

トーレスはこれでクラブ加入後最初の5試合で6ゴール目となった。エンリケは「フェラン・トーレスとウスマン・デンベレのつながりは本当に気に入った」と評価した。一方で指揮官はチーム全体の試合コントロールの改善を要求し、「勝ち点3を取れたので満足しているが、まだ改善が必要だ。ボールを持っていない時間帯には、相手に問題を引き起こされた。もっと主導権を持ってプレーしなければならない」と語った。